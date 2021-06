Stand: 24.06.2021 05:44 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenzwert sinkt bundesweit auf 6,6

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 24. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 6,6

JazzBaltica beginnt nach einem Jahr Pause

Bestätigte Neuinfektionen in Norddeutschland: 21 in Schleswig-Holstein

RKI registriert 1008 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 6,6

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.008 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.10 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.330 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 6,6 an (Vortag: 7,2; Vorwoche: 11,6). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 93 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 105 Tote.

JazzBatica beginnt nach einem Jahr Pause

Das Festival JazzBaltica startet heute, nachdem es im vergangenen Jahr Pandemie-bedingt ausfallen musste. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals in der Gemeinde Timmendorfer Strand finden Open-Air-Konzerte auf der neuen Hauptbühne im Strandpark statt. Auch die NDR Bigband wird auftreten. Damit wegen der zugelassenen Maximalanzahl keine weiteren Gäste während eines Konzerts hinzustoßen, finden die ursprünglich geplanten Open-Air- und Jazz-Café-Konzerte in diesem Jahr drinnen auf der MaritimStage statt. Grundsätzlich können Festivalbesucher nur zu zweit zusammen sitzen, Gruppen müssen sich jeweils aufteilen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 4

Die Behörden haben für Schleswig-Holstein 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Vortag waren es 11, in der Vorwoche 27. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 4. Auf den Intensivstationen des Bundeslandes liegen 20 Covid-19-Patientinnen und -Patienten, 15 müssen beatmet werden. Am fünften Tag in Folge wurde kein neuer Corona-Todesfall bekannt.

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.