Fährschifffahrt leidet unter Corona-Krise

von Isabel Lerch, NDR Info Wirtschaftsredaktion

Ob auf der Schiene, in der Luft oder auf dem Wasser - der Frachtverkehr mit wichtigen Gütern soll - wenn möglich - in der aktuellen Corona-Krise weiterlaufen. Der Transport von Passagieren aber ist in vielen Bereichen sehr eingeschränkt. Das gilt natürlich auch für die Schifffahrt: Viele Fähren, die sonst Hunderte oder Tausende Gäste von einem Ort zum anderen bringen, fahren nicht mehr oder befördern nur noch Güter.

"Vieles ist wie immer"

Für Kapitän Maik Winterstein ist momentan vieles wie immer. Er fährt als Kapitän ein Schiff der deutsch-dänischen Reederei Scandlines über die Ostsee. Gerade war Wachwechsel auf der Brücke. Jetzt, so erzählt er, sitze er in seiner Kapitänskammer und schaue aus dem Fenster: "Ich bin jetzt auf dem Fehmarnbelt und sehe so langsam die Küste von Dänemark näherkommen. Wir haben zurzeit schönes Wetter, die Sonne scheint, Wind etwas aus Südwest und der Hafen von Rodby liegt vor uns und das ist alles sehr schön."

Urlauber und Tagestouristen fehlen

Scandlines fährt auch weiterhin planmäßig auf seinen beiden Routen zwischen Deutschland und Dänemark. Allerdings fehlen aktuell die Passagiere. Denn beide Länder haben vorübergehend Einreisebeschränkungen eingeführt - Urlauber und Tagestouristen bleiben weg. Ein herber Schlag für die Reederei, erklärt Sprecherin Anette Ustrup-Svendsen: "Das ist natürlich eine ganz, ganz ernste Situation, weil wir weit weniger Passagiere an Bord haben, die weniger einkaufen und auch weniger essen." Die Passagiere mit ihren Pkw machen normalerweise mehr als die Hälfte des Fährvolumens aus. Das fällt jetzt weg.

"Passagierschifffahrt am schlimmsten betroffen"

Wie der deutsch-dänischen Reederei geht es in der aktuellen Krise vielen in der Schifffahrt, erklärt Ralf Nagel vom Verband Deutscher Reeder: "Die unmittelbarsten und brutalsten Auswirkungen haben wir in der Passagierschifffahrt. Das betrifft zum einen die Kreuzschifffahrt, zum anderen auch viele kleine, mittelständische, familiengeführte Unternehmen, die zum Beispiel Ausflugsschifffahrt betreiben."

Scandlines setzt auf Gütertransport

Scandlines kann zumindest noch auf den Gütertransport setzen. Die Fähren bringen wichtige Waren wie Lebensmittel oder Medikamente von Deutschland nach Skandinavien und umgekehrt. Und diese Fracht muss aufs Schiff gebracht werden. Deshalb ist die Fähre von Kapitän Winterstein - obwohl die vielen Touristen fehlen - kein Geisterschiff. Denn da sind ja noch die Lkw-Fahrer: "Das sind maximal 30 Personen und die muss man natürlich suchen auf dem großen Schiff. Gegenüber den üblicherweise 1.200 Menschen an Bord ist das ziemlich wenig. Das ist schon ein komisches Gefühl, weil man es ja eigentlich anders gewohnt ist."

"Seeschifffahrt für die Versorgung unabdingbar"

Dennoch - in einem Punkt hat sich nichts geändert: Die Schifffahrt ist Teil der kritischen Infrastruktur. Ralf Nagel vom Reeder-Verband sagt: "Jährlich kommen über deutsche Häfen von Seeschiffen 300 Millionen Tonnen Güter, insbesondere Lebensmittel und auch andere Dinge für den täglichen Gebrauch. Insofern ist die Seeschifffahrt für die Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung und auch für die Versorgung der Wirtschaft unabdingbar."

Das zu wissen tut Kapitän Maik Winterstein in der momentanen Krise gut: "Wir haben vollen Lkw-Verkehr, volle Fracht. Auf beiden Seiten und das freut uns. So sehen wir unseren Beitrag, dass die Versorgung zwischen den beiden Ländern aufrechterhalten werden kann."

