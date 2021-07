Stand: 06.07.2021 12:20 Uhr Corona-News-Ticker: Viele Urlauber trotzen den Delta-Sorgen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 6. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern gibt es zum Nachlesen im Blog von Montag.

Modebranche wurde von Corona-Krise hart getroffen

Die Corona-Pandemie hat die Modebranche hart getroffen. Viele Geschäfte mussten monatelang schließen. Große Unternehmen wie Hugo Boss oder H&M hatten mit deutlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen. Und manche Firmen mussten sogar Insolvenz anmelden - die Adler Modemärkte oder der Luxusmode-Anbieter Escada zum Beispiel. Doch die Modebranche gibt sich kämpferisch - und vor allem offen für Veränderungen. Bei vielen Herstellern und Unternehmen ist der Onlinehandel jetzt ausgebaut worden und zu enge Kooperationen mit dem Einzelhandel kommen auf den Prüfstand.

38 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz gestiegen

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 38 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 11 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche und 27 mehr als am Montag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen bleibt einstellig und liegt bei 9,1. Am Montag lag der Inzidenzwert bei 8,6. Vor einer Woche hatte er noch 9,8 betragen.

Nur ein Viertel der Unternehmen mit Betriebsärzten impft

Nur ein Viertel der Betriebe, die über einen Betriebsarzt verfügen, bieten ihren Beschäftigten Impfungen gegen das Coronavirus an. Zwölf Prozent planten, dies zu tun. Das hat eine repräsentative Befragung von Betrieben durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergeben, deren Ergebnisse heute veröffentlicht wurden. Die Befragung hatte zwischen dem 7. und 18. Juni stattgefunden - also unmittelbar, nachdem die Impfverordnung dies ermöglichte. 38 Prozent der Betriebe hätten keine Pläne, ihren Beschäftigten ein Impfangebot zu machen. 22 Prozent der Unternehmen hielten Impfungen durch Betriebsärztinnen und -ärzte sogar für unnötig, da ihre Beschäftigten bereits ein Impfangebot bekommen hätten.

Reisebranche: Viele Urlauber halten trotz Delta-Sorgen an Plänen fest

Deutsche Reiseanbieter spüren nach eigenen Angaben bislang keine Folgen der Delta-Variante im Buchungsverhalten von Kunden. Veranstalter beobachten derzeit keine Stornierungen im großen Stil aus Sorge vor Corona-Ansteckungen im Urlaub. "Speziell für kurzfristigere Reisen noch in den Sommerferien 2021 verzeichnen wir weiterhin eine sehr hohe Nachfrage", sagte Ralph Schiller, Chef des Reisekonzerns FTI. Anbieter DER Touristik stellt ebenfalls "keine vermehrten Stornierungen" fest. "Wir sehen aber an den Anfragen in unserem Servicecenter auch, dass die Diskussion in den Medien für Verunsicherung bei den Verbrauchern sorgt", sagte DER-Touristik-Chef Ingo Burmester. Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei Schauinsland-Reisen, kann bis auf die jüngsten Portugal-Stornierungen bisher keinen negativen Effekt der Delta-Variante beobachten. "Da Portugal ab dem 7. Juli nicht mehr als Virusvariantengebiet eingestuft wird, könnte sich hier die angespannte Situation ebenfalls wieder ändern." Die Bundesregierung lockert die Einreisebestimmungen ab morgen nicht nur für Portugal, sondern auch für Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal.

Der Deutsche Reiseverband (DRV) erklärte, es sei noch zu früh, um die Auswirkungen der Delta-Variante auf das Buchungsverhalten von Kunden zu quantifizieren. Generell sei die Lust der Menschen zu verreisen ungebrochen. Der weltgrößte Reiseanbieter TUI wollte sich zu den Folgen der Delta-Sorgen auf das Buchungsverhalten nicht äußern. Alltours teilte mit, für eine Aussage sei es noch zu früh.

SH: Noch keine weiteren Impfungen in Pflegeheimen geplant

Trotz Delta-Variante und einer möglichen vierten Corona-Welle im Herbst gibt es bislang in Alten- und Pflegeheimen in Schleswig-Holstein nur vereinzelt Pläne für eine Auffrischungsimpfung der Bewohner. Bevor eine koordinierte Aktion gestartet wird, will der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) und auf entsprechende Planungen durch das Gesundheitsministerium in Kiel warten. Von dort hieß es auf Anfrage vom NDR Schleswig-Holstein, Auffrischungsimpfungen in Heimen seien bisher nicht geplant. Grund: Es gebe noch zu wenige wissenschaftliche Studien.

Innenministerium will auf Grenzschließungen verzichten

Der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer, will auf stationäre Binnengrenzkontrollen für Reiserückkehrer verzichten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF erklärte der CSU-Politiker: "Keines unserer unmittelbaren Nachbarländer hat eine Inzidenz von über 25, so dass aus meiner Sicht es gar keine Notwendigkeit gibt, auf Grund der Inzidenz in anderen Ländern stationäre Binnengrenzkontrollen anzuordnen. Darüber hinaus muss man auch sehen, dass natürlich die Gesundheitsämter jetzt mehr personelle Freiräume wieder haben, um entsprechend auch die Kontaktnachverfolgung zu betreiben beziehungsweise die Einhaltung der Quarantäne-Pflicht zu überprüfen."

Intensivmediziner: Vierte Welle könnte Kliniken verschonen

Der Berliner Intensivmediziner Jörg Weimann rechnet damit, dass eine vierte Corona-Welle die Kliniken weniger stark trifft als die bisherigen Wellen. Weimann sagte heute im rbb-Inforadio, zwar sei die Delta-Variante ansteckender als die anderen Virusvarianten. Sie treffe aber auf eine Bevölkerung, die zum Teil geimpft sei oder die Krankheit schon überstanden habe. Seiner Einschätzung nach werden die Krankenhäuser auch bei wieder steigenden Infektionszahlen weniger stark belastet als in der Vergangenheit. Die Impfungen hätten das große Ziel, schwere Verläufe zu verhindern. "Wir müssen auch davon ausgehen, dass doppelt Geimpfte sich durchaus auch schon noch mal infizieren können, wenn auch nicht in derselben Rate", sagte der Intensivmediziner vom Berliner Sankt Gertrauden-Krankenhaus. Dann werde das allerdings weniger zu Krankenhausaufnahmen führen. "Das weitere Impfen wird darüber entscheiden, ob dieses Delta-Virus im Sinne einer vierten Welle auch die Kliniken trifft oder eben nicht", sagte Weimann.

Lehrerverband besorgt wegen fehlender Filteranlagen

Der Deutsche Lehrerverband zeigt sich wegen unzureichender Vorbereitungen bezüglich der Filteranlagen in Klassenzimmern besorgt. "Wir fürchten, dass im Herbst weniger als zehn Prozent der über 650.000 Unterrichtsräume in Deutschland eine Filtertechnik haben werden", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Rheinischen Post". Man sei für die bevorstehende Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus durch Reiserückkehrer für den Schulstart nicht genug gewappnet.

Ifo-Schätzung: Kurzarbeit geht weiter zurück

Nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen ist auch die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland stark zurückgegangen. Im Juni waren nach einer neuen Schätzung des Münchner Ifo-Instituts noch 1,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das war über ein Drittel weniger als im Mai (2,3 Millionen). Geschätzt waren damit noch 4,5 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit, im Vormonat waren es noch 6,8 Prozent, wie das Ifo-Institut heute mitteilte. Vor allem in den Branchen mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen seien die Zahlen stark zurückgegangen. Im Gastgewerbe sank die Zahl der Kurzarbeiter demnach um fast 200.000, im Einzelhandel um über 100.000.

Landesregierung richtet Impfappell an Menschen in MV

Die Landesregierung ruft die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auch wenn die aktuelle Lage wegen der weiter rückläufigen Neuinfektionen sommerlich leicht und sicher sei, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), sollte bei den Impfungen nicht nachgelassen werden. Impfen bedeute mehr Schutz für den Einzelnen und für die Gemeinschaft, betonte Schwesig am Montag in Schwerin nach Beratungen der Landesregierung zur Corona-Lage. Erst die zweite Impfung biete genügend Schutz vor der Delta-Variante. Es sei genügend Impfstoff vorhanden, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Israel: Biontech-Impfung weniger effektiv seit Delta-Variante

Israelischen Forschern zufolge wirkt der von Biontech/Pfizer entwickelte Impfstoff nicht so gut gegen die Delta-Variante wie zunächst angenommen. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums zeigen vorläufige Daten, dass das Vakzin nur noch zu 64 Prozent vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützt. Der Impfstoff sei aber noch sehr wirksam, um schwere Symptome oder Krankenhausaufenthalte nach einer Coronavirus-Infektion zu vermeiden: Die Quote dabei betrage etwa 93 Prozent. In Israel steigt trotz einer hohen Impfquote seit rund zwei Wochen die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich an. Der größte Teil der Neuinfektionen steht im Zusammenhang mit der Delta-Variante, viele der Infizierten sind jüngere Menschen.

Delta-Variante auch in Hamburg auf dem Vormarsch

Die Delta-Variante des Coronavirus setzt sich auch in Hamburg immer weiter durch. Ende Mai war sie noch gerade einmal für 1,5 Prozent der Fälle verantwortlich. Anfang Juni schon für zehn Prozent, Mitte des Monats waren es dann 42 Prozent. Das hat die Auswertung von Proben im Hamburger Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie ergeben.

Maas für baldige Aufhebung aller Corona-Einschränkungen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für eine Aufhebung aller Corona-Einschränkungen ausgesprochen, sobald alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben. "Damit ist im Laufe des August zu rechnen", sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur und der "Süddeutschen Zeitung". "Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung."

Montgomery: Herdenimmunität "kurzfristig nicht erreichbar"

Nach Ansicht des Vorstandsvorsitzender des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, ist eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus "kurzfristig nicht erreichbar". Der Anteil der Geimpften und Genesen müsste nach neuen Rechenmodellen bei rund 85 Prozent liegen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, würden ihre Immunität durch eine Erkrankung erreichen, so Montgomery. Das seien etwa zehn Prozent. Der Schlüssel zum Erfolg gegen das Virus sei eine möglichst hohe Durchimpfung der Bevölkerung.

MV: Sozialministerin plant dauerhaften Einsatz von Kita-Alltagshelfern

Nach Plänen von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sollen die sogenannten Kita-Alltagshelfer in Mecklenburg-Vorpommern vom kommenden Jahr an dauerhaft zum Einsatz kommen. Jährlich sollen dafür drei bis vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, wie das Sozialministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Dies hänge jedoch von den Beratungen über den neuen Haushalt sowie der neuen Landesregierung ab. Zur Unterstützung im Corona-Alltag hatte das Land im Frühjahr zusätzlich vier Millionen Euro für Personal in Kitas zur Verfügung gestellt. Kitas könnten damit bis zu 10.000 Euro erhalten. Seitens der Träger musste sichergestellt werden, dass die Extra-Kräfte oder die Aufstockung der Arbeitsstunden eingesetzt wird, um die Hygienebestimmungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie umzusetzen. Die Helfer übernehmen etwa hauswirtschaftliche Tätigkeiten und sollen die Kita-Fachkräfte entlasten.

Hamburg: Impftermine verfallen aus verschiedenen Gründen

Die Gesundheitsbehörde Hamburg hat mitgeteilt, dass alleine am vergangenen Wochenende im Impfzentrum der Hansestadt in den Messehallen Hunderte geplante Impftermine nicht durchgeführt werden konnten. Hauptgrund dafür seien aber nicht die sogenannten Impfschwänzer, die Termine verfallen lassen. Ein viel größeres Problem sind den Angaben zufolge Menschen, die einfach neue Ersttermine ausmachen, um schneller ihre Zweitimpfung zu bekommen. Das falle jedoch beim Check-In auf, sodass sie wieder weggeschickt würden.

Stabile Inzidenz von 3,7 in Niedersachsen

Für Niedersachsen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3,7 - bei diesem Wert lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche auch gestern. Am Dienstag der Vorwoche war er mit 3,0 angegeben worden. 31 neue laborbestätigte Corona-Infektionen wurden registriert (Vortag: 9 / Vorwoche: 23). Es wurde auch ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erfasst. Die Gesamtzahl stieg damit landesweit auf 5.770.

Schleswig-Holstein: Mobile Teams impfen ab heute Studierende

Studierende in Schleswig-Holstein können sich von heute an in ihrer Hochschule gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie das Bildungsministerium mitteilte, werden mobile Teams auf den Campussen in ganz Schleswig-Holstein bis zum Dienstag kommender Woche Impfungen mit den Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson verabreichen. Termine müssen nicht vereinbart werden. Ministerin Karin Prien warb dafür, dieses Angebot anzunehmen. "Ich bin sehr froh, dass es uns kurzfristig gelungen ist, den Studierenden dieses Angebot zu machen", sagte die CDU-Politikerin.

Die Teams schaffen laut Ministerium etwa 150 Impfungen pro Tag. Zweitimpfungen mit dem Stoff von Moderna sollen nach genau fünf Wochen folgen. Die ersten Einsätze an den Hochschulstandorten beginnen heute in Kiel, die letzten sind eine Woche später ebenfalls in der Landeshauptstadt und in Lübeck vorgesehen.

RKI: Bundesweit 440 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 4,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute früh 440 Corona-Neuinfektionen für ganz Deutschland. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 404 Ansteckungen gelegen, gestern bei 212. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI aktuell mit 4,9 an (Vortag: 5,0 / Vorwoche: 5,4). Binnen 24 Stunden wurden den Angaben zufolge 31 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.062.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 3,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken - auf 3,5. Zuvor war der Wert fünf Tage in Folge leicht gestiegen. Nach Behördenangaben gab es 15 registrierte Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 19 Neuinfektionen gewesen. Im Krankenhaus werden aktuell 17 Covid-19-Erkrankte behandelt. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Lübeck (6,9), Kiel (5,3) und Pinneberg (5,1). In Dithmarschen hingegen wurde seit einer Woche kein neuer Corona-Fall mehr gemeldet.

Portugal und England ab morgen kein Virusvariantengebiet mehr

Die Bundesregierung lockert die wegen der Verbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten verhängten Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal deutlich. Morgen werden die Länder vom Status Virusvariantengebiet zu Hochinzidenzgebieten zurückgestuft, wie das Robert Koch-Institut gestern Abend mitteilte. Damit ist die Einreise nach Deutschland für alle Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantäne-Pflicht ganz, für alle anderen wird sie verkürzt.

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Dienstag, 6. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.