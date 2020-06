Corona-Ticker: Viel Bußgeld in Niedersachsen

Viele Bußgelder in Niedersachsen verhängt

Die Kommunen in Niedersachsen und Bremen haben seit Beginn der Pandemie Tausende Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt und Bußgelder von insgesamt mehreren Hunderttausend Euro verhängt. Das hat eine stichprobenartige Abfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Allein in der Region Hannover wurden bis Mitte Juni mehr als 4.800 Verstöße angezeigt. Die Höhe der verhängten Bußgelder betrug rund 227.000 Euro. Davon seien 35.000 Euro bereits eingegangen. Hauptsächlich habe es sich bei den Vergehen um das Unterschreiten des Mindestabstands von eineinhalb Metern sowie um Gruppenverstöße gegen das Kontaktverbot gehandelt, sagte eine Sprecherin der Region. Die Stadt Oldenburg stellte bis Mitte Juni rund 500 Verstöße gegen die Corona-Auflagen fest. Dabei seien Bußgelder in einem Gesamtbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich erhoben worden. Die Stadt Wolfsburg teilte lediglich den Stand der Dinge in der Gastronomie mit. Dort seien bis Ende Mai etwa 60 Lokalitäten kontrolliert worden, einige davon mehrfach. Aus einer Kontrolle habe sich eine Anzeige mit einem Bußgeld von 1.000 Euro ergeben. In Bremen wurden bis Ende Mai knapp 2.500 Verstöße gezählt und Bußgelder von rund 190.000 Euro ausgesprochen.

Wie geht es weiter in Göttingen?

Das NDR Fernsehen hat am Abend eine fünfminütige Sondersendung zum Stand der Dinge nach den Unruhen in einem Göttinger Hochhauskomplex gesendet, der komplett unter Quarantäne steht. Unter den etwa 700 Bewohnern gibt es bislang knapp 120 bestätigte Infektionen. Am Sonnabend wurde eine weitere Testreihe begonnen, musste jedoch abgebrochen werden, nachdem einige Bewohner Polizisten attackierten und versuchten, aus der abgeriegelten Anlage auszubrechen. Für heute um 14 Uhr haben Stadt und Polizei eine Pressekonferenz angekündigt.

NDR Info extra | 20.06.2020 NDR Info - 20.06.2020 21:45 Uhr Wegen Ausschreitungen an einem Wohnkomplex in Göttingen hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Das Gebäude steht aufgrund von knapp 120 Corona-Infektionen unter Quarantäne.







So geht Kultur im NDR in Zeiten von Corona

Zahlreiche Musikfestivals sind in diesem Jahr bereits ausgefallen oder mussten verschoben werden - eine Folge der Corona-Pandemie. Der NDR bietet an diesem Wochenende ein Alternativ-Programm mit aktuellen Momentaufnahmen und der Musik von Festivals der vergangenen Jahre. Dafür streamt der NDR insgesamt fast 40 Konzerte vom virtuellen Hurricane Festival in Scheeßel. Alle Infos zum etwas anderen Festivalsommer finden Sie hier:

Am Sonnabend gab es mit Blick auf die Neuinfektionen im Norden folgende Zahlen: Niedersachsen bestätigte 50 weitere Infektionen, Schleswig-Holstein zwei und Hamburg drei. In Mecklenburg-Vorpommern gab es einen neuen registrierten Fall, in Bremen neun. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: