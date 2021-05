Stand: 10.05.2021 08:13 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen lockert die Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 10. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Lockerungen in Niedersachsen treten in Kraft

Büsum startet heute als Tourismus-Modellregion

In Neumünster gilt jetzt die "Bundes-Notbremse"

406 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt, 115 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 6.922 neue Corona-Fälle registriert

Musik-Fans und Musiker sehnen sich nach Live-Erlebnissen

Der Sommer ist eigentlich immer auch die Zeit für Open-Air-Konzerte und -Festivals mit oft Zehntausenden Besuchern. Doch wie schon 2020 mussten Corona-bedingt auch in diesem Jahr viele der ganz großen Veranstaltungen abgesagt werden. Umso größer ist bei den Musik-Fans und den Musikerinnen und Musikern selbst die Vorfreude auf die kleineren Events - zum Beispiel das Stadtpark Open Air Festival in Hamburg.

Büsum startet als Tourismus-Modellregion

Der Urlaubsort Büsum (Kreis Dithmarschen) startet heute als vierte Tourismus-Modellregion in Schleswig-Holstein. Unter strengen Hygiene- und Schutzauflagen sind wieder Urlaubsreisen nach Büsum selbst sowie in die Nachbargemeinden Westerdeichstrich und Büsumer Deichhausen möglich. Büsum ist die letzte von insgesamt vier Modellregionen in Schleswig-Holstein, die an den Start geht - am Wochenende ging es an der Lübecker Bucht los. Vom kommenden Montag an plant das Bundesland Schleswig-Holstein außerdem bei einer stabilen Infektionslage weitere Öffnungsschritte in Tourismus und Gastronomie.

406 neue Fälle in Niedersachsen - Leichter Inzidenz-Anstieg

In Niedersachsen ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von gestern auf heute leicht angestiegen: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet aktuell 84,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 83,4 / Vorwoche: 99,5). Die höchsten Inzidenzwerte wurden für die Stadt Salzgitter (189,9), die Stadt Delmenhorst (177,9) und den Landkreis Vechta (158,2) gemeldet. Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Wittmund (28,1), Friesland (33,4) und Goslar (35,2). Binnen eines Tages wurden dem RKI von den niedersächsischen Gesundheitsbehörden 406 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Am vergangenen Montag waren es 374 gewesen. Zudem wurden vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert, seit Beginn der Pandemie sind es in Niedersachsen mittlerweile 5.410.

Impfungen an fünf Hamburger Kliniken starten

In fünf Hamburger Krankenhäusern werden von heute an Corona-Schutzimpfungen angeboten - zunächst aber ausschließlich für Menschen über 70 Jahre. Sobald die Priorisierung aufgehoben wird, steht diese Möglichkeit dann auch allen Hamburgerinnen und Hamburgern zur Verfügung. Die Kliniken, in denen geimpft werden kann, sind das Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel, das Albertinen Krankenhaus in Schnelsen, das Bethesda Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg. Die Kliniken beginnen mit etwa 3.000 Impfungen pro Woche.

In Neumünster gilt jetzt die "Bundes-Notbremse"

Die "Bundes-Notbremse" zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist seit heute in Neumünster in Kraft. Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner war am Freitag zwar auf den Wert 109,7 gesunken. Das reichte aber nicht, um die "Notbremse" zu verhindern. Sie gilt, wenn der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über der Marke von 100 liegt. Am Wochenende veröffentlichte die Stadt dazu eine Allgemeinverfügung. Die "Notbremse" wird erst aufgehoben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterboten wird. Dann treten die Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Aktuell beträgt der Inzidenz-Wert in Neumünster 107,2.

RKI registriert fast 7.000 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.922 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 9.160 Neuansteckungen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI heute morgen bundesweit bei 119,1 (Vortag: 118,6; Vorwoche: 146,9). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 54 neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 84, Gesamtzahl: 4.829).

Lockerungen in Niedersachsen treten in Kraft

Heute treten in Niedersachsen Lockerungen und mehr Freiheiten in den Bereichen Wirtschaft/Handel, Tourismus, Gastronomie, Sport und Kultur in Kraft. Unter anderem dürfen die Menschen aus Niedersachsen in ihrem Bundesland wieder Urlaub in Hotels und Ferienwohnungen machen. Voraussetzung für die Lockerungen sind stabile Inzidenzwerte unter 100 im jeweiligen Landkreis. In vielen Bereichen ist der Vorweis eines negativen Corona-Schnelltests, der Nachweis einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus oder einer überstandenen Infektion nötig. Außerdem beginnt für viele Schülerinnen und Schüler nach monatelangem Distanzunterricht wieder der Wechselunterricht mit der Rückkehr von halben Klassen in die Schule. Zudem wechseln die Kindertagesstätten unterhalb einer Inzidenz von 165 wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb. NDR.de gibt einen Überblick über Niedersachsens neue Corona-Regeln.

115 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 115 neue Corona-Fälle registriert worden. Gestern waren es 181, heute vor einer Woche 98. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Landesweit starben zwei weitere Infizierte, die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt nun 1.529. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht von 50,0 auf jetzt 50,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Sonntag: 932 in Niedersachsen, 181 in Schleswig-Holstein, 148 in Hamburg, 54 in Mecklenburg-Vorpommern und 45 im Bundesland Bremen.