Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von Sonntag finden Sie hier zum Nachlesen im Blog.

Bund und Länder beraten über geltende Corona-Einschränkungen

Schleswig-Holstein meldet 161 neue Corona-Fälle; bundesweit sind es 10.824 - und damit gut 2.500 weniger als am vergangenen Montag

Bundesweit 10.284 neue Corona-Fälle gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.824 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 6.100 Fälle weniger als gestern, wie aus Angaben des RKI von heute früh hervorgeht. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Montag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 13.363 gelegen. Der Höchststand war am Freitag mit 23.542 gemeldeten Fällen erreicht worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich bundesweit 801.327 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 62 auf insgesamt 12.547. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht von gestern bei 1,03 (Vortag: 1,05). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch gut 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Niedersachsen: Bislang unter 20 Ärzte als Corona-Leugner gemeldet

Die Ärztekammer Niedersachsen hat Patienten ermutigt, Corona-Leugner unter Ärzten zu melden. Es gebe allerdings nur wenige Einzelfälle, teilte die Ärztekammer mit. Bezogen auf die Gesamtmitgliederzahl von knapp 43.000 Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen handele es sich um eine sehr niedrige zweistellige Zahl unter 20. "Wenn wir Beschwerden erhalten, prüfen wir diese berufsrechtlich und holen in diesem Rahmen auch Stellungnahmen der betroffenen Ärzte ein", sagte der Sprecher der Ärztekammer, Thomas Spieker. Gegebenenfalls werde ein berufsrechtliches Verfahren eingeleitet mit den Möglichkeiten, eine Rüge zu verhängen oder ein berufsgerichtliches Verfahren zu beantragen. "Im Einzelfall kann es auch sinnvoll sein, Strafanzeigen zu erstatten", sagte Spieker. Beschwerden würden sehr ernst genommen, da die dort geschilderten Vorwürfe aus Sicht der Kammer nicht mit gewissenhaftem ärztlichem Verhalten vereinbar seien.

Schaustellerverband: "Die Zeit der schönen Worte ist vorbei"

Viele Schaustellerfamilien im Norden können ihre Kredite nicht abbezahlen, weil die Einnahmen ausbleiben, seit wegen der Corona-Pandemie nahezu alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Der Verband drängt auf Hilfe vom Bund.

161 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 161 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 158, am Sonntag vergangener Woche 177. Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 222. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind somit seit Beginn der Pandemie 11.518 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 116 Covid-19-Patienten - ebensoviele wie am Vortag.

Länder-Chefs beraten aktuelle Corona-Lage mit Kanzlerin Merkel

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beraten heute per Video-Konferenz über die seit zwei Wochen geltenden Corona-Einschränkungen und den Stand der Dinge bei der Entwicklung der Infektionszahlen. Bei Ihrem letzten Treffen war der aktuelle Teil-Lockdown beschlossen worden, der mindestens bis Ende November Bestand haben soll. Es gibt derzeit keine Anzeichen für eine Lockerung der Einschränkungen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus deutlich zu verringern. Im Gespräch waren hingegen eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen sowie eine Art "Knigge" mit Verhaltenshinweisen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Wochenende in einem "Spiegel"-Interview mit Blick auf mögliche unterschiedliche Wege der Bundesländer gesagt: "Wir haben uns jetzt auf einen gemeinsamen Weg verständigt, weil die Lage außer Kontrolle zu geraten schien. Aber auf Dauer kann das so nicht bedeuten, dass überall die gleichen Maßnahmen greifen, egal wie hoch die Inzidenzzahlen sind."

Am Sonntag hatte Niedersachsen 1.060 neue Corona-Fälle gemeldet, Hamburg 243, Schleswig-Holstein 158, Mecklenburg-Vorpommern 38 und das Bundesland Bremen 93. Insgesamt gab es 1.592 Neuinfektionen im Norden, bundesweit waren es 16.947.