Stand: 17.04.2022 20:32 Uhr Coronavirus-Blog: Kritik an Lauterbachs "Killervariante"

Im Blog hat NDR.de Sie auch am Ostersonntag, 17. April 2022 über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Morgen früh geht es in einem neuen Blog weiter.

Das Wichtigste in Kürze:



Viel Kritik an Lauterbachs Warnung vor "Killervariante"

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 1.000

Vineta-Osterspektakel wieder auf Usedom

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 571 in Schleswig-Holstein , 1.373 in Hamburg , 824 in Mecklenburg-Vorpommern , keine Angaben aus Niedersachsen und Bremen

RKI: Bundesweit 39.784 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 834,3

NDR.de wünscht gute Nacht

Wir beenden den Corona-Blog vom Sonntag und danken für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen früh melden wir uns wie gewohnt in einem neuen Blog zurück.

Mecklenburg-Vorpommern meldet 824 Neuinfektionen

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Sonnabend 824 neue Corona-Infektionen registriert. Das sind 69 Fälle weniger als vor einer Woche. 51 der Covid-Patienten werden landesweit auf Intensivstationen behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bleibt bei 973,1. Den höchsten Wert hat Nordwestmecklenburg mit 1.138,8, den niedrigsten Vorpommern-Greifswald mit 789,7. Die Landes-Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht auf 4,6. Drei weitere Patienten starben an oder mit Covid-19.

Erstmals wieder Vineta-Osterspektakel - 2.500 Besucher am Zinnowitzer Strand

Rund 2.500 Besucher haben nach Veranstalterangaben heute das Vineta-Osterspektakel am Zinnowitzer Strand auf der Insel Usedom besucht. "Endlich wieder vor Publikum, es war eine gegenseitige Freude", sagte eine Sprecherin der Vorpommerschen Landesbühne Anklam. Mit der Mischung aus Tanz, Schauspiel, Schwertkampf und Musik wird auf eine Sage Bezug genommen, der zufolge an einem Ostersonntag ein Kind am Strand die versunkene Stadt Vineta aus der Ostsee emporsteigen sah. Das Spektakel fand in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder statt. In den vergangenen zwei Jahren war es Corona-bedingt abgesagt worden. Vor der Pandemie hatten jedes Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Menschen das Spektakel besucht. Mit der Veranstaltung eröffnet die Vorpommersche Landesbühne traditionell ihre Festivalsaison.

Viel Kritik an Lauterbachs Warnung vor "Killervariante"

Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über seiner Ansicht nach mögliche Corona-Varianten sind auf Kritik von Fachleuten und Politikern gestoßen. Lauterbach hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante." Dazu schrieb der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit auf Twitter: "Was sind eigentlich diese Killervarianten?" Er habe diese Beschreibung für Coronavirus-Varianten bisher weder bei der Weltgesundheitsorganisation noch bei der EU-Gesundheitsbehörde ECDC oder der amerikanischen CDC gefunden. Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel twitterte mit Bezug auf die Lauterbach-Aussagen: "Er müsste doch eigentlich aus seinen Fehlern und Fehleinschätzungen gelernt haben." Der Minister glaube leider nur "seiner" Wissenschaft und nicht DER Wissenschaft, so Rüddel. In Hunderten weiteren Tweets wurde dem Gesundheitsminister Panikmache vorgeworfen und darauf hingewiesen, dass Wissenschaftler davon ausgingen, dass Corona eher weniger tödlich werde.

Inzidenz der Neuinfektionen in Hamburg sinkt weiter

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg 1.373 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 1.441 Fälle weniger als gestern und 474 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank von 1.204,6 am Sonnabend auf aktuell 1.179,7. Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert bei 1.396,7. Wegen der Osterfeiertage sind die gemeldeten Zahlen derzeit allerdings kaum vergleichbar mit denen der Vortage.

Keine Zahlen ans RKI übermittelt: Inzidenz-Wert in Niedersachsen sinkt weiter

Da das Bundesland Niedersachsen an Feiertagen und Wochenenden keine aktuellen Corona-Zahlen mehr ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, könne die Sieben-Tage-Inzidenz am langen Oster-Wochenende "nicht sinnvoll interpretiert werden", teilte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes mit. Das RKI gibt trotz fehlender Neuinfektions-Zahlen die Sieben-Tage-Inzidenz heute dennoch an - mit 1.007,3. Zum Vergleich: Gestern betrug der Wert 1.108,2. Am vergangenen Sonnabend lag er bei 1.339,7.

Niedersachsen: Nur wenige Apotheken schaffen PCR-Testgeräte an

PCR-Tests auf das Coronavirus sind in Niedersachsens Apotheken trotz eines Förderprogramms weiter eine Seltenheit. Die Landesregierung hatte Anfang Februar angekündigt, die Apotheken bei der Anschaffung von PCR-Testgeräten mit drei Millionen Euro zu unterstützen - da pro Apotheke bis zu 3.000 Euro Zuschuss möglich waren, konnten 1.000 Apotheken von dem Programm profitieren. Bei der Förderbank des Landes, der NBank, sind bisher allerdings erst 67 Anträge eingegangen, obwohl der Förderzeitraum Ende März auslief. Das teilte die NBank der Deutschen Presse-Agentur mit. Rund 250 der 1.700 niedersächsischen Apotheken verfügten nach Angaben von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) schon vor der Einführung der Förderung über PCR-Testgeräte. Das Programm sollte einem Engpass der Testkapazitäten entgegenwirken.

Lauterbach rechnet mit Omikron-Impfstoff im September

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet damit, dass ein an die Omikron-Variante angepasster Corona-Impfstoff ab September eingesetzt werden kann. "Wir besorgen Impfstoff, der vor den Omikron-Varianten schützt. Den erwarten wir im September", sagte Lauterbach der "Bild am Sonntag". Er warnte, die Abstände, in denen neue Varianten die alten ablösten, würden immer kürzer. "Das bedeutet, dass wir uns immer schlechter auf die Mutationen vorbereiten können. Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante." Lauterbach sagte, Impfstoff gegen Delta-Varianten sei vorhanden. "Unser Ziel ist, möglichst genug Impfstoff für jeden Bürger zu haben, egal welche Variante kommt. Dann haben wir sowohl für eine Omikron- als auch für eine Delta-Variante ein Gegenmittel."

RKI registriert 39.784 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 834,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 834,3 an (Vortag: 876,5 /Vorwoche: 1.097,9). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 39.784 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 55.471) . Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden. Auch an Feiertagen sind weniger Meldungen zu erwarten. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 13 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 36 Todesfälle).

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 1.000

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist unter den Wert von 1.000 gesunken - auf nun 953,1. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle vom Samstagabend hervor. Am Karfreitag hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 1.014,9 gelegen, am Donnerstag bei gut 1.150. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde mit 571 angegeben. Am Karfreitag waren es 1.163 Fälle gewesen. Bei allen Zahlen ist zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

Frohe Ostern! Auch am Sonntag mit dem NDR.de Corona-Ticker

Guten Morgen und frohe Ostern! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 17. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

