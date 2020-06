Corona-Ticker: Neue Lockerungen treten in Kraft

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Sonntag sind im Blog nachzulesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Infektionen: WHO meldet Rekordanstieg

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen ist nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183.020 gestiegen. Laut WHO meldete Nord- und Südamerika mit über 116.000 den größten Teil der Neuinfektionen. Weltweit sind nach Angaben der WHO während der Corona-Pandemie mehr als 8,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt. Mehr als 461.000 Menschen starben infolge einer Covid-19-Erkrankung. Bislang war am 18. Juni mit 181.232 Fällen der größte Anstieg seit dem Ausbruch des Virus verzeichnet worden.

Hier finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett, da die Behörden immer noch neue Fälle nachmelden. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Hamburg: Ausbildung zur Pflegefachkraft gefragt

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wird in Hamburg trotz - oder gerade wegen - der Corona-Krise stark nachgefragt. Das Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe verzeichnet die höchste Anmeldungszahl seit sieben Jahren. "Die Ausbildung startet im August - und schon jetzt haben wir einem Drittel mehr Bewerberinnen und Bewerbern zugesagt: 172 statt 129", sagte Leiter Holger Graber. Das Ansehen der Pflegeberufe habe sich in den vergangenen Wochen erheblich verbessert. Auch die Anzahl der Bewerbungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist während der Corona-Pandemie auf einem hohen Niveau geblieben.

Schwierige Spargelernte geht zu Ende

Die zwischenzeitlich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise in Gefahr scheinende Spargelernte geht in diesen Tagen zu Ende - und die Bilanz der Landwirte fällt offenbar positiv aus. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Spargelbauern in Mecklenburg-Vorpommern ergab, dass Erträge und Qualität durchschnittlich bis gut ausgefallen seien. Als zu Beginn der Corona-Pandemie die Grenzen in Europa geschlossen wurden, sollten zunächst auch keine ausländischen Erntehelfer einreisen dürfen. Letztlich konnten aber doch Saisonkräfte nach Deutschland fliegen, etwa aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Es seien aber weniger Arbeiter als sonst gewesen, hieß es von den Anbauern.

Neue Lockerungen in Niedersachsen, SH und MV

Zum Start in die Woche fallen erneut diverse Corona-Auflagen - insbesondere in Niedersachsen. Dort können sich jetzt zum Beispiel wieder Gruppen von bis zu zehn Personen treffen. Bislang war dies auf Mitglieder aus zwei Haushalten beschränkt. Auch das Picknicken und Grillen im Freien ist möglich. Außerdem fällt der Startschuss für Kinos, Theater, Indoor-Freizeiteinrichtungen und Saunen.

Kitas in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sollen eine ausgeweitete Betreuung für alle Kinder anbieten. In Schleswig-Holstein können alle Jahrgänge im Klassenverband in die Schule gehen. Die vollständige Übersicht aller Änderungen:

Kommen Sie gut in die Woche!

Guten Morgen! Wir berichten auch heute in einem Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Sonntag gab es mit Blick auf die Neuinfektionen im Norden folgende Zahlen: Niedersachsen bestätigte 122 weitere Infektionen, Schleswig-Holstein eine und Hamburg sieben. In Mecklenburg-Vorpommern gab es keinen neuen registrierten Fall, in Bremen drei. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: