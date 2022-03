Stand: 02.03.2022 05:30 Uhr Corona-News-Ticker: Tafeln wollen zu Impfungen motivieren

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt über 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt in Schleswig-Holstein erstmals seit rund dreieinhalb Wochen wieder über der Schwelle 900. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle aktuell bei 912,4. Am Vortag hatte der Wert 876,9 betragen, vor einer Woche 804,3. Es wurden 6.719 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 4.920 / Vorwoche: 5.564). Die Zahl der in den Krankenhäusern landesweit neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei 5,69 (Vorwoche: 6,05). 379 Patienten liegen den aktuellen Angaben zufolge im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Krankenhäusern - das sind 13 weniger als am Vortag. 45 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt und 29 dort beatmet. Neun weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl der landesweit seit Beginn der Pandemie Verstorbenen beträgt 2.125.

Niedersachsen und Bremen: Tafeln wollen zu Corona-Impfungen motivieren

In Niedersachsen und Bremen sind Corona-Impfaktionen für Kundinnen und Kunden der Tafeln geplant. Ziel sei, vor allem die Menschen anzusprechen, die sich zurückgezogen hätten und schlecht erreichbar seien, teilte die niedersächsische Landesregierung mit. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der auch Schirmherr der Tafeln in dem Bundesland ist, besucht am Vormittag eine entsprechende Impfaktion in Springe. Für die Aktion wurden demnach mehr als 300 Haushalte angeschrieben, landesweit sollen bis zu 10.000 Menschen von den Tafeln angeschrieben werden. Weil erklärte, die Pandemie habe deutlich vor Augen geführt, dass es zahlreiche Menschen gebe, die das Gesundheitswesen nur schwer erreiche. "Mit der gezielten Ansprache und der Impfaktion an einem vertrauten Ort können hoffentlich vor allem noch bislang ungeimpfte Menschen motiviert werden, sich durch eine Impfung vor einer schweren Erkrankung durch das Coronavirus zu schützen", sagte der SPD-Politiker.

Podcast: Virologe Drosten rät auch auf längere Sicht zu Masken

Die Entwicklung des Pandemie-Geschehens macht Hoffnung auf einen relativ entspannten Sommer. Aber - und das stellt Virologe Christian Drosten in der neuesten Ausgabe des Podcasts Coronavirus-Update klar - es wird keinen Infektionsfreien Sommer geben. Dazu sei der Impffortschritt nicht ausreichend. Außerdem führe die Omikron-Variante weiter zu einer hohen Infektionstätigkeit. Das Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen sei auf längere Sicht "sicherlich die effizienteste Maßnahme, die man aufrechterhalten sollte".

"Das Impfen von anderen Menschen ist für mich eine Erfüllung"

Ohne Menschen wie ihn würde die Impfkampagne in Deutschland nicht funktionieren: Der Rentner Joachim Gerhardy engagiert sich als Mitglied der Johanniter Unfallhilfe seit Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus ehrenamtlich. Phasenweise hat er 60 Stunden in der Woche im Impfzentrum gearbeitet. Erfüllt habe ihn besonders die erste Zeit der Impfungen, als er die besonders gefährdeten älteren Menschen vor einer Infektion schützen konnte. "Man fragt sich ja oft, worin der Sinn des Lebens besteht. Sich einsetzen für andere Menschen, das ist eine Erfüllung. Es gibt meinem Leben Sinn, im sozialen Bereich tätig zu sein." Beim Impfen nutzt er die Gelegenheit auch, um gegen Fake News aufzuklären. Und er freut sich, wenn er Menschen zum Impfen überreden kann, die bislang noch gar nicht geimpft worden sind. Von der möglichen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist Gerhardy nicht überzeugt - das Thema sei in den vergangenen Monaten "zerredet" worden: "Ich würde mich freuen, wenn alle geimpft wären. Aber ich bin gegen einen Zwang, ich hätte es eher mit Argumenten gemacht."

