Corona-News-Ticker: "Killervariante"? Kritik an Lauterbach nimmt zu

Auch Politiker der Ampel-Koalition kritisieren Lauterbach für "Killervarianten"-Warnung

VW-Werk in Nordostchina nimmt Produktion auf

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 554 in Schleswig-Holstein , 1.645 in Hamburg , Niedersachsen macht heute keine Angaben

RKI: Bundesweit 20.482 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 808,8

"Killervariante"? Kritik an Lauterbach nimmt zu

Die Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wegen seiner Warnung vor einer sich möglicherweise aus dem Coronavirus entwickelnden "Killervariante" nimmt zu. Auch Politiker aus der Ampelkoalition hielten Lauterbach vor, sich bei der Wortwahl vergriffen zu haben. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, schreibt auf Twitter, bei aller Wertschätzung für die Expertise von Lauterbach halte er "vage Prognosen zu der 'Möglichkeit' der Entstehung einer 'absoluten Killervariante' für wirklich wenig hilfreich". Torsten Herbst, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Bundestag, schreibt, offenbar verwechsele Lauterbach vorausschauende Gesundheitspolitik mit Daueralarmismus: "Aber ins Blaue hinein Angst zu verbreiten, ist kein verantwortliches Handeln." Tabea Rößner (Grüne), Vorsitzende des Digitalausschusses im Bundestag, twitterte, "Killervariante" sei ein aussichtsreicher Kandidat für das "Unwort des Jahres". Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte, Angst sei ein schlechter Ratgeber: "Deshalb sollte der Bundesgesundheitsminister apokalyptische Prophezeiungen unterlassen. Das heißt nicht, unvorbereitet in den Corona-Herbst zu gehen." Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sagte NDR 90,3, der Begriff "Killer-Variante" sei unwissenschaftlich und führe zu nichts als Verunsicherung. Was Lauterbach befürchte, sei ein sehr unwahrscheinliches Szenario.

AUDIO: "Killer-Variante": Schmidt-Chanasit kontra Lauterbach (1 Min) "Killer-Variante": Schmidt-Chanasit kontra Lauterbach (1 Min)

Offenbar kaum Verstöße gegen Corona-Regeln in Niedersachsens ÖPNV

Bei der über mehrere Monate geltenden 3G-Regel in Bussen und Bahnen hat es in Niedersachsen nur wenige registrierte Verstöße gegeben. Das Verkehrsunternehmen Üstra aus Hannover teilte mit, dass dort lediglich rund zwei Prozent der überprüften Fahrgäste gegen die 3G-Regel oder die Maskenpflicht verstoßen hätten. Auch in anderen niedersächsischen Regionen waren die Quoten niedrig oder die Unternehmen machten keine Angaben.

1.645 Neuinfektionen in Hamburg registriert

In Hamburg sind nach Angaben der Sozialbehörde 1.645 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind sind 526 weniger als am Montag vor einer Woche. Allerdings kommt es aufgrund der Osterfeiertage vermutlich zu einer Unter-Erfassung der Fallzahlen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank auf 1.152,1. Es wurde kein weiterer Todesfall registriert.

Sie haben Corona? So lindern Sie Symptome

Mit klassischen Hausmitteln gegen Erkältungen und rezeptfreien Medikamenten lassen sich leichte Covid-19-Infektionen meist gut auskurieren. Um schnell wieder gesund zu werden, ist es vor allem wichtig, dem Körper Ruhe zu gönnen und sich zu schonen. Außerdem ist es wichtig, viel zu trinken, da der Körper jetzt viel Flüssigkeit benötigt.

VW-Werk in Nordostchina nimmt Produktion auf

Nach einem Monat Stillstand wegen des Corona-Lockdowns in Changchun in Nordostchina haben die Werke des Volkswagen-Konzerns in der chinesischen Metropole ihre Produktion schrittweise wieder aufgenommen. Wie eine Sprecherin in Peking berichtete, werde auch geprüft, ob das VW-Werk in Anting in Shanghai nach zweieinhalb Wochen wieder angefahren werden kann. Die aktuell größte Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie hat besonders die Provinz Jilin mit ihrer Hauptstadt Changchun sowie die Metropole Shenyang in Nordostchina und die Hafenstadt Shanghai betroffen.

Schmidt-Chanasit widerspricht Lauterbach

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bekommt Gegenwind aus Hamburg. Er hatte in einem Zeitungsinterview vor einer möglichen Killer-Variante des Coronavirus gewarnt, die im Herbst entstehen könnte. Was Lauterbach befürchte, sei ein sehr unwahrscheinliches Szenario, sagte Schmidt-Chanasit dem NDR. Der Hamburger Virologe beruft sich dabei auf eine Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Denn es gebe eine breite Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Durch die Impfungen, aber auch durch überstandene Infektionen, so Schmidt-Chanasit. Zuletzt hatte Schmidt-Chanasit dafür geworben, mehr über die Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu sprechen - und nicht nur über Corona.

Keine Zahlen ans RKI übermittelt: Inzidenz-Wert in Niedersachsen sinkt weiter

Da das Bundesland Niedersachsen an Feiertagen und Wochenenden keine aktuellen Corona-Zahlen mehr ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, könne die Sieben-Tage-Inzidenz am langen Oster-Wochenende "nicht sinnvoll interpretiert werden", teilte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes mit. Das RKI gibt trotz fehlender Neuinfektions-Zahlen die Sieben-Tage-Inzidenz heute dennoch an - mit 956,8. Zum Vergleich: Gestern betrug der Wert 1.007,3. Am vergangenen Sonntag lag er bei 1.257,5.

RKI meldet 20.482 registrierte Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 808,8 an (Vorwoche 1.080). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 20.482 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 30.789). Bei den Werten sind aber zwei Dinge zu beachten. Zum einen melden am Wochenende einige Länder keine vollständigen Zahlen mehr. Neben Niedersachsen sind das zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg. Zudem sind an Feiertagen ohnehin weniger Meldungen zu erwarten. Das RKI versieht die heutigen Zahlen daher mit dem Hinweis: "Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann." Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. In den vergangenen 24 Stunden sind elf Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet worden. Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI zuletzt am Donnerstag mit 6,41 an.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter unter 1.000. Sie sank den erfassten Daten zufolge auf 935,7. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle vom Sonntagabend hervor. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 953,1 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde mit 554 angegeben. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten den Daten zufolge weiterhin die Kreise Dithmarschen (1.320,8), Schleswig-Flensburg (1.224,3) und Nordfriesland (1.121,2). Die niedrigste Inzidenz hatte immer noch Pinneberg mit einem Wert von 604,9.

