Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 11. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

Die Gesundheitsbehörde in Hamburg hat am Mittag die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Nachdem es gestern offenbar Meldeverzögerungen aus den Bezirken gegeben hatte und nur 68 neue laborbestätigte Corona-Fälle gezählt wurden, sind es heute 125. Das sind allerdings deutlich weniger als am vergangenen Montag (227). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank noch einmal deutlich von 59,8 gestern auf jetzt 54,5. Vor einer Woche lag sie nach offiziellen Angaben noch bei 74,8. In Niedersachsen (42,7) und in Schleswig-Holstein (27,5) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen dagegen leicht über den Werten des Vortags.

Umfrage: Jede fünfte Firma plant mehr Homeoffice ein

Etwa 20 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Umfrage die Homeoffice-Angebote für Beschäftigte im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie ausbauen. Der überwiegende Teil der Firmen plane jedoch, mobiles Arbeiten wieder im gleichen Maße anzubieten wie vor der Krise, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) heute mit. Der eigenen Erhebung zufolge wolle jeder zehnte Betrieb seine Homeoffice-Angebote unter den Stand vor der Pandemie zurückfahren. "Der Anteil der Betriebe, die die Homeoffice-Option ausbauen wollen, ist bei den Großbetrieben sehr viel höher als bei kleinen und mittleren Betrieben", erklärte IAB-Forscher Christian Kagerl. Gründe für eine Erweiterung des Angebots seien vor allem eine größere Flexibilität sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dagegen spreche aus Sicht der entsprechenden Betriebe, dass sich die Tätigkeiten großer Teile ihrer Beschäftigten nicht wirklich für die Arbeit von zu Hause aus eigneten. Zudem werde die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden auf Grund der Distanz erschwert.

Bund und Länder beraten über Testpflicht an bestimmten Arbeitsplätzen

Bundesgesundheisminister Jens Sahn (CDU) und seine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern beraten zurzeit über bundesweit einheitliche Vorschriften für eine mögliche Testpflicht für Mitarbeitende in Unternehmen mit Publikumsverkehr. "Die Länder sind sich einig, dass die mittlerweile in vielen Bundesländern geregelte 3G-Nachweispflicht als Voraussetzung zum Zugang zu Betrieben, Einrichtungen oder sonstigen Angeboten mit direktem Kundenkontakt nicht nur für Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher oder sonstige externen Personen, sondern auch für Beschäftigte gelten soll", heißt es in einem Beschlussentwurf, über den die Gesundheitsminister am Nachmittag abstimmen wollen. Änderungen an dem Entwurf sind aber noch möglich. Die Testpflicht könne an weitere Parameter wie Inzidenzen geknüpft werden, heißt es in dem Papier. Über die Häufigkeit der Tests könne "für jeden Bereich einzeln" entschieden werden.

SH: Minister Garg will 3G-Regel für Innenräume verlängern

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hält eine Verlängerung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) in seinem Bundesland für angebracht. Es werde auch im Herbst und Winter noch Schutzmaßnahmen brauchen. Ein kurzfristiges Ende der verbliebenen Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung sei deshalb zunächst nicht vorgesehen, sagte Garg der Deutschen Presse-Agentur. Die Landesregierung beobachte die Infektionslage auch im Hinblick auf die Herbstferien und mögliche Auswirkungen auf die Infektionszahlen durch Reiserückkehrende genau. Die aktuell noch bis kommenden Sonntag gültige Verordnung werde voraussichtlich in den kommenden Tagen verlängert. Mit einer hohen Impfquote und einer weiter guten Infektionslage könne man aber schneller als gedacht dahin kommen, "dass Corona-Bekämpfungsverordnungen schon bald der Vergangenheit angehören", sagte der Minister.

Schon mehr als eine Million "Booster"-Impfungen in Deutschland

Laut den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Deutschland gestern insgesamt 15.339 Impfdosen verabreicht worden. Davon führten rund 7.000 zu einer vollständigen Impfung. Die offiziell vom RKI verbreitete Impfquote der vollständig Geimpften beträgt bundesweit 65,3 Prozent - angestrebt wird eine Quote von 80 bis 85 Prozent. Im Bundesländer-Ranking klar am höchsten ist sie weiter in Bremen (76,3 Prozent), mit Abstand am niedrigsten in Sachsen (55,5 Prozent).

Von den von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Auffrischungsimpfungen ("Booster") für über 70-Jährige - also meist dritten Impfungen pro Person - sind in Deutschland den RKI-Angaben zufolge mittlerweile schon mehr als eine Million verabreicht worden. Gestern waren es knapp 2.300.

Ehrenmedaillen-Verleihung an Biontech- und Curevac-Gründer

In Hamburg verleiht die Karl Heinz Beckurts-Stiftung am Nachmittag den mit 30.000 Euro dotierten Forschungspreis für herausragende Wissenschaftsleistungen. Erstmals werden zudem Ehrenmedaillen an das Biontech-Gründerpaar Uğur Şahin und Özlem Türeci sowie den Curevac-Gründer Ingmar Hoerr, die in der Corona-Krise wertvolle Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet haben, vergeben.

Die vor 35 Jahren gegründete Stiftung vergibt jährlich ihre Preise, fördert wissenschaftliche Arbeit, die eine Brückenfunktion zwischen Natur- und Technikwissenschaften einerseits und Geisteswissenschaften andererseits hat, und veranstaltet interdisziplinär angelegte Symposien über Themen, die der Wissenschaft und der Wirtschaft gleichermaßen am Herzen liegen.

Starke Auswirkungen der Corona-Krise auf Logistik-Abläufe

Die Abläufe in den weltweiten Logistik- und Lieferketten sind derzeit massiv gestört und durcheinander - das bekommt unter anderem die Autoindustrie zu spüren oder auch Menschen, die gerne ein neues Fahrrad haben möchten. Die Containerschiffe mit dringend benötigten Waren stauen sich vor den Häfen - angefangen haben die Probleme mit der Corona-Krise und den aus diesem Grund zeitweise geschlossenen Häfen. Zu spüren sind in den Logistikabläufen auch noch die Folgen der Schiffshavarie im Suezkanal im vergangenen März oder der Bahnstreik vor wenigen Wochen hierzulande. Wenn Schiffe oder Waren zu spät ankommen, beeinträchtigt das auch den Weitertransport ins Hinterland. Händler und Reeder gehen davon aus, dass sich die Lage erst im kommenden Frühjahr wieder normalisiert.

2G-Regel bei ITS-Verkehrskongress in Hamburg

Heute beginnt in Hamburg der weltgrößte Verkehrskongress ITS. Fünf Tage lang dreht sich alles um Verkehr und Mobilität der Zukunft. 10.000 Expertinnen und Experten nehmen teil, 3.000 davon aus dem Ausland. Für alle gilt die sogenannte 2G-Regel: Sie müssen gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sein.

Umfrage: Corona stresst Studierende und Auszubildende stark

Zwei Fünftel aller Studierenden und Auszubildenden fühlen sich durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stark gestresst. Das zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Fast 40 Prozent der Befragten beider Gruppen berichteten demnach von depressiven Symptomen während der Virus-Krise. Sie gaben an, schneller gereizt als üblich und häufiger demotiviert zu sein. "Rund ein Viertel der Hochschüler und Lehrlinge berichtet außerdem von körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Verspannungen sowie von Ein- oder Durchschlafproblemen", so die KKH. Die Ungewissheit, wie es in den vergangenen Monaten weitergeht - etwa mit Praktika, Auslandssemestern oder möglichen Kontaktbeschränkungen - macht vielen Studierenden und Auszubildenden ebenfalls zu schaffen.

Kommunen begrüßen Kostenpflicht für Corona-Schnelltests

Das ab heute weitgehende Wegfallen der kostenlosen Corona-Bürgertests wird vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag begrüßt. Mit Blick auf den sparsamen Einsatz von Steuermitteln sei der Schritt nachvollziehbar, da inzwischen alle Personen ein Impfangebot erhalten hätten, sagte Städtebund-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Wer sich gegen eine Impfung entscheide, müsse akzeptieren, dass die Allgemeinheit nicht bereit sei, dafür weiterhin Steuermittel in Millionenhöhe aufzuwenden. Landkreistag-Präsident Reinhard Sager sieht es ähnlich: "Angesichts einer Impfquote von 80 Prozent bei Erwachsenen ist das der richtige Schritt." Das Impfangebot für Ungeimpfte bestehe nach wie vor. Wer davon keinen Gebrauch mache, habe in einer liberalen Gesellschaft natürlich jedes Recht dazu. "Solidarität vom Rest der Gesellschaft kann man dann aber nicht dauerhaft einfordern", mahnte Sager im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz bei 42,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für das Bundesland Niedersachsen heute eine Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner von 42,7 gemeldet. Der Wert liegt damit etwas höher als gestern (41,4), aber niedriger als vor einer Woche (46,1). Die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Infektionen beträgt für die letzten 24 Stunden landesweit 222 (Vortag: 376 / Vorwoche: 166). Auch heute wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet - die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie in Niedersachsen: 6.000.

Studierende dürfen wieder in die Uni

Für Tausende Studierende starten heute die Veranstaltungen des neuen Semesters wieder teilweise mit Präsenzunterricht. Bei zwei Drittel der Vorlesungen der Universität Hamburg sollen die mehr als 43.000 Studierenden wieder in den Räumlichkeiten der Hochschule zusammenkommen, teilte die Uni mit. Die Veranstaltungen finden mit der 3G-Regel statt. Ihren Status müssen die Studenten mit einem digitalen Campus-Pass belegen. Im Greifswalder Dom St. Nikolai wird heute eine kleine Immatrikulationsfeier stattfinden. Dabei sollen sich stellvertretend für die Fakultäten fünf Studierende symbolisch in das Ehrenbuch der Universität eintragen. In Rostock ist für Freitag eine Begrüßung der Studierenden geplant, die aus der St.-Marien-Kirche online übertragen werden soll. An der Universität Göttingen beginnt die Vorlesungszeit am 25. Oktober. Auch die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) will möglichst viel Präsenzunterricht ermöglichen. Dort beginnt die Vorlesungszeit am 2. November.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 66,5 gestiegen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 66,5 gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter heute weiter mitteilte, wurden binnen eines Tages 3.111 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,1 gelegen, vor einer Woche hatte sie 64,7 betragen. Der Wert gibt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um sieben Fälle auf 94.209. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemie-Beginn liegt laut RKI bei 4.313.384.

Ab heute zwei Wochen Maskenpflicht an allen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Nach dem Ende der Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern müssen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer ab heute einige Besonderheiten beachten. So gilt zum Beispiel an den Schulen eine zweiwöchige Maskenpflicht. Außerdem sind die Erziehungsberechtigten beziehungsweise die volljährigen Schülerinnen und Schüler verpflichtet, zum Schulstart eine unterschriebene "Erklärung über das Reiseverhalten" mitzubringen. Dabei geht es um die Auskunft darüber, dass die Schülerinnen und Schüler nicht in einem Hochrisiko- oder Virusvarianten-Gebiet waren und keine Symptome haben, die auf eine Erkrankung mit Covid-19 hinweisen. Bei einem Aufenthalt in einem Hochrisiko- oder Virusvarianten-Gebiet oder bei Covid-19-Symptomen ist unter Umständen eine Quarantäne einzuhalten beziehungsweise sind PCR- oder Covid-Schnelltests als Gesundheitsnachweis verpflichtend.

Corona-Tests für die meisten ab heute nicht mehr kostenlos

Corona-Schnelltests, die Nicht-Geimpfte inzwischen häufig für den Zugang zum Beispiel zu Restaurants oder Veranstaltungen brauchen, sind ab heute nicht mehr für alle gratis. Kostenlos sind sie nur noch für all diejenigen, die sich nicht impfen lassen können oder für die es noch keine allgemeine Impfempfehlung gibt - etwa Kinder unter zwölf Jahren. Für Jugendliche, Schwangere und Studierende aus dem Ausland gibt es Ausnahme- und Übergangsregelungen. Das Argument der Politik für die Änderung der bisherigen Regelung: Eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler sei nicht mehr angezeigt, da allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden konnte und es auch weiterhin jederzeit möglich ist, sich kostenlos gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Nur geringer Inzidenz-Anstieg in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt weiter nahezu konstant. Aktuell liegt die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,5 nach 27,1 gestern. Dies geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor. 52 neue Corona-Ansteckungen wurden gemeldet, neun weniger als gestern. Weiterhin wurden 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich über das Wochenende nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - unverändert mit 1,2 an. Es wurde kein weiterer Corona-bedingter Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl blieb damit bei 1.693. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wies Stormarn mit 48,2 auf. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Flensburg (13,8).

