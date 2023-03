Großer Warnstreik: Das kommt heute auf den Norden zu Stand: 27.03.2023 00:01 Uhr Die Gewerkschaften EVG und ver.di haben für heute zu umfangreichen Warnstreiks aufgerufen, von denen auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg betroffen sind. Die Deutsche Bahn will den Verkehr größtenteils einstellen. Auch Hunderte Flüge wurden abgesagt.

Bestreikt wird außer dem Bahn- und Flugverkehr auch die Autobahngesellschaft. Arbeitsniederlegungen gibt es zudem an zahlreichen Schleusen auf wichtigen Wasserstraßen wie dem Nord-Ostsee-Kanal sowie im Hamburger Hafen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erklärte, sie rufe die rund 230.000 Beschäftigten aller Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, in denen es derzeit Tarifverhandlungen gibt, zu dem bundesweiten Warnstreik auf. Die Arbeitsniederlegungen sollten in der Nacht zu Montag um 0 Uhr beginnen. Die Folgen würden den ganzen Tag über anhalten. Die Gewerkschaft ver.di ruft rund 120.000 Beschäftigte zum Arbeitskampf auf.

Erste Auswirkungen im Fernverkehr der Bahn

Bei der Deutschen Bahn wird der gesamte Fernverkehr eingestellt. Hier hatte der Streik schon am Sonntagabend erste Auswirkungen: Wie die Deutsche Bahn mitteilte, starteten keine Züge mehr, die ihr Ziel erst nach Streikbeginn erreicht hätten. Auch im Regionalverkehr werde heute "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern mit. Wer bis einschließlich Donnerstag letzter Woche ein Bahn-Ticket für heute oder morgen gebucht habe, soll dieses bis zum 4. April flexibel nutzen können.

Betroffen ist auch der Regional- und S-Bahnverkehr anderer Eisenbahn-Unternehmen. Dazu gehören unter anderem die Unternehmen Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, Nordwestbahn, erixx, vlexx, eurobahn sowie Die Länderbahn.

Viele Flugausfälle auf den Airports im Norden

Zum Warnstreik an Flughäfen aufgerufen sind den Gewerkschaften zufolge die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit. Dies betrifft laut ver.di die Beschäftigten an allen deutschen Verkehrsflughäfen außer Berlin.

Am Hamburger Flughafen wird es keine Abflüge geben, weil die Sicherheitskontrolle komplett geschlossen wird. Alle geplanten 147 Starts werden gestrichen oder finden ohne Passagiere statt. Betroffene sollen Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufnehmen und nicht zum Flughafen kommen. Zudem hätten die Airlines bereits 79 der 152 geplanten Landungen gestrichen, teilte der Airport mit.

Der Warnstreik wird auch Niedersachsens größten Flughafen Hannover-Langenhagen treffen. "Es sind erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten", teilte der Airport am Freitag auf seiner Webseite mit. Laut ver.di ist sogar damit zu rechnen, dass heute keine Starts und Landungen stattfinden werden.

Der Flughafen Bremen hat alle Starts und Landungen von Passagiermaschinen gestrichen. Nicht von den Warnstreiks betroffen ist nach NDR Informationen hingegen der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO).

Notbetrieb im Elbtunnel

Trotz eines Streiks bei der Autobahn GmbH soll der Elbtunnel befahrbar sein. Nach einer Entscheidung des Hamburger Landesarbeitsgerichts vom Sonntag gibt es demnach einen Notbetrieb in der Tunnelbetriebszentrale, von der aus auch fünf weitere Straßentunnel in Hamburg gesteuert und überwacht werden. Demzufolge soll der Elbtunnel mit drei Spuren je Fahrtrichtung befahrbar sein.

Niedersachsen: Fähren sollen fahren

In Niedersachsen - wo am heute genau wie in Bremen die Osterferien beginnen - werden die Züge der Nordwestbahn komplett stillstehen. Geplant sei aber ein Ersatzverkehr durch Busse. Der Metronom wird nach eigenen Angaben nicht direkt bestreikt, dennoch sei auch dort mit "massiven Einschränkungen" zu rechnen.

Die Üstra teilte mit, dass weder Busse noch Bahnen in Hannover fahren werden. Zu Einschränkungen werde es auch beim Busunternehmen Regiobus kommen. Die Nahverkehrszüge seien vom Warnstreik nicht betroffen.

Auch in der Binnenschifffahrt rufen die Gewerkschaften zu Arbeitsniederlegungen auf. Nach Informationen des NDR sind die Fähren in Niedersachsen nicht von den Warnstreiks betroffen.

Hamburg: S-Bahnen fahren wohl nicht - U-Bahnen und Busse schon

Fahrgäste der Hamburger S-Bahnen müssen sich vermutlich auf den Stillstand aller Linien einstellen. Offiziell spricht die S-Bahn von voraussichtlich "massiven Beeinträchtigungen" des Betriebs.

U-Bahnen und Busse in der Hansestadt sowie die Elbfähren sind laut Hamburger Verkehrsverbund nicht vom Streik betroffen. Falls der Elbtunnel doch noch gesperrt wird, hätte das aber Auswirkungen auf die Buslinien 150 und 250. Um die Verbindungen über die Elbe zu verbessern, wird die MetroBus-Linie 13 bis zur Haltestelle Elbbrücken verlängert.

Auch Hamburger Hafen erneut betroffen

Die Hamburger Hafenverwaltung HPA rechnet wegen des neuerlichen Warnstreiks der Lotsenversetzer wieder mit erheblichen Einschränkungen des Schiffsverkehrs auf der Elbe und im Hafen. Zudem soll es zu Verzögerungen beim Laden und Löschen von Schiffen kommen.

Wie ein ver.di-Sprecher sagte, haben die Lotsenversetzer den Beginn ihres Warnstreiks um zwölf Stunden auf Montag, 6.00 Uhr, verschoben. Dadurch konnten zwei Kreuzfahrtschiffe den Hamburger Hafen doch wie geplant Sonntagabend verlassen.

Die Elbfähren des HVV werden nach aktuellem Kenntnisstand unterwegs sein.

Mecklenburg-Vorpommern: Bahnbetreiber ODEG streicht alle Verbindungen

In Mecklenburg-Vorpommern wird der private Bahnbetreiber ODEG heute alle Verbindungen streichen, da er das Schienennetz der Deutschen Bahn nutzt. Es werde keinen Ersatzverkehr mit Bussen geben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Laut ver.di sollen im Nahverkehr Straßenbahnen, Busse und Schulbusse landesweit aber nach Plan fahren. In Rostock fahren demnach auch die Warnow-Fähren, nicht aber die S-Bahn. Die Molli-Bahn zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan soll verkehren.

Anders als in anderen Bundesländern wird im Nordosten im Rahmen des bundesweiten Verkehrs-Warnstreiks lediglich die Deutsche Bahn bestreikt. Andere Bus- und Straßenbahnunternehmen oder auch Fähren der Weißen Flotten seien nicht betroffen, teilte ver.di Nord mit. Die dort geltenden Tarifverträge seien nicht Gegenstand des Warnstreiks.

Schüler, die auf bestreikte Verkehrsmittel angewiesen sind, müssen laut Bildungsministerium nicht in der Schule erscheinen. Sie seien entschuldigt. Die Eltern wurden gebeten, die Schule informieren, wenn ihre Kinder Schwierigkeiten haben, rechtzeitig oder überhaupt zur Schule zu gelangen.

Schleswig-Holstein: Busse sollen fahren - NOK-Tore geschlossen

Auch in Schleswig-Holstein wird der Streik heute voraussichtlich den Regionalverkehr der Bahn betreffen, zumindest die Busse sollen landesweit aber regulär fahren. Da auch Tunnel an Autobahnen bestreikt werden könnten, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer ebenfalls auf Probleme einstellen. Besucher und Bewohner der Insel Sylt müssten davon ausgehen, dass bis zum Nachmittag kein Sylt Shuttle verkehrt, teilte die Bahn mit. Da nach derzeitigem Stand der Streik auf dem nördlichsten Streckenabschnitt zwischen Niebüll und Westerland aber um 15 Uhr beendet sein soll, solle der Verkehr dann wieder aufgenommen werden.

Verzögerungen und Sperrungen sind auch in den kommunalen Häfen zu erwarten. Beim Nord-Ostsee-Kanal (NOK) sollen die Schleusentore in Kiel und Brunsbüttel erneut geschlossen bleiben.

Schifffahrt in Deutscher Bucht trotz Warnstreiks möglich

Die Schifffahrt in der Deutschen Bucht soll aufgrund einer Notdienstvereinbarung trotz des Warnstreiks möglich sein. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee in Bremerhaven mitgeteilt. Demnach wird das Amt zwar bestreikt, mit ver.di sei aber vereinbart worden, dass die Verkehrszentralen, die für die Überwachung und Steuerung des Schiffsverkehrs zuständig sind, sowie das Gewässerschutzschiff "Mellum" besetzt bleiben.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, die EVG 12 Prozent

Die Gewerkschaften begründeten ihr Vorgehen mit mangelnden Fortschritten in den jeweiligen Tarifrunden. Für die bundesweit etwa 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber lehnen diese Forderung als unverhältnismäßig ab. Sie bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche in Potsdam geplant.

Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei Bahn- und Busunternehmen und will zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Die Angebote von Deutscher Bahn und öffentlichen Arbeitgebern sind vergleichbar und umfassen je in zwei Schritten insgesamt fünf Prozent mehr Lohn und Einmalzahlungen von bis zu 2.500 Euro.

