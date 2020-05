Corona-Ticker: Heute Gottesdienst live auf NDR.de

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch an diesem Sonntag im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie hier Hintergründe zum Thema. Die Lage von gestern können Sie hier nachlesen.

Verkaufsoffener Sonntag in Schleswig-Holstein

Der Einzelhandel wurde von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie hart getroffen und war wochenlang geschlossen. Nun sind die Geschäfte wieder geöffnet. Damit die Einkaufsströme entzerrt werden, dürfen die Läden in Schleswig-Holstein nach dem Willen der Landesregierung auch heute wieder von 11 bis 17 Uhr ihre Türen öffnen.

Gesundheitsämter: Die Manager der Pandemie

Die 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein sind die zentralen Manager in der Corona-Krise. Eine Leiterin und ihr Team berichten von ihrem Alltag.

Gottesdienst ab 10 Uhr live auf NDR.de

Die Serie der Live-Übertragungen von Gottesdiensten aus Hamburger Kirchen geht weiter. Am heutigen Sonntag gibt es einen einstündigen Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche im Stadtteil Lohbrügge. NDR.de und Kirche im NDR übertragen ab 10 Uhr per Video-Livestream.

Corona-Pandemie: Beiträge im NDR Fernsehen

Die Coronavirus-Krise und ihre Folgen für Norddeutschland sind auch am Sonnabend das wichtigste Thema in den NDR Ländermagazinen gewesen. Eine Auswahl der Beiträge.

Welche Strände in Niedersachsen geöffnet sind

In Niedersachsen sind an einigen Stränden Tagesbesucher bereits an diesem Wochenende erlaubt. Aber nicht überall sind Auswärtige willkommen. Eine Übersicht.

Moin! Der Live-Ticker startet

