Stand: 07.06.2020 23:30 Uhr Corona-Blog: Schulen in Göttingen bleiben zu

Der Live-Ticker von NDR.de hat Sie am Sonntag, 7. Juni 2020 über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden informiert - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Am Montag, 8. Juni, gibt es ab dem frühen Morgen einen neuen Live-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:



Ausbruch in Göttingen: 21 Neuinfektionen - Schulen bleiben zu

Montag treten neue Lockerungen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen in Kraft

Kita-Betrieb im Nordosten wird ausgeweitet

43 neue Infektionen in Niedersachsen, je zwei in Schleswig-Holstein und Hamburg, eine in Mecklenburg-Vorpommern, 15 in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

NDR.de wünscht gute Nacht!

Das war's für heute mit dem Coronavirus-Live-Ticker. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, schauen Sie doch morgen früh wieder vorbei.

Die Corona-Beiträge aus den NDR Regionalmagazinen

Eine Auswahl der Beiträge mit Corona-Bezug aus den heutigen Landesmagazinen des NDR Fernsehens:

Göttingen: 21 Neuinfektionen - Schulen bleiben geschlossen

Die Schulen in Göttingen bleiben nach dem Corona-Ausbruch in der Stadt geschlossen. Der Präsenzunterricht wurde bis einschließlich Freitag untersagt, wie die Stadt am Abend mitteilte. Auch zwei Kindertagesstätten bleiben noch zu. Die Berufsbildenden Schulen sind davon nicht betroffen. Hintergrund der Entscheidung ist die steigende Zahl der Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Göttingen. Sie erhöhte sich am Sonntag um 21 auf 226.

Johns-Hopkins-Universität: Mehr als 400.000 Corona-Tote weltweit

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit mehr als 400.000 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die meisten Opfer haben demnach die USA zu beklagen, hier starben rund 110.000 Menschen. Weltweit wurden von der Universität fast sieben Millionen Infektionen seit Beginn der Pandemie verzeichnet, 1,9 Millionen davon in den USA.

Zufahrt zum Steinhuder Meer vorübergehend beschränkt

Weil zu viele Leute heute Mittag ans Steinhuder Meer in Wunstorf (Region Hannover) wollten, hat die Polizei die Zufahrt beschränkt. Damit sollte verhindert werden, dass Menschen nicht mehr die Mindestabstände einhalten können, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Nur noch Einheimische und Übernachtungsgäste durften durch, Tagesbesucher wurden an der Weiterfahrt gehindert. Erst am Pfingstmontag musste der Ort wegen Überfüllung geschlossen werden. "Das hatte Festival-Charakter", sagte die Sprecherin. Derzeit werden die Zufahrten für Tagestouristen gesperrt, wenn die Parkplätze zu 80 Prozent ausgelastet sind. Nach mehr als zwei Stunden wurden die Zufahrtskontrollen wieder aufgehoben.

SH und NDS: Morgen treten weitere Lockerungen in Kraft

Am Montag fallen sowohl in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein zahlreiche Corona-Einschränkungen. So machen beispielsweise in beiden Ländern Schwimmbäder wieder auf, Messen und Flohmärkte dürfen unter Auflagen wieder öffnen und es gibt Lockerungen für Pflegeeinrichtungen. In Schleswig-Holstein gehen zudem die Grundschulen wieder in den Regelbetrieb über. Alle Details dazu in unseren jeweiligen Einzelartikeln:

Hamburgs Linke hält Corona-Bußgelder für ungerecht

Die Hamburger Linke kritisiert die Bußgelder für Verstöße gegen die Corona-Auflagen als sozial ungerecht. So würden größtenteils nur Einzelpersonen zur Kasse gebeten, Betriebe müssten nicht zahlen. Außerdem fordert die Linkspartei, die Bußgelder nach Einkommen zu staffeln. Die Stadt hat bis Ende Mai gut 6.600 Bußgelder verhängt und damit 320.000 Euro eingenommen.

15 bestätigte Corona-Fälle in Bremen

Die Zahl der Infektionen mit Sars-CoV-2 ist in Bremen um 15 auf 1.534 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsressorts sind davon 310 Menschen aktuell erkrankt, 1.181 gelten als genesen. 43 Menschen im Bundesland starben infolge von Covid-19.

Eine Neuinfektion in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist heute eine neue Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Insgesamt wurden im Nordosten bisher 774 laborbestätigte Infektionen registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Landesweit müssen oder mussten 112 Menschen den Angaben zufolge in Kliniken behandelt werden - 19 von ihnen auf Intensivstationen. Es gibt nach wie vor 20 Todesfälle.

Corona in MV: Daten und Fakten zur Infektionswelle Das Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern ist seit einiger Zeit rückläufig. Wir werden diesen Artikel zunächst nicht mehr aktualisieren.

Schweden-Rückkehrer nach Niedersachsen müssen in Quarantäne

Niedersachsen, die aus Schweden in ihre Heimat zurückkehren, müssen in eine zweiwöchige Quarantäne. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover heute mit. Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe. Die Rückkehrer müssen demnach das örtliche Gesundheitsamt informieren und sich direkt in der eigenen Wohnung isolieren.

Lohne: Weiterer Corona-Fall auf Schlachthof

In einem Schlacht- und Zerlegebetrieb in Lohne (Landkreis Vechta) gibt es einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Die Kontaktpersonen am Arbeitsplatz des Mannes und im Privatumfeld seien unter Quarantäne gestellt worden, teilte der Landkreis heute mit. Trotz erster negativer Tests bei den Kollegen nehme das Gesundheitsamt erneute Tests bei ihnen vor. Bereits am Freitag war eine Infektion bei einer Mitarbeiterin des Betriebs bestätigt worden. Vier Familienmitglieder, die am Freitag in Quarantäne versetzt wurden, seien inzwischen ebenfalls positiv getestet worden. Mit den jetzt vorliegenden Ergebnissen habe das Gesundheitsamt die vom Land angeordnete Testreihe in Schlacht- und Zerlegebetrieben, die Subunternehmer beschäftigen, abgeschlossen, hieß es. Die Arbeits- und Lebensbedingungen von Schlachthof-Mitarbeitern waren nach einer Reihe von Coronavirus-Infektionen bundesweit in die Kritik geraten.

43 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Behörden in Niedersachsen haben 43 neue Corona-Fälle verzeichnet. Somit stieg die Gesamtzahl auf 12.466 bestätigte Infektionen. In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 315 Infizierte behandelt: Davon liegen 257 auf Normalstationen, 58 Patienten werden intensivmedizinisch betreut.

Corona nach Gottesdienst: Stralsunder Kita geschlossen

Die Kita Marienkrone in Stralsund ist corona-bedingt vorläufig geschlossen worden. Wie die Betreibergemeinde auf ihrer Webseite mitteilte, hatten sechs Kita-Mitarbeiter und mehrere Familien mit betreuten Kindern am Pfingstmontag am Gottesdienst in der Stralsunder Marienkirche teilgenommen. Alle Betroffenen befänden sich in Quarantäne. Der Priester des und sieben Teilnehmer verschiedener Gottesdienste sind an Covid-19 erkrankt. Infolgedessen sind rund 350 Personen in häuslicher Isolation.

Schleswig-Holstein: Grundschulen starten Regelbetrieb

Von morgen an werden Grundschüler in Schleswig-Holstein wieder täglich im Klassenverband unterrichtet. Die Abstandsregeln werden dazu aufgehoben, Hygienemaßnahmen gelten aber weiterhin. Kinder könnten vom Unterricht abgemeldet werden, wenn sie oder ihre Eltern zu Risikogruppen gehörten, hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erklärt. Und auch wenn diese Gründe nicht vorlägen, könnten verunsicherte Eltern ihr Kind abmelden. Dies gelte bis zu den Sommerferien.

Elternrat gegen Schulöffnung in Göttingen

Der Elternrat in Göttingen hat sich nach dem Corona-Ausbruch in der Stadt gegen eine Öffnung der Schulen am Montag ausgesprochen. Die Entscheidung, ob die Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen oder zu Hause lernen, solle alleine von den Erziehungsberechtigten getroffen werden, forderte der Stadtelternrat heute. Eine uneingeschränkte Öffnung der Schulen bei steigenden Infektionszahlen spreche für ein "unzureichendes Krisenmanagement" der Stadt. Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen mit 120 Fällen waren sämtliche Schulen und einige Kindertagesstätten geschlossen worden, weil sich unter den Infizierten auch viele Kinder und Jugendliche befinden. Die Stadt lässt derzeit die 600 Bewohner eines Hochhauses auf das Virus testen.

Hamburg meldet zwei neue Fälle

In Hamburg gibt es seit gestern zwei neue bestätigte Corona-Infektionen. Somit liegt die Gesamtzahl nach offiziellen Angaben bei 5.114. Davon gelten circa 4.800 Menschen als geheilt. Keine Veränderung gibt es bei den 226 registrierten Todesfällen. Den Angaben zufolge wurden 35 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt (zwei weniger als am Vortag), davon 19 auf Intensivstationen.

Mecklenburg-Vorpommern weitet Kita-Betrieb aus

Nach zwei Wochen eingeschränktem Regelbetrieb wird die Kita-Betreuung in Mecklenburg-Vorpommern von morgen an ausgeweitet. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte heute, es sei nun möglich, dass mehrere Bezugspersonen eine Gruppe fördern und betreuen. Bei Abwesenheit einzelner Erzieherinnen oder Erzieher könne jemand anders übernehmen. Vieles habe sich in den vergangenen 14 Tagen eingespielt, sagte Drese. Für 73 Prozent der Kinder in den Krippen und 76 Prozent der Kita-Kinder sei die tägliche Rückkehr in die Einrichtungen möglich. Es sei überaus erfreulich, dass trotz der weitgehenden Öffnung das Infektionsgeschehen auf einem konstant geringen Niveau geblieben ist.

Zwei neue Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es zwei neue Sars-CoV-2-Infektionen. Nach Angaben Landesregierung stieg die Gesamtzahl aller registrierten Fälle im Land auf 3.109. Infolge einer Covid-19-Erkrankung starben seit Ausbruch der Pandemie 147 Menschen. Rund 2.900 Infizierte gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch neun Coronavirus-Patienten behandelt.

Bürgermeisterwahl in Uslar abgesagt

In Uslar (Landkreis Northeim) hätte heute ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt werden sollen. Doch die Wahl wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nun soll der bisherige Verwaltungschef Torsten Bauer (CDU) im Amt bleiben, bis geklärt ist, wer ihm nachfolgt - unter Umständen über seine definierte Amtszeit hinaus. Um das zu ermöglichen, soll der Niedersächsische Landtag kommende Woche Gesetzesänderungen beschließen.

Nach Unterrichtsausfällen: Individuelle Prüfungen gefordert

Der Landeselternrat Mecklenburg-Vorpommern fordert für die Prüfungen zum Abitur und zur Mittleren Reife im kommenden Jahr eigene Prüfungsaufgaben für jede Schule. So solle verhindert werden, dass den Schülern Nachteile wegen des Unterrichtsausfalls aufgrund der Corona-Krise entstehen, sagte der Vorsitzende des Landeselternrates, Kay Czerwinski. "An den einzelnen Schulen konnten unterschiedliche Unterrichtsinhalte nicht vermittelt werden", sagte Czerwinski. Deshalb müsse es den Schulen erlaubt werden, nächstes Jahr eigene Aufgaben für die Abschlussprüfungen zu stellen und dabei die Lücken zu berücksichtigen. In der Kultusministerkonferenz müsse geklärt werden, dass die Abschlüsse bundesweit anerkannt werden.

Keine Gottesdienste in Vorpommern

In ganz Vorpommern sind alle katholischen Gottesdienste mit sofortiger Wirkung abgesagt, wie das Erzbistum Berlin am Sonnabend mitgeteilt hat. Zuvor war bekannt geworden, dass ein Priester mit dem Coronavirus infiziert ist. Zudem wurden sieben Gottesdienst-Besucher positiv getestet. Insgesamt sechs Geistliche hätten sich freiwillig in Quarantäne begeben. Für etwa 350 Personen wurde häusliche Isolation angeordnet.

Corona in Vorpommern: Rund 350 Personen in Quarantäne Nach dem Corona-Ausbruch in einer katholischen Gemeinde in Vorpommern müssen rund 350 Personen in häusliche Isolation. Alle katholischen Gottesdienste in Vorpommern wurden inzwischen abgesagt.

Die Corona-Krise in den gestrigen NDR Regionalmagazinen

Eine Auswahl der Beiträge mit Corona-Bezug aus den Landesmagazinen des NDR Fernsehens vom Samstagabend:

Moin! Der NDR.de Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten zum Beispiel Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Am gestrigen Sonnabend meldeten die Behörden in Norddeutschland 67 Neuinfektionen in Niedersachsen, 4 in Schleswig-Holstein, 7 in Mecklenburg-Vorpommern, 2 in Hamburg und 5 in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder:

