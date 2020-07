Corona-Ticker: Wasser-Spaß in SH wieder möglich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die Ereignisse von gestern.

Schleswig-Holstein: Lockerungen für Bäder und Veranstaltungen treten in Kraft

EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket wird erneut verlängert

Gestern 67 neue Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen bestätigt, zwei in Schleswig-Holstein, eine Bremen, keine in Hamburg

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Christoph Eschenbach und Justus Frantz spielen gemeinsam Piano

Die ab heute gelockerten Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein machen es möglich: Beim Konzert der bekannten Pianisten Christoph Eschenbach und Justus Frantz heute Abend auf der Freilichtbühne der Kieler Krusenkoppel werden 500 Zuschauer dabei sein können. Frantz und Eschenbach sind Gründungsväter des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Auf dem Konzert-Programm stehen Werke von Franz Schubert und Johannes Brahms.

EU-Sondergipfel wird erneut verlängert

Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket geht erneut in die Verlängerung. Die Gespräche wurden am frühen Morgen unterbrochen und sollen am Nachmittag um 14 Uhr aufgenommen werden. Das teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mit. Damit läuft das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel bereits zwei Tage länger als geplant.

Lohne: Keine Schließung trotz Corona in Schlachthof

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Hähnchenschlachthof des Wiesenhof-Konzerns in Lohne (Landkreis Vechta) hat sich gestern das betroffene Unternehmen geäußert. Die Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH (OGS) kündigte an, die Mitarbeiter verstärkt auf Infektionen zu testen. Zudem sind weitere Schutzmaßnahmen am Standort in Arbeit. Eine Schließung ist laut Landrat Herbert Winkel (CDU) aber nicht geplant. Es handele sich um eine Ermessensfrage.

Corona-Ausbruch in Wiesenhof-Schlachthof Hallo Niedersachsen - 19.07.2020 19:30 Uhr In einem Wiesenhof-Schlachthof in Lohne sind 66 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie befinden sich in Quatanrtäne, ebenso wie 70 Kontaktpersonen.







Schleswig-Holstein: Lockerungen für Bäder und Veranstaltungen

In Schleswig-Holstein treten heute weitere Corona-Lockerungen in Kraft. So dürfen Spaß- und Freizeitbäder wieder öffnen - unter Einhaltung der Hygiene-Richtlinien. An bestuhlten Veranstaltungen im Freien dürfen bis zu 500 Besucher teilnehmen. Ohne Sitzplätze sind es bis zu 150 Teilnehmer. Veranstaltungen mit Marktcharakter sind mit bis zu 500 Personen außerhalb und 250 Personen in geschlossenen Räumen zulässig. Bei privaten Veranstaltungen dürfen maximal 50 Personen drinnen und 150 draußen teilnehmen.

Mitschüler von infizierten Kindern in Uelzen werden getestet

Nach einem Corona-Ausbruch mit 13 Infektionen in Uelzen sollen heute weitere Kontaktpersonen getestet werden, darunter Mitschüler der betroffenen Kinder. Sie gehen auf die Apollonia Oberschule Uelzen und die Grundschule Holdenstedt.

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen und einen gesunden Start in die Woche wünscht die NDR.de Redaktion. Wir berichten wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in und für Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Gestern gab es 67 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen, zwei in Schleswig-Holstein. Bremen meldet einen neuen Fall, in Hamburg gibt es keine Neuinfektionen Aus Mecklenburg-Vorpommern lagen noch keine neuen Zahlen vor. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: