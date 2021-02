Stand: 04.02.2021 06:23 Uhr Corona-News-Ticker: Weitere Hilfen für Familien und Unternehmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 4. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hilfsprogramm für Kulturschaffende wird fortgesetzt

Kulturschaffende erhalten in der Corona-Krise weitere Unterstützung vom Bund. Nach dem Beschluss der Koalition vom Mittwochabend wird ein Anschlussprogramm für das Rettungs- und Zukunftsprogramm "Neustart Kultur" mit einer Ausstattung von einer weiteren Milliarde Euro aufgelegt.

Mehrwertsteuer-Senkung für Gastronomie verlängert

Für Speisen in Restaurants und Cafés soll nach dem Willen der großen Koalition bis Ende 2022 ein verringerter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent gelten. Die Spitzen von Union und SPD beschlossen am Mittwochabend, dass die zunächst bis 30. Juni befristete Ausnahmeregelung wegen der Corona-Krise verlängert wird.

Große Koalition beschließt Hilfen für Familien und Unternehmen

Die große Koalition will die negativen Folgen der Corona-Pandemie mit finanziellen Hilfen für Geringverdiener und Steuererleichterungen für Unternehmen abfedern. Familien sollen wie schon im vergangenen Jahr einen Kinderbonus erhalten. Der Zuschlag auf das Kindergeld soll einmalig 150 Euro betragen. Das hat der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD gestern Abend im Kanzleramt in Berlin beschlossen, wie beide Seiten anschließend bekannt gaben. Im vergangenen Jahr hatte es für Familien 300 Euro pro Kind gegeben, um den Konsum in der Corona-Krise anzukurbeln. Einen einmaligen Corona-Zuschuss von 150 Euro sollen nun auch erwachsene Grundsicherungsempfänger bekommen. Für plötzlich in Not geratenen Selbstständige und Beschäftigte mit kleinen Einkommen wird der erleichterte Zugang in die Grundsicherung bis Ende 2021 verlängert. Die große Koalition greift zudem Unternehmen mit Corona-bedingten Verlusten stärker unter die Arme. Durch einen erweiterten Verlustrücktrag sollen sie diese Einbußen in der Steuererklärung umfangreicher als bisher mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen können.

484 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 484 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Dies ist der höchste Wert bei den Neuinfektionen seit einer Woche. Es sind 236 Fälle mehr als gestern und 25 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. 23 Menschen sind zudem an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist von 68,7 auf 69,4 gestiegen. Das geht aus den Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Mittwochabend veröffentlichte. 471 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt, 95 von ihnen intensivmedizinisch, 60 mit Beatmung.

Niedersachsen: Ministerin Reimann würdigt Pflegekräfte

Die Belastungen in der Corona-Pandemie träfen Pflegekräfte in Krankenhäusern sowie der Alten- und Behindertenhilfe besonders hart, sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) gestern Abend. In ihrem Grußwort zum digitalen Jahresauftakt der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen betonte sie, wie wichtig gesellschaftliche Solidarität derzeit sei. Die Mutationen des Coronavirus bereiteten ihr "große Sorge", betonte sie. Über die aktuelle Corona-Lage will Reimann heute um 10.15 Uhr im Sozialausschuss des Landtags in Hannover informieren. Der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, will über den Stufenplan für Lockerungen informieren.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 105 in Bremen, 203 in Hamburg, 248 in Schleswig-Holstein, 310 in Mecklenburg-Vorpommern, 1.086 in Niedersachsen.