Stand: 26.06.2020 09:43 Uhr

Podcast "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten

Der Podcast ist zurzeit in der Sommerpause, hier finden Sie alle Infos rund um "Coronavirus-Update" in der Übersicht.

Sonderausgabe Wissenschafts-Quartett #2 Prof. Christian Drosten befindet sich in der Sommerpause. Die NDR Info Wissenschaftsredaktion versorgt sie aber weiter mit Informationen. Vier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Forschungsgebieten werden miteinander über die Corona-Krise diskutieren. Wir wollen über den medizinischen Stand der Impfstoff-Forschung reden - uns um die Frage der gerechten Verteilung kümmern, dann herausfinden, ob es sinnvoll ist, wenn Regierungen Pharmaunternehmen finanziell unterstützen und wissen, ob durch das Tempo der Forschung die Impfstoffzulassung unter Druck gerät.



Diskussionsteilnehmer:

Prof. Dr Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie am UKE Hamburg

Prof. Dr. Alena Buyx, Professorin für Medizinethik und Präsidentin des Deutschen Ethikrates

Prof. Dr. Hans-Georg Eichler, Professor für Klinische Pharmakologie der MedUni Wien und Leitender Mediziner der Europäischen Arzneimittel-Agentur

Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Professor für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement Universität Bielefeld



Moderiert wird das "Wissenschafts-Quartett #2" von Anja Martini. Die Sonderausgabe geht am 6. August online. Teil #1 finden Sie hier. Die nächste Sonderausgabe folgt am 27. August.

Das Coronavirus führte in Deutschland und der ganzen Welt zu teilweise drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Je mehr es sich ausbreitete, desto mehr wollten die Menschen darüber wissen. Auf dieses Informationsbedürfnis reagierte NDR Info mit einem Coronavirus-Podcast, der immer wieder ein Update zur Situation lieferte.

Weitere Informationen Grimme Online Award für Drosten-Podcast Preise für NDR Journalisten beim Grimme Online Award: Der Podcast "Coronavirus-Update" mit Virologe Christian Drosten und das Rechercheformat STRG_F wurden prämiert. mehr

Seit Ende Februar beantwortete Prof. Dr. Christian Drosten (Leiter der Virologie an der Berliner Charité) in Interviews Fragen zur aktuellen Situation, erklärte Zusammenhänge und schilderte, wie er persönlich diese Monate erlebte. Nach der 50. Folge gehen wir in die Sommerpause. In der Zwischenzeit können Sie sich gern auf dieser Seite alte Folgen anhören, in den Abschriften lesen oder sich die Manuskripte herunterladen. Hier finden Sie auch eine Übersicht über die in den Folgen besprochenen Studien oder die Übersicht der häufigsten Hörerfragen mit Verlinkung zur jeweiligen Stelle in der Podcast-Folge, außerdem ein wissenschaftliches Glossar und eine Stichwortsuche.

Weitere Informationen Corona-Podcast: Alle Folgen zum Nachlesen und Nachhören Professor Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, liefert im Coronavirus-Update Expertenwissen. Hier finden Sie alle Folgen zum Nachlesen und Nachhören. mehr

Verlinkung zu den Studien und alle Manuskripte zum Download

Bei NDR Info geht es nicht um Panikmache - sondern ganz im Gegenteil: Der Podcast "Coronavirus-Update" will informieren, einordnen und Hintergründe liefern. Bei Interesse erhalten Sie die Manuskripte der einzelnen Podcast-Folgen zum Downloaden oder zum Nachlesen und Nachhören. Auf vielfachen Wunsch haben wir für Sie eine Übersicht mit den Links zu den Studien zusammengestellt, die im Podcast besprochen werden.

Die häufigsten Hörerfragen

Die Forschung zum Coronavirus macht keine Sommerpause, zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Virus haben Sie bestimmt immer wieder viele Fragen - vielleicht wurde Ihre Frage aber auch schon in einer der bereits gesendeten 50 Podcast-Folgen beantwortet, hier finden Sie eine Übersicht der häufigsten Hörerfragen mit Verlinkung zur jeweiligen Folge.

Stichwort-Suche

Für Ihre Suche haben wir alle Coronavirus-Update Manuskripte zu einem Dokument zusammengeführt - so haben Sie alles auf einen Blick. Suche Sie mit der Tastenkombination „Strg F“. Bitte beachten, da stets neue Erkenntnisse dazukommen, sind einige der Infos mittlerweile überholt.

Podcast auch per Messenger und bei YouTube

Sie können sich den Podcast auch in einer 10-Minuten-Version per Messenger kostenlos auf Ihr Smartphone schicken lassen - auf Telegram, im Facebook Messenger oder jetzt auch mit Apple Nachrichten als IMessage. Schicken Sie uns einfach das Wort "Start" über den ausgewählten Messenger. Oder Sie laden die App von Notify herunter und aktivieren den Kanal von NDR Info. Auch im NDR Ratgeber-Channel auf YouTube finden Sie den Podcast mit Christian Drosten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 06.08.2020 | 14:00 Uhr