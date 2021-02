Stand: 22.02.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Kita-Stufenplan in MV tritt in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 22. Februar 2021 - wieder aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die News von gestern können Sie hier nachlesen.

Kita-Stufenplan in MV tritt in Kraft

Präsenzunterricht für viele Grundschüler in SH startet

112 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen ist das größte Impfzentrum in Deutschland. Das Hamburg Journal im NDR Fernsehen hat hinter die Kulissen geblickt.

Präsenzunterricht für viele Grundschüler in SH startet

In den meisten Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein beginnt für die Grundschülerinnen und Grundschüler heute wieder der Präsenzunterricht. Auch Kitas öffnen. Ausgenommen von der Regelung sind die Grundschulen in den Kreisen Herzogtum-Lauenburg, Pinneberg und Schleswig-Flensburg sowie in den Städten Flensburg und Lübeck. Das Infektionsgeschehen lässt eine Öffnung der Grundschulen und Kitas laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) dort noch nicht zu. Eine Ausnahme wiederum ist die Insel Helgoland, die zum Kreis Pinneberg gehört. Da es dort derzeit keine Corona-Fälle gibt, können die Insel-Kinder zur Schule gehen.

Stufenplan für Kindergärten in MV tritt in Kraft

Von heute an können die meisten Kinder in MV wieder in die Kita oder in die Tagespflege gehen. Laut Sozialministerium ist der Appell an Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, gestrichen. Stattdessen tritt ein Kita-Stufenplan in Kraft, nachdem alle Kinder in die Kita oder die Tagespflege gebracht werden können, solange der Inzidenzwert der betreffenden Region unter 100 bleibt. Bei einem Wert von über 150, wie derzeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gibt es lediglich eine Notbetreuung. Zudem beginnt nach den zweiwöchigen Winterferien im Nordosten heute auch die Schule wieder - für die meisten allerdings weiter von zu Hause aus. Den Abschlussklassen wird Präsenzunterricht angeboten. Von Mittwoch an können dann in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in Rostock die Erst- bis Sechstklässler wieder zur Schule gehen. Dort liegt die Inzidenz unter 50. Für alle anderen geht der Distanzunterricht erst einmal wie vor den Ferien weiter.

112 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 112 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 207, vor einer Woche 122 neue Fälle. Wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte, wurden damit im Land seit Beginn der Pandemie 41.107 Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht auf 50,9. Am höchsten ist sie weiterhin in Flensburg (164,1), wo nun seit dem Wochenende strengere Maßnahmen gelten. In Dithmarschen wurde mit 14,3 der niedrigste Wert verzeichnet. Das Ministerium registrierte zudem sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Moin Moin vom NDR.de-Ticker-Team

Auch am heutigen Montag, 22. Februar, hält Sie das Team von NDR.de wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 937 in Niedersachsen, 207 in Schleswig-Holstein, 77 in Mecklenburg-Vorpommern, 113 in Hamburg und 60 in Bremen.