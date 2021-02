Stand: 28.02.2021 08:29 Uhr Corona-News-Ticker: Schwesig will bundesweiten Perspektivplan

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 28. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.

Hoffnung auf Öffnungen bei Zoos und Wildparks in Niedersachsen

Die Zoos und Wildparks in Niedersachsen hoffen auf eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen und damit eine baldige Öffnung. Tiergärten seien sicherer als die meisten Naherholungsgebiete, in denen sich die Menschen insbesondere an den Wochenenden drängten, sagte der Geschäftsführer des Zoos Osnabrück, Andreas Busemann. Zusammen mit Vertretern des Zoos Hannover, des Wildparks Schwarze Berge und des deutschen Wildgehege-Verbands hatte er jüngst in einer Videokonferenz mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) für eine baldige Öffnung geworben. In Schleswig-Holstein dürfen Zoos und Tierparks in den Außenbereichen ab morgen wieder besucht werden, in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 8. März.

Schwesig fordert Perspektivplan für ganz Deutschland

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch ihre Forderung nach einem Ausstiegsszenario aus dem Lockdown erneuert. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mahnte sie eine Überarbeitung des Ampelsystems für Lockerungen an: "Wir brauchen dringend einen Perspektivplan für ganz Deutschland. Wir müssen den Menschen sagen, in welchen Schritten wir vorangehen wollen." Bei der Festlegung auf Lockerungen der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen dürfe nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen der Maßstab sein. "Wir müssen stärker darauf schauen, wie die Belastung der Krankenhäuser ist, wie der Stand der Impfungen. Und wir müssen mit dem Testen vorankommen", sagte die SPD-Politikerin. Mit mehr Selbsttests wären ihrer Meinung nach auch mehr Öffnungen möglich. Schwesig sprach sich dafür aus, dem seit Monaten geschlossenen Einzelhandel schrittweise wieder die Öffnung der Geschäfte zu erlauben - etwa mit "Einkaufen per Terminvergabe". Dafür wolle sie sich bei der Bund-Länder-Konferenz einsetzen. Bei der Öffnung von Gaststätten und Hotels bat die Ministerpräsidentin um Geduld. Sie votiert für regional angepasste Öffnungsschritte.

Vakzin von Johnson & Johnson in den USA zugelassen

Der Corona-Impfstoff des Konzerns Johnson & Johnson hat in den USA eine Notfallzulassung erhalten. Im Gegensatz zu den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna muss das Mittel nur einmal gespritzt und nicht aufwendig gekühlt werden. US-Präsident Joe Biden sprach von einer wichtigen Etappe bei der Bewältigung der Pandemie. Auch für die Europäische Union hat Johnson & Johnson die Impfstoff-Zulassung beantragt. Die Europäische Arzneimittelagentur will bis Mitte März darüber entscheiden.

Braunschweiger Wissenschaftlerin zeigt sich besorgt

Die Epidemiologin Berit Lange aus Braunschweig hat an die Landkreise mit aktuell hohen Infektionszahlen appelliert, nicht vor härteren Einschränkungen auf kommunaler Ebene zurückzuschrecken. "Die Entwicklung in Niedersachsen ist besorgniserregend", sagte die Wissenschaftlerin vom Helmholtz-Institut für Infektionsforschung (HZI). "Die Infektionszahlen sind nicht in dem Maße gefallen wie in anderen Bundesländern. Es gab selten eine vergleichbar niedrige Reproduktionszahl wie in Baden-Württemberg oder Sachsen." In den vergangenen Wochen sei in Niedersachsen eine Seitwärtsbewegung zu beobachten gewesen, zuletzt stiegen die Infektionszahlen. "Wir haben Städte und Landkreise mit niedrigen Inzidenzen, aber auch solche mit deutlich höheren Werten sowie einem hohen R-Wert", sagte Lange. Die Zahlen in den Landkreisen, die in die falsche Richtung gehen, müssten stark eingedämmt werden. Zum Beispiel konnte die Region Hannover ihre hohen Infektionszahlen bisher nicht deutlich drücken. Die Regionsverwaltung führt dies auf die Verbreitung der britischen Mutante zurück, hatte aber Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen zuletzt vorerst ausgeschlossen.

Infektionslage bundesweit nahezu unverändert

Der bundesweite Inzidenz-Wert verändert sich momentan kaum bis gar nicht: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt er heute wie gestern bei 63,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI 7.890 Corona-Neuinfektionen gemeldet - vor einer Woche waren es 7.676 neue Fälle gewesen. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 157 neue Todesfälle verzeichnet. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, auf 70.045. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 1,11 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 111 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter über 50

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 209 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es am gleichen Tag 207 Fälle. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit mit 50,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche weiterhin knapp über der Marke von 50. In Flensburg liegt dieser Wert derzeit bei 160,8, in Dithmarschen bei 8,3.

Aus dem Skiurlaub direkt in den Corona-Schock

Er war im Frühjahr 2020 einer der ersten Corona-Fälle in Hamburg: Kolja Jessen kam mit einer Infektion aus dem Skiurlaub in Ischgl zurück. Bis heute leidet er an den Folgen.

Corona-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 28. Februar, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: 970 in Niedersachsen, 260 in Schleswig-Holstein, 203 in Hamburg, 175 in Mecklenburg-Vorpommern und 103 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 9.762.