Corona-Ticker: Niedersachsen plant Nachtragshaushalt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Niedersachsen plant 8,4 Milliarden Euro Nachtragshaushalt

Der niedersächsische Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um über das zweite Corona-Krisenpaket zu beraten. Dieses soll mit 8,4 Milliarden Euro zum einen Steuerlöcher stopfen, zum anderen aber auch die Wirtschaft, das Gesundheitswesen und die Kommunen unterstützen. Wurde der erste Nachtragshaushalt über 4,4 Milliarden Euro noch einstimmig beschlossen, droht der Regierung diesmal Gegenwind. NDR.de überträgt die Sitzung ab 9 Uhr live.

Auslandssemester - viele Studierende sind unsicher

Viele Studierende sind angesichts der Corona-Pandemie unsicher, ob sie ihr geplantes Auslandssemester antreten sollen. Allein in Schleswig-Holstein sind mehrere Hundert junge Leute betroffen.

Studieren im Ausland trotz Corona? Schleswig-Holstein Magazin - 14.07.2020 19:30 Uhr Knapp 200 Studierende der Uni Flensburg wollten das nächste Semester im Ausland verbringen. Etwa die Hälfte hat den Traum wegen der Corona-Krise verschoben oder aufgegeben.







Diskussion über Ausreise-Verbot aus Hotspots

Als die Landkreise Gütersloh und Warendorf (beide NRW) neue Corona-Hotspots waren, verhängten einige Bundesländer Einreise-Serren für Menschen aus diesen Gebieten. Oder strenge Quarantäne-Auflagen, wie Schleswig-Holstein. Nun hat das Bundeskanzleramt vorgeschlagen, das System umzudrehen: In Zukunft könnte es eine Ausreise-Sperre für die Bewohner der betroffenen Kreise geben - und gleichzeitig intensive Tests. An diesem Vorschlag gibt es viel Kritik, auch aus Schleswig-Holstein.

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Dienstag sind in Norddeutschland wieder nur sehr wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden: in Niedersachsen 22, in Schleswig-Holstein 14, in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg keine. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: