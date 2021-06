Stand: 12.06.2021 06:30 Uhr Corona-News-Ticker: Neumünster und Kreis Plön sind Corona-frei

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 12. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Sieben-Tage-Inzidenz bei null: Neumünster und Kreis Plön Corona-frei

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 53 in Schleswig-Holstein

RKI registriert 1.911 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 18,3

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI heute früh mit bundesweit 18,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner an - am Vortag waren es 18,6, heute vor einer Woche 26,3. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 129 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 122 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.713.480 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,83 (Vortag: 0,79). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH bleibt unter 10 - Neumünster und Kreis Plön Corona-frei

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein hat sich um 53 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 9,5. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es bisher 1.613 Todesfälle unter den Infizierten - einen mehr als am Vortag. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, lag den Angaben zufolge weiterhin bei 46. Insgesamt 20 Corona-Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, 18 von ihnen beatmet. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind die Kreise Stormarn (20,1) und Pinneberg (19,6). In Neumünster und Plön liegt der Wert bei null.

Weitere Informationen Sieben-Tage-Inzidenz: Neumünster und Kreis Plön Corona-frei In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 9,5. Neumünster und der Kreis Plön haben in den vergangenen sieben Tagen keine Infektion gemeldet. mehr

Schulsenator Rabe: Offene Schulen und Sicherheit gehören zusammen

Der Schulbetrieb wird nach den Sommerferien gut wieder anlaufen, meint Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD). Die derzeitigen Schutzmaßnahmen mit Tests, Maskenpflicht und Hygieneregeln seien ausreichend. Forderungen nach dem Runterfahren der Maßnahmen erteilte der SPD-Politiker vorerst eine Absage. Offene Schulen und Sicherheit gehörten zusammen. Die Sommerferien in Hamburg beginnen am 24. Juni.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Sonnabend, 12. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.