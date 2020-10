Corona-Ticker: Bundesweit 11.287 neue Fälle - Rekord

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Zahl der bundesweiten Neuinfektionen erreicht mit 11.287 neuen Höchststand

Region Hannover: Maskenpflicht in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen

Dänemark entscheidet über Einstufung Deutschlands als Risikogebiet

Kultusminister Tonne stellt Pläne für Schulstart vor

Gestern gab es 1.057 bestätigte Neuinfektionen im Norden: 514 in Niedersachsen, 201 in Hamburg, 111 in Schleswig-Holstein, 89 in Mecklenburg-Vorpommern, 142 in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Schnelltests in Hamburg wohl ab Mitte November möglich

Infektionen mit dem Coronavirus könnten in Hamburg ab Mitte November sehr viel schneller erkannt werden. Die Stadt habe in dieser Woche einen Auftrag zur Beschaffung von Antigen-Schnelltests vergeben, teilte die Sozialbehörde mit. "Ich rechne damit, dass 50.000 solcher Tests frühestens ab der zweiten Novemberwoche zur Verfügung stehen werden", sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Zunächst sollen die Gesundheitsämter mit den Schnelltests versorgt werden. Sinnvoll könne der Einsatz dort sein, wo ganze Einrichtungen oder Gruppen nur vorsichtshalber getestet werden sollen. Derzeit gibt es größere Corona-Ausbrüche in drei Hamburger Pflegeheimen. Die Antigen-Tests sind nicht ganz so zuverlässig wie die bislang verwendeten PCR-Tests. Sie bieten Helfrich zufolge aber zusätzliche Erkenntnismöglichkeiten und Sicherheit. Nach Angaben von Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) könnten die Ergebnisse von Schnelltests innerhalb von 20 bis 30 Minuten vorliegen. Ein Labor ist dafür nicht notwendig.

Bundesweit drastisch mehr Neuinfektionen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erstmals fünfstellig. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 11.287 neue Fälle. Der bisherige lag bei 7.830 Neuinfektionen und stammte vom vergangenen Sonnabend. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühling vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war. Deshalb dauere es auch, bis sich politische Maßnahmen in den Meldezahlen niederschlagen könnten. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte zuletzt den Ernst der aktuellen Lage betont. "Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten", schreibt das Institut in seinem gestrigen Lagebericht. "Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert." Dazu zählt das RKI unter anderem Abstands- und Hygieneregeln auch im Freien, das Lüften von Innenräumen und - wo geboten - eine Mund-Nasen-Bedeckung. Seit Anfang September schwankt die Zahl der Coronatests pro Woche zwischen 1,1 und 1,2 Millionen - mit ganz leicht steigender Tendenz. Die Positivrate ist in der Zeit jedoch von 0,75 auf 3,63 Prozent gestiegen. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 392.049 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 30 auf 9.905.

Region Hannover: Maskenpflicht in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen

Von heute an gilt in der Region Hannover eine Maskenpflicht in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Die Mund-Nasen-Bedeckung müsse nicht am eigenen Schreibtisch, aber auf den Fluren und an Treffpunkten wie in der Küche getragen werden, ausgenommen sind Schulen und Kitas, in denen weiterhin die bestehenden Hygienekonzepte gelten. Das hatte eine Sprecherin erläutert, als die schärferen Maßnahmen am Dienstag beschlossen wurden. Außerdem dürfen sich weniger Leute privat treffen. Insbesondere in der Region Hannover hatte es einen deutlichen Anstieg der Infiziertenzahlen gegeben.

Niedersachsens Kultusminister stellt Pläne zum Schulstart vor

Wie geht es nach Ende der Herbstferien in der kommenden Woche in den niedersächsischen Schulen weiter? Darüber informiert Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute Mittag. Es werde um den Umgang mit der Alltagsmaske, um das Lüften sowie den Schutz von Risikogruppen in Familien gehen, kündigte das Ministerium an. Der Landeselternrat hatte bereits betont, dass das regelmäßige Lüften der Klassenräume und warme Kleidung nicht die Antwort auf die steigenden Infektionszahlen sein könne. Es müsse auch digitaler Unterricht ermöglicht werden, ebenso wie die Betreuung der Schüler. NDR.de berichtet ab 12 Uhr im Livestream.

Dänemark entscheidet über Einstufung Deutschlands als Risikogebiet

Deutsche dürfen wohl bald nur noch mit triftigem Grund nach Dänemark reisen. Urlaub fällt nicht darunter. Für Schleswig-Holstein gilt aber weiterhin eine Ausnahmeregelung.

Verkauf außer Haus - mal anders

An der frischen Luft ist die Lage während der Corona-Pandemie weniger riskant als in geschlossenen Räumen. Diese Erkenntnis macht sich auch der Betreiber eines landwirtschaftlichen Fachhandels in Cloppenburg zunutze.

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Gestern gab in im Norden 1.057 bestätigte Neuinfektionen: 514 in Niedersachsen, 201 in Hamburg, 111 in Schleswig-Holstein, 89 in Mecklenburg-Vorpommern und 142 in Bremen.