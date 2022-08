Stand: 26.08.2022 05:53 Uhr Energiekrise: Habeck kündigt Überprüfung der Gasumlage an

Wirtschaftsminister Habeck hat einem Medienbericht zufolge inzwischen angekündigt, die Gasumlage zu überprüfen. Habeck sagte nach Informationen der "Welt", der Kreis der berechtigten Unternehmen solle möglichst verkleinert werden. Grundsätzlich bestehe der Anspruch auf Hilfsgelder aus der Gasumlage aber auch für Firmen, die nicht in existenzieller Not seien. Da würde man sich das aber noch mal genau angucken, ob es nicht einen Weg gebe, diesen berechtigen Anspruch abzuwehren, so Habeck.

Mit der Umlage sollen die stark erhöhten Beschaffungskosten von Großimporteuren ausgeglichen werden, um diese vor einer Insolvenz zu bewahren. Auf der Liste stehen aber auch Unternehmen, die derzeit nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Das sorgt auch innerhalb der Ampel-Koalition für erheblichen Unmut Im Streit über die Ausgestaltung der Gasumlage hat SPD-Chefin Esken Habeck mit einer Blockade im Bundestag gedroht. Esken sagte dem Fernsehsender "Welt", am Ende habe das Parlament ein Eingriffsrecht und werde davon auch Gebrauch machen. Habeck müsse dafür sorgen, dass keine Profiteure der Energiekrise an der Gasumlage verdienen, so Esken.

Verkehrsminister beraten über ÖPNV-Kosten

Die stark gestiegenen Energiekosten für die Verkehrsverbünde sind das Hauptthema bei der Sonderkonferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder am Freitagvormittag. Die Unternehmen klagen über die durch die Energiekrise bedingten gestiegenen Kosten. Die Landespolitiker wollen in einer Videokonferenz besprechen, ob sich die Bundesländer in dieser Frage auf eine gemeinsame Forderung an das Bundesverkehrsministerium einigen können.

