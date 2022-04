Stand: 16.04.2022 21:07 Uhr Coronavirus-Blog: Bundesweite Inzidenz deutlich unter 1.000

Im Live-Ticker hat NDR.de Sie auch am Sonnabend, 16. April 2022 über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Am Sonntag geht es in einem neuen Blog weiter.

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kirchengemeinden: Aufatmen nach Corona-Beschränkungen

Auch die Kirchenchöre haben unter den Corona-Regeln gelitten. Nun ist die Vorfreude auf Ostern groß - zum Beispiel in Greifswald.

VIDEO: Kirchengemeinden: Aufatmen nach Corona-Beschränkungen (6 Min)

96 neue Fälle in Bremerhaven registriert - Stadt Bremen meldet nicht

Für Bremerhaven hat die Gesundheitsbehörde 96 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank den Angaben zufolge auf 1.064 Fälle pro 100.000 Einwohner. vor einer Woche hatte der Wert noch bei 1.417 gelegen. Die Stadt Bremen übermittelte wie schon am Karfreitag keine aktuellen Zahlen. Erst am Dienstag nach Ostern soll nachgemeldet werden.

Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern sinkt unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder unter 1.000 gesunken. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag heute bei 973,1 wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag waren es 1.031,6, vor einer Woche 1.368,8 gewesen. Insgesamt meldete das Lagus 1.265 neue Infektionsnachweise nach 2.276 vor einer Woche. Das Amt registrierte fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2.108.

Zwei chinesische Omikron-Impfstoffe für klinische Prüfung genehmigt

Zwei chinesische Impfstoffkandidaten sind in Hongkong für klinische Studien zugelassen worden. Wie das Pekinger Pharmaunternehmen Sinovac Biotech mitteilte, handelt es sich dabei um einen auf inaktivierten Viren basierenden Totimpfstoff, der speziell zum Schutz gegen die Omikron-Variante entwickelt wurde. Auch ein inaktiviertes Vakzin der China National Biotec Group - ebenfalls gezielt gegen Omikron entwickelt - wurde in Hongkong für klinische Studien genehmigt, wie das Unternehmen mitteilte. Derzeit erlebt China die größte Corona-Welle seit Beginn der Pandemie. Mehrere Städte sind teilweise oder vollständig abgeriegelt, darunter auch die Wirtschaftsmetropole Shanghai. Doch die rigiden Ausgangssperren haben bisher nicht dazu geführt, das Virus einzudämmen. Seit Tagen werden in der Stadt konstant mehr als 20.000 Infektionen registriert.

Kein Geld für Ungeimpfte? Kritik an Plänen für Pflegebonus

Die AfD kritisiert die geplante Ausgestaltung des Pflegebonus. Es gehe um eine Formulierung im Gesetzentwurf für den Bereich der Pflegeheime: "Keine Sonderleistung erhalten Beschäftigte, die aufgrund eines Tätigkeitsverbots zum Stichtag am 30. Juni 2022 zwar beschäftigt, aber nicht tatsächlich tätig sind", heißt es dort. Laut Infektionsschutzgesetz können Behörden Tätigkeitsverbote aussprechen, wenn Beschäftigte aus dem Gesundheits- oder Pflegebereich keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Diese sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit Mitte März. Die AfD-Gesundheitspolitikerin Christina Baum sagte, der Ausschluss von Sonderzahlungen für Ungeimpfte sei ein Skandal. "Wohlverhalten wird belohnt, kritisches und eigenverantwortliches Handeln bestraft." Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums verwies darauf, dass sich der Gesetzentwurf noch im Beratungsverfahren befinde und die endgültige Beschlussfassung abzuwarten bleibe. Der Gesundheitsausschuss will sich am 27. April mit dem Entwurf befassen. In Kraft treten soll das Gesetz Ende Juni. Pflegekräfte sollen für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie einen Bonus in Höhe von mehreren Hundert Euro erhalten.

Tourismus in MV hadert mit Testpflicht für ungeimpfte Hotelgäste

Mecklenburg-Vorpommern gilt - wie auch Hamburg - noch bis Ende des Monats als Corona-Hotspot. In einigen Bereichen gibt es aber bereits Lockerungen im Nordosten. So gilt dort seit einigen Tagen die 3G-Regel zum Beispiel bei Kulturveranstaltungen, im Sport sowie in der Gastronomie nicht mehr. Das verschafft den Branchen und ihren Gästen Erleichterungen. In Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben aber müssen ungeimpfte Gäste bei der Anreise weiterhin negative Tests vorlegen. Die Verantwortlichen können nicht verstehen, dass diese Hürde für den Tourismus aufrechterhalten wird.

AUDIO: Pünktlich zu Ostern hat MV Corona-Maßnahmen gelockert (4 Min) Pünktlich zu Ostern hat MV Corona-Maßnahmen gelockert (4 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat am Mittag die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sank der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen auf 1.204,6 pro 100.000 Einwohner. Gestern war er mit 1.274,4 angegeben worden, am vergangenen Sonnabend mit 1.381,1. Binnen 24 Stunden wurden den Angaben zufolge 2.814 laborbestätigte Neuinfektionen registriert - deutlich weniger als gestern (4.060) und vor einer Woche (4.143).

Umfrage: Fast ein Drittel fühlt sich weniger fit als vor Pandemie

Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland fühlt sich laut der Umfrage einer Krankenkasse weniger fit als vor der Corona-Pandemie. Nur knapp ein Fünftel bezeichnet sich als fitter, wie aus der Studie "Fitness 2022" der pronova BKK hervorgeht. Dafür seien 1.000 Menschen ab 18 Jahren im Januar 2022 repräsentativ befragt worden. Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie schätzen sich demnach 19 Prozent der Menschen als fitter ein, 51 Prozent als in etwa gleich fit wie vor der Pandemie und 30 Prozent als weniger fit. Wie die Krankenkasse ausführte, haben jene, die sich derzeit für sportlich halten, nach eigenen Angaben die Pandemie für sich genutzt: Fast vier von zehn der Fitten hätten ihre Leistungsfähigkeit in den vergangenen zwei Jahren auf das heutige Niveau gesteigert. Umgekehrt gelte: Wer schon vorher sportlich nicht besonders aktiv gewesen sei, habe durch die geschlossenen Fitnesscenter einen zusätzlichen Grund gefunden, dem inneren Schweinehund nachzugeben.

Saisonstart auf dem Campingplatz - Branche erwartet wieder mehr Gäste

Nach zwei Corona-bedingt schwierigen Saisonstarts erwartet die Camping-Branche dieses Mal zu Ostern wieder deutlich mehr Betrieb auf den Plätzen für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte. In den meisten Bundesländern durften im vergangenen Jahr zu Ostern nur Dauercamper ihre Unterkünfte beziehen. Das sieht nach dem Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen nun anders aus. "Wir erwarten eine normale Nachfrage", heißt es beim Bundesverband der Campingwirtschaft (BVCD) in Berlin. Im vergangenen Jahr habe man mit ansehen müssen, dass viele Gäste ins Ausland ausgewichen seien, so Verbandsgeschäftsführer Christian Günther. Insgesamt rechnet er mit einer guten Saison - "sofern weitere Corona-Beschränkungen ausbleiben und die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine die deutschen Verbraucher nicht noch mehr belasten". Bei den Preisen seien keine außergewöhnlichen Veränderungen zu erwarten.

Österreich: Weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen in Kraft getreten

Österreich hat Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie weiter gelockert: Von heute an gibt es keine allgemeine Maskenpflicht für Innenräume mehr. Auch in Seilbahnen oder Ausflugsschiffen sind die Vorschriften weggefallen. Mund- und Nasenschutz wird dort jedoch noch empfohlen. FFP2-Masken müssen weiter in Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln, Ämtern, Banken, Krankenhäusern und Pflegeheimen getragen werden. Zudem kann jeder ohne Geimpft- oder Genesenennachweis wieder in Clubs, Bars und zu Großveranstaltungen gehen.

Keine Zahlen ans RKI übermittelt: Inzidenz-Wert in Niedersachsen sinkt

Da das Bundesland Niedersachsen an Feiertagen und Wochenenden keine aktuellen Corona-Zahlen mehr ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, könne die Sieben-Tage-Inzidenz am langen Oster-Wochenende "nicht sinnvoll interpretiert werden", teilte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes mit. Das RKI gibt trotz fehlender Neuinfektions-Zahlen die Sieben-Tage-Inzidenz heute dennoch an - mit 1.108,2. Zum Vergleich: Gestern, als 19.749 neue Corona-Fälle gemeldet worden waren, betrug der Wert 1.327,3. Am vergangenen Sonnabend lag er bei 1.387,6.

Vielerorts im Norden dürfen wieder Osterfeuer brennen

Wegen der Corona-Lage waren in den vergangenen zwei Jahren viele Osterfeuer auch in Norddeutschland abgesagt oder verboten worden. Nachdem die Schutzmaßnahmen inzwischen gelockert und teilweise sogar größtenteils aufgehoben wurden, werden an diesem Oster-Wochenende nun wieder viele Feuer brennen dürfen. Allerdings müssen Vorschriften der Städte und Gemeinden sowie Hygienevorschriften beachtet werden. Ein Überblick aus den norddeutschen Bundesländern:

Zahl der Corona-Testzentren in Niedersachsen leicht gesunken

Die Zahl der Corona-Testzentren in Niedersachsen ist in den vergangenen Wochen nur leicht gesunken - trotz gelockerter Pandemie-Regeln. Laut Landesgesundheitsamt seien zum 12. April 4.415 Testzentren landesweit aktiv gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Mitte Januar waren es demnach 4.085 Zentren, Mitte Februar stieg ihre Zahl auf 4.400 und Mitte März auf 4.536. Wegen des Wegfalls der 2G- beziehungsweise 3G-Regelungen erwartet das Ministerium aber, dass die Zahl der Zentren weiter sinken wird. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen geht von sinkende Zahlen aus - vor allem dann, wenn die kostenlosen Schnelltests Ende Juni entfallen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich vorerst weiter regelmäßig testen zu lassen: "Die Bürgertestungen geben uns ein Plus an Sicherheit. Nach Abschaffung der 2G- und 3G-Regelungen sind Testangebote jetzt umso wichtiger." Die Tests seien wichtig und richtig - zum Beispiel "vor dem Besuch der Großeltern, dem Treffen mit Freunden oder zur Selbstkontrolle nach Veranstaltungen. Testen gehört zu einem sicheren Alltag mittlerweile dazu."

RKI: Bundesweit 37.568 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 876,5

Erstmals seit Ende Januar liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 1.000. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 876,5 an. Gestern hatte der Wert bei 1.001,5 gelegen, am vergangenen Sonnabend bei 1.141,8 (Vormonat: 1.607,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 37.568 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 156.864 / Vorwoche: 150.675). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 29 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona verstorben sind, stieg auf 132.929.

Bei allen Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende und an Feiertagen zum Beispiel Niedersachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

SH: Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 1.014,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 1.014,9 gesunken. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1.154,7 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag nur bei 1.163 - nach 7.020 am Vortag. Bei allen Zahlen ist zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten. Deshalb kann es also zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle kommen.

