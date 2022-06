Stand: 21.06.2022 13:36 Uhr Corona-News-Ticker: MV verlängert Maskenpflicht im Nahverkehr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 21. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV verlängert Maskenpflicht im Nahverkehr um vier Wochen

Gesundheitsminister-Konferenz : Länder drängen Bund zu Herbst-Vorbereitung

Corona-Podcast : Impfungen werden im Herbst wieder relevant

Lauterbach kündigt tagesaktuelle Klinik-Daten für Herbst an

Industrieverband BDI senkt Konjunkturprognose drastisch

Sozialbehörde: Mehr Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 16.224 in Niedersachsen , 6.604 in Schleswig-Holstein , 4.161 in Hamburg

RKI: Bundesweit 123.097 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 458,5

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

MV verlängert Maskenpflicht im Nahverkehr um vier Wochen

Die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt in Mecklenburg-Vorpommern für weitere vier Wochen. Die Landesregierung verlängerte die Corona-Landesverordnung bei ihrer auswärtigen Sitzung heute in Berlin entsprechend, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss sagte.

OB Kämpfer in Isolation - Bürgermeisterin vertritt ihn auf der Kieler Woche

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist in Corona-Isolation und nimmt zunächst keine Termine auf der Kieler Woche mehr wahr. Er habe Erkältungssymptome und ein Corona-Selbsttest heute Morgen sei positiv gewesen, teilte die Stadt Kiel mit. Das Ergebnis des PCR-Tests stand zunächst noch aus. Kämpfer befindet sich demnach in häuslicher Isolation. Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne) vertritt ihn bei seinen Terminen auf der Kieler Woche.

Industrieverband BDI senkt Konjunkturprognose drastisch

Die deutsche Industrie mit Millionen Beschäftigten hat ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr drastisch nach unten geschraubt. Erwartet wird nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung in Deutschland von rund 1,5 Prozent, wie der Bundesverband der Deutschen Industrie in Berlin zum Tag der Industrie mitteilte. Zu Jahresbeginn war die Industrie vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch von einem Plus um etwa 3,5 Prozent für 2022 ausgegangen. "Der Industrie macht die doppelte Krise aus der russischen Invasion in die Ukraine und den Auswirkungen der Covid-Pandemie zu schaffen", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Er erwartet eine Erholung der Wirtschaft im Sinne einer Rückkehr zum Niveau vor der Corona-Pandemie frühestens zum Jahresende. Voraussetzung aber sei, dass russisches Gas weiterhin Westeuropa erreiche.

Bundesland verwechselt - Hamburgerin mit gefälschtem Impfpass fliegt auf

Eine Frau mit gefälschtem Impfpass ist bei der Einreise am Münchner Flughafen aufgeflogen, nachdem sie das Bundesland ihres angeblichen Impfzentrums verwechselt hat. Wie die Bundespolizei mitteilte, war die 44-Jährige aus Hamburg bereits im November nach Deutschland eingereist. Ihr Urteil wegen Urkundenfälschung ist seit Mai rechtskräftig. In ihrem Impfausweis befanden sich demnach zwei Sticker mit Stempeln für eine Corona-Schutzimpfung. Das angeblich von der Frau besuchte Impfzentrum lag in Schleswig-Holstein. Allerdings gab die 44-Jährige auf Nachfrage einen anderen Ort des Impfzentrums an, welcher nicht in Schleswig-Holstein liegt. Als die Polizisten die Frau auf den Widerspruch aufmerksam machten, habe diese erklärt, die Städte verwechselt zu haben. Eine Überprüfung der Sticker und ein Anruf beim vermeintlichen Impfzentrum deckten den Betrug auf, so die Polizei. Die Hamburgerin wurde zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro oder 60 Tagen Haft verurteilt.

Immunologe Sander im Coronavirus-Update: Impfungen im Herbst wieder relevant

Der Infektionsimmunologe Leif Erik Sander erklärt im NDR Info Podcast Coronavirus-Update, warum die für Herbst erwarteten Impfstoff-Updates keine Gamechanger werden und weshalb er Hoffnungen in Vakzine setzt, die als Nasenspray verabreicht werden können. Außerdem: Funktioniert das Konzept Hybridimmunität aus Impfung plus Infektion auch noch mit den neuen Omikron-Untervarianten? Und kommt die vierte Impfung für alle?

Impfstoff für Kinder verwechselt: Verfahren eingestellt

Nach der Zahlung einer Geldauflage über 300 Euro hat die Staatsanwaltschaft Siegen das Verfahren gegen eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Attendorn in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Der Fall sei abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Kinder hätten keinen Schaden davongetragen. Die Frau hatte im Dezember 2021 drei Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren den damals für diese Altersgruppe noch nicht zugelassenen Impfstoff von Moderna verabreicht. Wegen einer Panne hatte sie nicht zum Impfstoff von Biontech gegriffen. Die Eltern eines Kindes hatten Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Im Frühjahr 2022 wurde Moderna dann auch für die betroffene Altersgruppe zugelassen.

G20 wollen Pandemie-Fonds - WHO-Chef warnt vor Mangel an Tests und Sequenzierungen

Die G20-Staaten wollen sich besser für künftige Pandemien wappnen und mit einem permanenten Fonds schneller auf Massenerkrankungen reagieren. Der geplante Finanzvermittlungsfonds (FIF) steht heute im Mittelpunkt eines Treffens der Gesundheits- und Finanzminister des Zusammenschlusses der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im indonesischen Yogyakarta. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, warnte auf dem Treffen eindringlich davor, im Kampf gegen das Virus nachzulassen. "Die Wahrnehmung, dass die Pandemie vorbei ist, ist fehl am Platz", betonte der Äthiopier. Seine Behörde sei nach wie vor sehr besorgt, dass "ein Mangel an Corona-Tests und Sequenzierung uns für die Entwicklung des Virus blind macht".

Sozialbehörde: Mehr Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 267 Corona-Patienten behandelt - 49 mehr als vor einer Woche. Laut DIVI-Intensivregister lagen in der Hansestadt am Dienstagvormittag 22 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen - acht mehr als eine Woche zuvor. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg nach Angaben der Behörde auf 662,6. Vor einer Woche betrug der Inzidenzwert noch 484,6.

Popp nach Corona-Infektion im EM-Trainingslager dabei

DFB-Kapitänin Alexandra Popp kann nach überstandener Corona-Infektion wieder in die Vorbereitung der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf die EM einsteigen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte mit, dass die 31 Jahre alte Stürmerin vom VfL Wolfsburg in das heute beginnende zweite EM-Trainingslager nach Herzogenaurach anreisen werde. Zuvor war sie mehrmals negativ getestet worden und - wie nach einer Covid-19-Erkrankung erforderlich - medizinisch genau untersucht worden.

Mehr Gäste und Übernachtungen im April in Schleswig-Holstein

Der Tourismus im Norden ist im April wieder annähernd auf das Vor-Corona-Niveau gestiegen. Wie das Statistikamt Nord mitteilte, kamen im April dieses Jahres 736.000 Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen Schleswig-Holsteins an. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 89.000 und im April 2020 kamen 29.000 Gäste an. Damals galten allerdings zum Teil Beherbergungsverbote. Im Spitzen-April 2019 kamen 763.000 Gäste an (2018: 599.000). Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen betrug im April gut 3 Millionen Nächte, 2019 waren es gut 2,9 Millionen.

Lauterbach: Bald tagesaktuelle Daten zu Corona-Patienten in Kliniken

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt eine Verbesserung der Datenlage zu Corona-Patienten an. Es werde derzeit daran gearbeitet, aus den Krankenhäusern tagesaktuelle Daten zu bekommen, wie viele Menschen jeweils mit Corona auf Intensiv- und Normalstationen behandelt würden und wie viele Betten noch frei seien, sagte der SPD-Politiker im ARD-Morgenmagazin. Diese Daten sollten ab dem Herbst erstmals tagesaktuell erhoben werden. Verhandelt werden müsse in der Ampel-Koalition mit Grünen und FDP noch über die Weiterentwicklung des Infektionsschutzgesetzes. Er rechne mit einer schnellen und einvernehmlichen Einigung.

Laut RKI 4.161 neue Corona-Fälle für Hamburg registriert - Inzidenz bei 531,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 4.161 laborbestätigte Neuinfektionen registriert, rund 100 mehr als vor einer Woche (4.063). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 531,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vorwoche: 501,9). Acht weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.

Gesundheitsminister-Konferenz: Länder drängen Bund zu Herbst-Vorbereitung

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen drängen den Bund angesichts einer drohenden Corona-Welle im Herbst, schnell die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu schaffen. Die Ampel müsse noch vor der Sommerpause eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorlegen, heißt es in einem Beschlussentwurf der vier Länder für die Konferenz der Gesundheitsminister ab Mittwoch in Magdeburg. Dies sei nötig, um auf einen Anstieg der Infektionen im Herbst mit geeigneten Gegenmaßnahmen reagieren zu können. "Dazu zählen insbesondere Maskenpflicht in Innenräumen, 3G/2G-Zugangsregeln, Testpflichten, Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen", heißt es in dem Vorschlag der vier Länder, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch um eine allgemeine Empfehlung für eine vierte Impfung soll es gehen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung bisher nur für Menschen ab 70 Jahren. Der Bund soll zudem zusammen mit den Ländern planen, wie im Herbst und Winter geimpft werden soll.

Die aktuellen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag erklärt, er strebe zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) Eckpunkte für Änderungen noch vor der Sommerpause an. Diese könnten dann nach dem Sommer beschlossen werden.

Niedersachsen hat bundesweit zweithöchste Corona-Inzidenz

Der Inzidenzwert ist in Niedersachsen stark gestiegen und liegt heute bei 718,2. Das Land steht damit im Vergleich der Bundesländer an zweiter Stelle nach Schleswig-Holstein. Die Zahl der Neuinfektionen wurde nach einer Übermittlungspause am Wochenende gestern gesammelt an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Sie lag heute bei 16.224 neuen Fällen. Diese Änderung hat laut Landesgesundheitsministerium keine Auswirkungen auf den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Dieser Wert bleibe aktuell, da dessen Berechnung sich nach dem Meldedatum, etwa dem positiven Befund in einem Labor, richtet. Das RKI registrierte für Niederachsen 68 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

RKI: Bundesweit 123.097 Corona-Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 123.097 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 17.257 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 458,5 von 416,0 am Vortag. 182 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle bundesweit auf 140.358.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein bei 747,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 747,4 gestiegen (Vorwoche: 688,9). Dies geht aus dem Dashboard des Robert Koch-Instituts hervor. Binnen 24 Stunden wurden für Schleswig-Holstein 6.604 neue Fälle registriert. Ein Mensch starb mit dem Virus.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Der Corona-Live-Ticker am Dienstag beginnt

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Dienstag, 21. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

