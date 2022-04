Krieg in der Ukraine: Geberkonferenz sagt Ukraine zehn Milliarden Euro zu Stand: 09.04.2022 16:59 Uhr Auf einer internationalen Geberkonferenz in Warschau sind laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen insgesamt zehn Milliarden Euro für die Ukraine zugesagt worden. Präsident Selenskyj setzt weiter auf Friedensverhandlungen, erwartet aber auch schwere Kämpfe im Osten des Landes. Die News im Überblick.

Die EU-Kommission hat Hilfen in Höhe von einer Milliarde Euro zur Unterstützung der Ukraine und von Ländern angekündigt, die Flüchtlinge aufnehmen. "600 Millionen Euro davon werden an die Ukraine, die ukrainischen Behörden und zum Teil an die Vereinten Nationen gehen", sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonnabend auf einer internationalen Geberkonferenz in Warschau. "400 Millionen Euro gehen an die Frontstaaten, die so hervorragende Arbeit leisten und den Flüchtlingen helfen, die kommen." Insgesamt seien bei der weltweiten Spendenkampagne "Stand up for Ukraine" zehn Milliarden Euro zugesagt worden, so von der Leyen. Bundeskanzler Scholz (SPD) sagte per Videobotschaft, Deutschland stelle zusätzliche 425 Millionen Euro an humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe für die Ukraine und ihre Nachbarstaaten zur Verfügung. Hinzu kämen 70 Millionen Euro an medizinischer Unterstützung. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR haben bereits rund 4,4 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, das entspricht etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung vor dem Krieg. Weitere sechs Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht.

Selenskyj will weiter verhandeln - Schwere Kämpfe erwartet

Der ukrainische Präsident Selenskyj setzt nach eigenen Angaben weiter auf Friedensverhandlungen mit Russland. Für den Osten des Landes erwarte er in den kommenden Tagen schwere Gefechte, sagte Selenskyj nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Nehammer in Kiew. Es sei zu beobachten, dass die russische Armee dafür neue Truppen und Waffen zusammenziehe. Trotzdem sei seine Regierung zu Gesprächen bereit.

Die Europäische Union hat die Attacke mit mehr als 50 Toten auf den Bahnhof im ukrainischen Kramatorsk als russisches Kriegsverbrechen bezeichnet. "Das war ein brutaler, wahlloser Bombenangriff auf unschuldige Zivilisten, darunter viele Kinder, die auf der Flucht waren aus Angst vor einem weiteren russischen Angriff auf ihre Heimat und ihr Land", sagte der außenpolitische Sprecher der EU laut einer Mitteilung. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

