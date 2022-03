Krieg in der Ukraine: Dritte Gesprächsrunde begonnen Stand: 07.03.2022 16:04 Uhr Unterhändler Russlands und der Ukraine sprechen derzeit in Belarus. Vor dem Internationalen Gerichtshof will die Ukraine die Einstellung der Kämpfe erzwingen. Die Gefechte in mehreren Landesteilen dauern an. News im Überblick.

Die Delegationen Russlands und der Ukraine haben in Belarus ihre dritte Gesprächsrunde begonnen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Zuvor hatte es Streit über mögliche humanitäre Korridore aus den umkämpften Städten Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy gegeben. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Morgen die Einrichtung von Fluchtrouten angekündigt, die vor allem nach Russland und Belarus führen sollten. Ukrainische Regierungsvertreter lehnten das ab.

Russlands Außenminister Lawrow und sein ukrainischer Konterpart Kuleba werden voraussichtlich am Donnerstag im türkischen Antalya erstmals seit der Invasion miteinander sprechen. Beide Seiten hätten zugestimmt, sagte der türkische Außenminister Cavusoglu.

Internationaler Gerichtshof: Ukraine will Einstellung der Kämpfe

Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag forderten die ukrainischen Vertreter, vorläufige Maßnahmen zu verhängen, darunter die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen. Die russische Seite verweigerte die Teilnahme an der Anhörung. Am Abend soll der UN-Sicherheitsrat über die humanitäre Lage in der Ukraine beraten. Chinas Außenminister Wang Yi bekräftigte die strategische Partnerschaft seines Landes mit Russland und bot zugleich Vermittlung an.

Kämpfe gehen weiter - unter anderem in Charkiw und Sumy

Bei russischen Angriffen auf die zweitgrößte Stadt Charkiw wurde offenbar ein nukleares Forschungslabor zerstört, dabei ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA keine Strahlung freigesetzt worden. Die russischen Truppen konzentrierten dem ukrainischen Generalstab zufolge ihre Angriffe neben Charkiw im Osten des Landes auch auf Sumy im Nordosten und Mykolajew im Süden. In Mykolajew gab es Kämpfe um den Flughafen. Auch die Einkesselung von Kiew gehe weiter, hieß es von ukrainischer Seite.

