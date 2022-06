EM-Vorbereitung: Kapitänin Popp nach Corona-Infektion wieder dabei Stand: 21.06.2022 10:17 Uhr Nationalspielerin Alexandra Popp hat ihre Corona-Infektion überstanden und kann zum zweiten EM-Trainingslager der deutschen Fußballerinnen nach Herzogenaurach anreisen. Das DFB-Team startet am 8. Juli gegen Dänemark ins Turnier.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wird die 31-Jährige vom deutschen Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg nach mehreren negativen Testungen und den erforderlichen medizinischen Untersuchungen wieder ins Aufbautraining einsteigen. Popp war am vergangenen Mittwoch positiv getestet und von der Mannschaft isoliert worden.

Die Kapitänin ist mit 113 Länderspielen die erfahrenste Akteurin im Kader. Erst im April hatte sie beim 3:0 gegen Portugal in der WM-Qualifikation nach fast einjähriger Pause (Knorpelverletzung im Knie) ihr Comeback im DFB-Team gefeiert. Die Olympiasiegerin von 2016 hofft auf ihre erste EM-Teilnahme, nachdem sie 2013 und 2017 verletzt fehlte.

EM-Start für DFB-Frauen am 8. Juli

Die DFB-Frauen versammeln sich am heutigen Dienstag erneut in Herzogenaurach. Im Rahmen des letzten Lehrgangs vor der EM in England steht am Freitag (17 Uhr) die Generalprobe in Erfurt gegen die Schweiz an. Das Trainingslager endet am 29. Juni, die Abreise des DFB-Teams nach London ist für den 3. Juli terminiert. Bei der Endrunde trifft der achtmalige Europameister in Gruppe B auf Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).

