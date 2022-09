Stand: 04.09.2022 06:44 Uhr Energiekrise: Koalition vereinbart drittes Entlastungspaket

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach Angaben aus dem Regierungsbündnis angesichts der hohen Energiepreise auf ein drittes Entlastungspaket im Milliardenvolumen verständigt. "Es ist vollbracht", erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Morgen via Twitter. "Sehr gutes Ergebnis." Mehr Details würden in einer Pressekonferenz um 11 Uhr vorgestellt.

Letzte Hauptleitung des AKW Saporischschja getrennt

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der internationalen Atomenergiebehörde erneut teilweise vom Stromnetz getrennt worden. Wie die IAEA am Sonnabend mitteilte, ist die Verbindung über die letzte verbliebene Hauptleitung unterbrochen. Der Meiler liefert demnach jedoch noch Energie über eine Reserveleitung. Derzeit arbeite noch ein Reaktor und produziere Strom sowohl für die Kühlung als auch für andere wesentliche Sicherheitsfunktionen. Die von Russland eingesetzte Verwaltung in der Region machte ukrainische Angriffe für die Störung verantwortlich. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht. Das Kernkraftwerk Saporischschja ist seit März von russischen Truppen besetzt. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich immer wieder gegenseitig, die Anlage unter Beschuss zu nehmen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.