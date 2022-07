Stand: 01.07.2022 19:13 Uhr Krieg in der Ukraine: Bundesregierung verurteilt Angriff nahe Odessa

Die Bundesregierung hat den russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude und auf ein Freizeitzentrum in der ukrainischen Region Odessa auf das Schärfste verurteilt. Regierungssprecher Hebestreit sagte, dies zeige wieder auf grausame Art, dass der russische Aggressor den Tod von Zivilisten bewusst in Kauf nehme. Wenn die russische Seite erneut von Kollateralschäden spreche, sei das menschenverachtend und zynisch. Die Zahl der Toten durch die Attacke ist inzwischen auf mindestens 21 gestiegen. Viele Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt.

Bundesregierung genehmigt deutlich mehr Rüstungsexporte

Die Bundesregierung hat in den ersten sechs Monaten des Jahres Genehmigungen für den Export von Rüstungsgütern im Wert von 4,14 Milliarden erteilt - deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (2,3 Milliarden). Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, handelte es sich bei Ausfuhrgenehmigungen über 2,54 Milliarden Euro um Kriegswaffen. Unter Kriegswaffen fallen etwa Maschinengewehre oder Panzer. Genehmigungen im Wert von 1,6 Milliarden Euro wurden für "sonstige Rüstungsgüter" erteilt. Das kann beispielsweise Radar- oder Funktechnik sein. Ein Großteil der Genehmigungen - im Wert von etwa 3,81 Milliarden Euro - entfiel den Angaben zufolge auf Lieferungen in Länder der EU, NATO oder in "NATO-gleichgestellte Länder", in die Ukraine und nach Südkorea.