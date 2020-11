Corona-Ticker: MV-Gipfel berät über Regeln für die Wirtschaft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen von gestern finden sie im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



MV-Gipfel berät am Vormittag über weiteren Kurs in der Pandemie

180 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Heute MV-Gipfel zum weiteren Corona-Kurs

Wie geht es in Mecklenburg-Vorpommern nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Fortsetzung des Teil-Shutdowns im Dezember weiter? Dazu schalten sich heute Vormittag Vertreter von Landesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbänden zum MV-Gipfel zusammen. Der Tourismusverband erhofft sich eine längerfristige Perspektive für den Winter. Im Bundesland dürfen weiterhin keine Touristen übernachten, Gastronomen dürfen nur außer Haus verkaufen oder ausliefern.

Anders als in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg hat die Politik in Mecklenburg-Vorpommern bislang noch nicht entschieden, ob die Hotels über Weihnachten öffnen dürfen. Einer Umfrage des Landestourismusverbandes zufolge ist für 83 Prozent der teilnehmenden Beherbergungsbetriebe eine Öffnung ausschließlich mit Gästen aus dem eigenen Bundesland nicht wirtschaftlich. Dies bezieht sich auf eine mögliche Öffnung für den Zeitraum vom 21. Dezember bis zum Jahresende, wie der Verband mitteilte. 350 Unternehmen hatten sich an der Umfrage beteiligt.

180 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 180 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist der niedrigste Wert seit Dienstag. Am Sonnabend vor einer Woche hatte das Bundesland 250 Neuinfektionen gemeldet. Drei weitere Menschen in Schleswig-Holstein starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Gottesdienst an Heiligabend: So könnte es klappen

Der Kirchgang gehört für viele Menschen zum Weihnachtsfest dazu. Doch dieses Jahr ist wegen der Corona-Krise vieles anders. Viele Pastorinnen und Pastoren machen sich Gedanken, wie sie den Gottesdienst an Heiligabend trotzdem ermöglichen können. Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt Beispiele aus den Gemeinden.

Partie des VfL Lübeck findet heute nicht statt

Das für heute angesetzte Spiel des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck gegen Waldhof Mannheim kann nicht stattfinden. Wie der Aufsteiger gestern Abend mitteilte, hat das zuständige Gesundheitsamt die komplette Mannschaft in häusliche Quarantäne geschickt, nachdem zuvor ein Spieler positiv auf Sars-CoV 2 getestet worden war. Es ist der zweite Corona-Fall beim schleswig-holsteinischen Traditionsclub binnen vier Tagen.

Guten Morgen! Der Live-Ticker am Sonnabend startet

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Freitag: 1.438 neue Fälle in Niedersachsen, 252 in Hamburg, 252 in Schleswig-Holstein, 132 in Mecklenburg-Vorpommern, 118 in Bremen. Bundesweit gab es 22.806 neue Fälle, die Gesamtzahl von einer Million seit Ausbruch der Pandemie wurde damit überschritten.