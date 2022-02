Krieg in der Ukraine: Kämpfe in und um Kiew Stand: 26.02.2022 06:35 Uhr Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine gehen die Kämpfe um Kiew weiter. In der Nacht wurden Schüsse und Explosionen aus der Hauptstadt gemeldet. Präsident Selenskyj hatte zuvor vor einem Sturm auf Kiew gewarnt. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Südlich von Kiew sollen russische Fallschirmjäger versucht haben, einen Militärflughafen unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Bürgermeisterin der Kleinstadt Wassylkiw sprach von 200 Verletzten. Die ukrainische Armee gab an, eine russische Transportmaschine mit Fallschirmjägern an Bord abgeschossen zu haben. Zudem wurden Angriffe auf ein Heizkraftwerk und eine Kaserne gemeldet. Russland und die Ukraine sollen unterdessen weiter über einen Ort für mögliche Friedensgespräche verhandeln. Die belarussische Hauptstadt Minsk kommt für Selenskyj offenbar nicht in Frage. Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bot sein Land als Gastgeber an.

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland traten in der Nacht in Kraft. Sie schließen auch das Einfreien möglicher Vermögenswerte von Präsident Wladimir Putin und Außenminister Lawrow in der EU ein. Die USA und Großbritannien schlossen sich den persönlichen Strafmaßnahmen an. Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat wie erwartet gescheitert. Moskau legte bei der Abstimmung in New York ein Veto gegen den Text ein - China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich. Die Ukraine fragte weitere Nothilfen beim Internationalen Währungsfonds IWF an. Die US-Regierung will das Land zudem mit 6,4 Milliarden Dollar für humanitäre und militärische Hilfe unterstützen und hat den Kongress um Freigabe der Gelder gebeten. Bei Anti-Kriegs-Protesten in Russland soll es am Freitag erneut Hunderte Festnahmen gegeben haben.

