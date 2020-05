Coronavirus-Blog: 49 Fälle unter Schlachthof-Mitarbeiter

18 neue Corona-Fälle in Bremen

In Bremen ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 893 gestiegen - 18 mehr als am Sonnabend, wie die Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten. 438 Menschen gelten im kleinsten Bundesland als genesen. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 31.

Wolfsburg: Neuer Corona-Todesfall in Pflegeheim

Im Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg ist ein weiterer Mensch gestorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Es soll sich um einen 66 Jahre alten Mann handeln. In dem Pflegeheim für überwiegend demenzkranke Senioren sind damit bereits mindestens 43 Bewohner im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

42 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen ist in Niedersachsen auf 10.386 gestiegen. Das sind 42 Fälle mehr als am Vortag, wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte. Mehr als drei Viertel der gemeldeten Corona-Infizierten sind wieder genesen. In Bremen meldeten die Gesundheitsbehörden am Sonntag 18 weitere Fälle.

Mindestens 49 Corona-Fälle unter Schlachthof-Mitarbeitern

Bei ausländischen Schlachthof-Mitarbeitern in Kellinghusen im Kreis Steinburg hat sich die Zahl der nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten auf 49 erhöht. Dies teilte die Kreisverwaltung am Sonntag mit. Am Sonnabend war noch von 18 Fällen die Rede gewesen. Allen Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut. Einige litten unter leichten Symptomen wie Halskratzen oder leichtem Husten. Insgesamt waren rund 110 Personen beprobt worden. Einige Ergebnisse stehen noch aus. Die Betroffenen sind bei einem Schlachthof in der Nachbarstadt Bad Bramstedt beschäftigt. Ihre Wohnungen wurden für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Der Schlachthofbetreiber Vion kündigte an, wegen der Infektionen der Mitarbeiter eines Subunternehmens werde die Produktion in Bad Bramstedt gestoppt.

Ein neuer Corona-Fall in Mecklenburg-Vorpommern

Am Sonntag ist in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus stieg damit auf 699.

Fußball: Kein positiver Corona-Test beim VfL Wolfsburg

Aufatmen beim VfL Wolfsburg: In der ersten Testreihe auf das Coronavirus hat es beim Fußball-Bundesligisten keinen positiven Befund gegeben. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Um wieder mit einem Mannschaftstraining mit Körperkontakt beginnen zu dürfen, sind zwei Testungen notwendig. Das Ergebnis der zweiten Testung soll spätestens am Montag vorliegen.

Schleswig-Holstein: Tennis, Golf und Segeln ab Montag erlaubt

In Schleswig-Holstein sind von Montag an "kontaktarme Sportarten" wie Tennis, Segeln und Golf wieder erlaubt. Aber es gelten gewisse Auflagen: So empfiehlt beispielsweise der Tennisverband, zunächst nur Einzel zu spielen. Beim Doppel könnten die Sportler sich zu nahe kommen. Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen.

Polen lockert Auflagen für Pendler nach Deutschland

Am Montag lockert Polen einige der wegen der Corona-Epidemie verhängten Auflagen für Pendler an der Grenze. So müssen polnische Bürger, die in Deutschland arbeiten oder studieren, bei ihrer Rückkehr nach Polen nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne. Bestimmte Berufsgruppen sind von der Regelung allerdings ausgeschlossen.

Kita-Kindern fehlt Vorbereitung auf Einschulung

Der Grundschulverband Niedersachsen schlägt Alarm. Wegen geschlossener Kitas gehen die künftigen Erstklässler in diesem Sommer unvorbereitet in die Grundschule. Auch ärztliche Untersuchungen für Vorschulkinder fallen vielerorts aus.

Drei neue Corona-Fälle für Hamburg gemeldet

In Hamburg ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen um drei neue Fälle auf insgesamt 4.834 gestiegen. Die niedrige Zunahme von Sonnabend auf Sonntag könnte laut Robert Koch-Institut darauf zurückzuführen sein, dass aufgrund des Feiertags und des Wochenendes weniger Testungen stattgefunden haben.

Schleswig-Holstein: Flächenvorgabe für Einzelhandel fällt

In Schleswig-Holstein dürfen alle Geschäfte ab kommenden Sonnabend wieder öffnen - unabhängig von der Größe ihrer Verkaufsfläche. Das hat die Landesregierung bekanntgegeben. Angesichts der positiven Entwicklung der Neuinfektionen durch das Corona-Virus sei eine solche Lockerung verantwortbar, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den "Lübecker Nachrichten". Bisher müssen Geschäfte, die eine Einkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben, Flächen absperren. Für diese Regelung gab es viel Kritik.

Bau von Schutzzaun gegen Schweinepest verzögert sich

Die Bauarbeiten an der Autobahn 11 an der Grenze zu Polen für einen speziellen Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest verzögern sich. Wichtige Materialien aus China können nicht rechtzeitig geliefert werden. Grund ist die Corona-Pandemie.

Zehn neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist auf 2.733 gestiegen. Wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte, sind dies zehn Fälle mehr als nach der Meldung des Vortags. 2.200 Infizierte sind mittlerweile genesen.

FDP kritisiert strenge Vorgaben für Gottesdienste

In der schleswig-holsteinischen FDP regt sich Unmut über die landesweiten Vorgaben für das Abhalten von Gottesdiensten. Der religionspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jan Marcus Rossa, kritisiert die vorgesehene Flächenvorgabe von 15 Quadratmetern für jeweils einen Gläubigen. Dies führe in kleineren Gotteshäusern und Gebetsstätten faktisch zu einer Fortsetzung des Gottesdienst-Verbotes. Gottesdienste sind in Schleswig-Holstein von Montag an grundsätzlich wieder erlaubt.

Seehofer unterstützt Pläne für Bundesliga-Neustart

Innen- und Sportminister Horst Seehofer (CSU) befürwortet unter strengen Auflagen eine zeitnahe Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga. "Ich finde den Zeitplan der Deutschen Fußball Liga plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Allerdings knüpft der Minister den Neustart an strikte Bedingungen. Bei einem Corona-Fall in einer Mannschaft während des Spielbetriebs müsse der gesamte Klub für zwei Wochen in Quarantäne. "Ich will kein Fußball-Spielverderber sein, aber was für alle gilt, gilt auch für Fußballprofis" sagte Seehofer. "Es bestehen also Risiken für den Spielplan und die Tabelle. Ich bin aber dafür, dass wir einen Versuch wagen, um das Spielgeschehen wieder zu ermöglichen."

Steinmeier befürwortet Debatte über Ausmaß der Beschränkungen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Diskussionen über das Ausmaß der Beschränkungen in der Corona-Krise als wichtig bezeichnet. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte Steinmeier, die Politik müsse täglich begründen, wie lange Anti-Corona-Maßnahmen verantwortbar seien. Die Debatte darüber erzeuge einen heilsamen Zwang. Bis jetzt habe er großen Respekt vor den Regierenden. Sie versuchten, die Balance zwischen dem Schutz der Bevölkerung und möglichen Erleichterungen zu finden, fügte der Bundespräsident hinzu. Er warnte jedoch vor einer zu schnellen Lockerung.

Pflegekammer: Corona-Fälle in Heimen werden deutlich steigen

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein befürchtet ein deutliches Ansteigen der Corona-Fälle in Pflegeheimen. Auf die Frage, ob das überproportional hohe Sterben in Heimen in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen werde, sagte Kammer-Präsidentin Patricia Drube der Deutschen Presse-Agentur: "Ja - sofern nicht sofort zu einer anderen Teststrategie übergegangen wird." Die Unterbrechung der Infektionsketten müsse Vorrang haben. Die angekündigte Lockerung der Besuchsverbote bei gleichzeitiger Lockerung der allgemeinen Einschränkungen werde einen deutlichen Anstieg der Infektionen in Pflegeeinrichtungen bewirken. Von diesem Montag an können Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein unter strengen Hygiene-Anforderungen den Besuch einer Person für maximal zwei Stunden ermöglichen.

Außenminister Maas will Reisebeschränkungen noch nicht lockern

Bundesaußenminister Heiko Maas bekräftigt seine Warnung vor einer voreiligen Wiederaufnahme des Reiseverkehrs. "Wenn Leute nicht nur wieder ins Ausland fliegen können, sondern auch mit hinreichender Sicherheit zurückkommen, dann können wir die Reisewarnung schrittweise zurückfahren", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Es darf dabei aber keine Schnellschüsse geben. Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen."

Braun: Bei schrittweisen Lockerungen Ungleichbehandlungen möglich

Kanzleramtschef Helge Braun hat um Verständnis dafür geworben, dass es bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu Ungleichbehandlungen kommen kann. Beim schrittweisen Öffnen des Alltagslebens "kann es nicht immer eine absolute Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Bereiche geben, weil unser Vorgehen eben schrittweise ist", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Es sei rechtlich unproblematisch gewesen, aus Infektionsschutzgründen viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche zu schließen. In der Phase einer partiellen Lockerung müsse die Regierung jedoch abwägen.

Verkaufsoffener Sonntag in Schleswig-Holstein

Der Einzelhandel wurde von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie hart getroffen und war wochenlang geschlossen. Nun sind die Geschäfte wieder geöffnet. Damit die Einkaufsströme entzerrt werden, dürfen die Läden in Schleswig-Holstein nach dem Willen der Landesregierung auch heute wieder von 11 Uhr bis 17 Uhr ihre Türen öffnen.

Gesundheitsämter: Die Manager der Pandemie

Die 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein sind die zentralen Manager in der Corona-Krise. Eine Leiterin und ihr Team berichten von ihrem Alltag.

Welche Strände in Niedersachsen geöffnet sind

In Niedersachsen sind an einigen Stränden Tagesbesucher bereits an diesem Wochenende erlaubt. Aber nicht überall sind Auswärtige willkommen. Eine Übersicht.

