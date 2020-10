Drosten im Corona-Podcast: Die Gefahr köchelnder Cluster Stand: 13.10.2020 17:00 Uhr Der Virologe Christian Drosten erklärt in der neuen Podcast-Folge, wie wichtig Kontakt-Tagebücher bei der Suche nach Infektionsherden sind. Und er spricht über Antigen-Tests als Türöffner.

von Ines Bellinger

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erkennt Akzeptanzprobleme bei Corona-Maßnahmen, Christian Drosten beobachtet "Abnutzungseffekte". In der neuen Podcast-Folge des "Coronavirus-Update" bei NDR Info warnt der Virologe von der Berliner Charité vor nachlassender Aufmerksamkeit im Umgang mit der Pandemie. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich steigt, sei es schwer, das Verständnis für strenge Maßnahmen aufrechtzuerhalten, weil das Problem in der Gesellschaft nicht sichtbar sei: "Wir haben einfach noch keine wiedereinsetzende hohe Sterblichkeit. Wir haben noch keine komplett vollen Intensivstationen, wie das in anderen Ländern bereits wieder ist", sagt Drosten.

Dabei komme es gerade in dieser Phase der Pandemie darauf an, den Zeitpunkt zum entschlossenen Gegensteuern nicht zu verpassen. Drosten plädiert dabei weniger für lokale als vielmehr für "allgemeingültige Maßgaben", die den Ereignissen nicht hinterherlaufen. Und er nimmt jeden Einzelnen in die Verantwortung, nicht nur die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) einzuhalten. "Es ist nicht so, dass Politiker jede kleine Situation im Alltag regulieren können und am besten noch separat pro Bundesland", sagt er. "Sondern irgendwann muss eben die Gesellschaft umschalten in einen aktiven Teilnahmemodus. Und dazu gehören Aufmerksamkeitsübungen wie das Führen eines Cluster-Kontakt-Tagebuchs."

Drosten: Mit Kontakt-Tagebuch dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen

So könne jeder jeden Abend Situationen notieren, in denen er sich nicht wohlgefühlt hat, etwa mit zu vielen Leuten in einem geschlossenen Raum. Das würde nicht nur für möglicherweise kritische Situationen sensibilisieren, sondern auch dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen und so die Quellen von Infektionen leichter identifizierbar machen. Aus Meldestatistiken wisse man, dass bei mehr als der Hälfte aller erfassten Infektionen nicht klar ist, in welchem Cluster sie entstanden sind, also in welcher Menschengruppe es ein bestimmtes Infektionsgeschehen gegeben hat.

Fallverfolgung: Quell-Cluster köcheln weiter

Drosten sieht das als Schwachpunkt im Meldesystem, nicht nur im deutschen: die Fallverfolgung, die sehr stark auf das Verhindern weiterer Ansteckungen ausgerichtet ist - zu einem Zeitpunkt, an dem der Patient schon nicht mehr so infektiös ist wie möglicherweise noch vor einigen Tagen. "Was das Infektionsgeschehen wirklich treibt, ist das Quellcluster, aus dem er seine Infektion hat", sagt Drosten. Meist könnten sich Menschen nicht mehr an Gefährdungssituationen erinnern, die sieben oder zehn Tage zurückliegen. Aber: "Dieses Cluster köchelt immer noch."

Ein Blick in aktuelle Meldestatistiken zeige, dass Familienfeiern gerade als Haupttreiber des Pandemie-Geschehens angesehen werden. Aber woher kommt dieser Eindruck? Solche Partys, erklärt Drosten, wurden bei der überwiegenden Zahl der rekonstruierten Fälle als Infektionsherd ausgemacht. Die rekonstruierbaren Infektionen seien jedoch in der Minderheit, was die Beurteilung des Gesamtgeschehens relativiere.

Studie aus Indien belegt Übertragungsmuster

Wie wichtig spezifische Maßnahmen gegen Cluster sind, verdeutliche auch eine Studie, die im Fachmagazin "Science" veröffentlicht wurde. "Die Studie ist deswegen so interessant, weil sie in Indien durchgeführt wurde, einem Land, in dem es nicht so leicht ist, einen Lockdown zu bewerkstelligen", sagt Drosten. Wissenschaftler nehmen daher an, dass sich Sars-CoV-2 dort noch natürlich ausbreiten kann und damit ein ungesteuertes Infektionsgeschehen abgebildet wird.

Die Studie aus den Bundesstaaten Andhra Pradesh und Tamil Nadu im Südosten des Landes zeige, dass jeder Index-Fall (der jeweils erste Infizierte) im Mittel 7,3 Kontakte hatte, 0,2 Prozent aller Index-Fälle jedoch mehr als 80. Gleichzeitig hatten knapp 70 Prozent aller Index-Fälle keinen positiv getesteten Kontaktfall in der Umgebung. Für Drosten unterstreichen die Ergebnisse, "wie stark also auch hier in dieser Situation in Indien diese Erkrankung sich in Clustern, in Superspreading Events verbreitet", und damit häufig in derselben Altersgruppe.

Antigen-Tests für mehr Freiraum

Im Podcast geht Drosten auch noch einmal auf die Teststrategie in Deutschland ein, die sich seiner Meinung nach von technischen Massentestungen für Reisende wieder hin zu medizinisch notwendigen Tests bewegen müsse. Derzeit kämen Antigen-Tests auf den Markt, die weniger zur Diagnostik einer Covid-19-Erkrankung geeignet seien, dafür aber schnelle Resultate lieferten, wie infektiös jemand gerade ist. Das könne beispielsweise bei Besuchen in Pflegeheimen helfen oder bei Präsenzveranstaltungen. Wenn in den nächsten Wochen und Monaten genügend dieser Antigen-Tests bereitgestellt würden, sagt Drosten, "wird das an vielen Stellen Türen öffnen", gerade in der Erkältungssaison.

