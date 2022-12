Gas: So bewertet die Bundesnetzagentur die Lage aktuell Stand: 09.12.2022 13:23 Uhr Um frühzeitig eine Gasmangellage zu erkennen, nutzt die Bundesnetzagentur fünf Indikatioren, bspw. eine Temperaturprognose. Sie dienen als Anhaltspunkte, lösen aber nicht automatisch den Notfallplan aus.

von Claus Hesseling und Isabel Lerch

Beobachtet werden werktäglich die Temperaturprognose, der temperaturbereinigte Gasverbrauch, die Speicherfüllstände, die Situation in den Nachbarländern und die Beschaffung der Regelenergie. Dies erlaube "eine schnelle Einschätzung und Prognose zur aktuellen Lage", so die Bundesnetzagentur. Die Gesamtschau auf die fünf Indikatoren ermögliche es zu beurteilen, ob akut eine Gasmangellage drohe.

Temperaturprognose: Wichtigster Indikator im Winter

Jeden der fünf Indikatoren bewertet die Bundesnetzagentur für die Analyse separat in einem dreistufigen System: "stabil", "angespannt" oder "kritisch". Da der Gasverbrauch stark von der Temperatur abhängt, ist die Temperaturprognose der erste der fünf Parameter. Denn in der kalten Jahreszeit wird Gas insbesondere zum Heizen genutzt.

Mit ihrem zweiten Indikator, dem temperaturbereinigten Gasverbrauch, rechnet die Bundesnetzagentur witterungsbedingte Gaseinsparungen raus. Diese können sich beispielsweise ergeben, wenn es in diesem Winter phasenweise wärmer ist als zur gleichen Zeit im Winter vor drei Jahren.

Speicherfüllstand und Situation in Nachbarländern

Der dritte Indikator zeigt die Speicherfüllstände der deutschen Gasspeicher in Prozent an. Die Daten für diesen Indikator bezieht die Bundesnetzagentur von den Betreibern der Erdgasspeicher.

Sollte es in Deutschland zu einer Gasmangellage kommen, kann die akute Not durch Gaszulieferungen europäischer Nachbarländer gelindert werden. Diese möglichen Solidaritätsmaßnahmen nimmt der vierte Indikator in den Blick. Er schließt auch das gegensätzliche Szenario mit ein: So wird die Lage beispielsweise als "angespannt" bewertet, wenn ein europäisches Nachbarland, in das Deutschland gerade Gas exportiert, die Notfallstufe ausgerufen hat.

Der fünfte Indikator bewertet die Beschaffung der Regelenergie. Damit ist die Gasmenge gemeint, die nötig wird, um Schwankungen im täglichen Verbrauch auszugleichen. Diese kurzfristige Beschaffung läuft über eine Börse. Ist dort jedoch nicht genügend Regelenergie verfügbar, wird auf zusätzliche "lang- oder kurzfristig öffentlich ausgeschriebene Regelenergieprodukte" zurückgegriffen, schreibt die Behörde.

Indikatoren lösen Notfallstufe nicht automatisch aus

Diese Indikatoren dienten "als Anhaltspunkte für die Lagebewertung im Rahmen des Notfallplans Gas" schreibt die Bundesnetzagentur. Sie können dabei helfen, die Lage einzuschätzen, sie definieren jedoch nicht, wann die Notfallstufe ausgerufen wird.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Wirtschaft | 12.12.2022 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas Energiekrise Energie Gaspreis