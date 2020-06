Stand: 22.06.2020 22:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Göttingen: Erste Bewohner dürfen Hochhaus verlassen

In dem Göttinger Hochhauskomplex, dessen etwa 700 Bewohner derzeit wegen des Coronavirus unter Quarantäne stehen, durften am Montagabend die ersten 350 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Sie waren zuvor zwei Mal negativ auf das Virus getestet worden. Der Oberbürgermeister der Stadt, Rolf-Georg Köhler (SPD), hatte dieses Prozedere am Sonntag angekündigt, um die Lage zu entschärfen. "Wer zweimal negativ getestet ist, kann die Anlage maximal in Dreiergruppen und mit An- und Abmeldungen verlassen", sagte Köhler.

Stadt bestätigt Todesfall im Hochhaus

Am Sonntag hatte es in dem Wohnkomplex einen Todesfall gegeben. Das bestätigte die Stadt am Montag. Der Mann, Jahrgang 1977, sei aber nicht mit dem Virus infiziert gewesen. Die Gruppe "Basisdemokratische Linke Göttingen" hatte zuvor einen Zusammenhang des Todesfalles mit den Infektionen im Haus als möglich bezeichnet und eine dezentrale Unterbringung der Bewohner gefordert. Der Todesfall habe nichts mit den Tumulten am Sonnabend zu tun, sagte ein Sprecher der Stadt. Der Mann habe unter einer Vorerkrankung gelitten. Er sei in der Nacht zu Sonntag gestorben. Wiederbelebungsversuche seien vergeblich geblieben, die Polizei schließe ein Fremdverschulden aus, hieß es.

Kein Lockdown - trotz gestiegener Zahlen

Die Infektionszahlen im Landkreis Göttingen sind durch den Massenausbruch gestiegen und liegen aktuell bei 247 Infizierten. Damit ist der Grenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Einen Lockdown für den gesamten Landkreis werde es in der aktuellen Situation aber nicht geben, teilten Stadt und Landkreis Göttingen mit. Der Ausbruch beschränke sich auf den Wohnkomplex am Rande der Innenstadt. Die Leiterin des Krisenstabs der Stadt, Petra Broistedt, sagte NDR 1 Niedersachsen, der Ausbruch sei lokal eingegrenzt, die Infektionsketten würden unterbunden. Unter dem Motto "Solidarität mit den Hausbewohnern" hat die Linksjugend für den Nachmittag eine Kundgebung vor dem Hochhaus angemeldet.

Eskalation am Bauzaun

Die Situation in dem Haus war am Sonnabend eskaliert. Bei dem Versuch von etwa 100 Bewohnern, einen um das Gebäude herum errichteten Bauzaun zu durchbrechen, waren acht Polizeibeamte verletzt worden. In dem Gebäude sind Stand jetzt etwa 120 Personen nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert.

