Damit die Gastronomie die Einbußen durch die Corona-Krise besser verkraftet, will das Kabinett heute eine Mehrwertsteuer-Senkung auf den Weg bringen. Die Maßnahme ist Teil eines Corona-Hilfspakets der Großen Koalition. Auf Speisen in Restaurants und Cafés fallen damit vorübergehend nur noch 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer an, bei Getränken bleibt der Satz unverändert. Gelten soll die Steuersenkung ab Juli - und dann für ein Jahr. Der Koalitionsausschuss hatte sich vor zwei Wochen auf ein entsprechendes Paket geeinigt, um der Gastronomie im Land zu helfen, sich vom Corona-Lockdown zu erholen. Der Branchenverband DEHOGA sprach von einem wichtigen Signal, kritiserte aber, dass Kneipen, Bars oder Clubs, die ausschließlich Getränke anbieten, nicht profitieren würden.

Gottesdienste starten in Niedersachsen mit Mundschutz

Heute wird das coronabedingte Gottesdienstverbot in Niedersachsen aufgehoben. Doch die katholische und die evangelische Kirche gehen von einem langsamen Wiederanlaufen mit vielen Einschränkungen aus. Es gilt zuvor die Abstandsregeln in den Kirchengebäuden mit dem Kennzeichnen frei nutzbarer Sitzplätze umzusetzen. Außerdem müssen Regelungen etwa zum Reservieren von Plätzen und dem Einsatz von Helfern gefunden werden. Etliche kleine Kirchen und Kapellen haben nicht genügend Platz, um dort überhaupt für eine nennenswerte Zahl von Gläubigen Gottesdienste abzuhalten. Um Erfahrungen zu sammeln und sich schrittweise an Gottesdienste unter Corona-Bedingungen heranzutasten, wollte das Bistum Osnabrück erst ab Montag wieder Messfeiern organisieren. Im Bistum Hildesheim war noch nicht entschieden, wann die ersten Gottesdienste wieder starten. Auf jeden Fall werden die Abläufe anders sein. So ist der Friedensgruß zwischen den Gläubigen etwa tabu, idealerweise tragen alle Gläubigen eine Maske und bei einer Taufe oder Hochzeit tut dies auch der Pastor, wenn er den übrigen Beteiligten zu nahe kommt.

Tierpark Hagenbeck: Start mit höchstens 1.000 Besuchern

Sechs Wochen nach der coronabedingten Schließung will der Hamburger Tierpark Hagenbeck am Mittwoch wieder öffnen. Aus Infektionsschutzgründen werden nach Angaben des Tierparks allerdings nur 1.000 statt der üblicherweise bis zu 3.000 Besucher in den Park gelassen. "Wir bitten darum, dass nicht alle Besucher gleich am ersten Tag kommen, und hoffen, dass sich alle an die Regeln halten", sagte eine Sprecherin des Tierparks. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes werde empfohlen.

"Mein Schiff 3": TUI entscheidet über Isolation an Land

Für die Besatzungsmitglieder auf dem in Cuxhaven liegenden TUI-Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" könnte der heutige Tag eine wichtige Nachricht bringen: Im Laufe des Tages soll entscheiden werden, ob eine Isolation an Land gestattet wird. Nach Angaben der Reederei TUI Cruises lagen am Dienstag etwa zwei Drittel der Corona-Testergebnisse aller rund 2.900 Besatzungsmitglieder vor. Nach den ersten Infizierten in der vergangenen Woche wurden sieben weitere Crew-Mitglieder positiv auf das Virus getestet.

NDR Info - Die Corona-Beiträge vom Abend

In der Spätausgabe von NDR Info im NDR Fernsehen gestern Abend stand einmal mehr die Coronavirus-Krise im Blickpunkt. Hier die Beiträge dazu.

Mit Spannung erwartet: Merkels Beratungen mit den Ländern

Viele warten heute gespannt auf die Video-Schalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs und - chefinnen der Länder. Möglicherweise gibt es neue Absprachen im weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Am Abend hatten sich die Wirtschaftsminister der Länder darauf geeinigt, das Gastgewerbe in einem Zeit-Korridor vom 9. bis 22. Mai wieder zu öffnen.

