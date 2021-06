Stand: 07.06.2021 17:16 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburger Sommerdom findet statt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 7. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Die Debatte über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern gewinnt an Fahrt. Mehrere Fraktionen im Landtag unterstützen den Landeselternrat, der angesichts niedriger Inzidenzzahlen im Land gestern einen generellen Wegfall der Masken-Pflicht im Schulunterricht gefordert hat. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg meint, die Schülerinnen und Schüler hätten lange unter der Maskenpflicht gelitten, sie sei im vergangenen Jahr bei weit höheren Inzidenzen eingeführt worden. Jetzt müsse sie aufgehoben werden. Das findet auch die AfD - gerade bei den warmen Temperaturen seien die Masken eine Belastung. CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller ist ebenfalls der Ansicht, dass eine Lockerung möglich ist - zunächst in den Grundschulen, dann in den anderen Schularten. Das werde morgen auch Thema sein bei den Beratungen des Kabinetts über weitere Lockerungen. Zurückhaltend zeigte sich die SPD-Fraktion - ein Aus für die Maskenpflicht in Schulen könne nur nach Beratungen mit Fachleuten erfolgen.

Neues Impftermin-Vergabeverfahren in SH: Schon 80.000 Registrierungen

Etwa 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein haben sich seit vergangenem Donnerstag mit einem neuen Verfahren für Impftermine in einem der 28 Impfzentren registriert. Die ersten E-Mails mit Terminbestätigungen für Termine ab Mittwoch werden laut Gesundheitsministerium noch heute versendet. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte: "Ich freue mich, dass die Registrierung die Bedienung weiter vereinfacht. Weiterhin ist die Nachfrage jedoch größer als mit den derzeitigen Impfstoff-Lieferungen des Bundes schnell bedient werden kann." Es sei daher noch Geduld notwendig, bis alle registrierten Personen ihren Termin erhalten, so der Minister.

Es geht wieder rund: Sommerdom findet statt

Wegen der Corona-Pandemie musste der Hamburger Dom, das größte Volksfest Norddeutschlands, vier Mal abgesagt werden. Doch jetzt steht fest: Vom 30. Juli bis zum 29. August wird es wieder einen Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld geben. "Damit geht unser größter Wunsch in Erfüllung, wir bekommen unseren Dom zurück", sagte Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg, dem "Hamburger Abendblatt". Das sei ein Lichtblick für eine Branche, für die Corona zu einem massiven Umsatzeinbruch geführt habe. Allerdings werden wohl 20 bis 30 Prozent weniger Schaustellerbetriebe auf der Fläche zugelassen. Zudem werde es ein umfangreiches Hygiene- und Schutzkonzept und Einlasskontrollen geben, kündigte die Wirtschaftsbehörde an. Zugang sollen nur negativ Getestete, geimpfte Personen und Genesene erhalten.

Schiffbau-Zulieferer: Nach Einbruch wieder optimistischer

Die Corona-Krise hat auch den deutschen Schiffbau-Zulieferern zu schaffen gemacht. Im vergangenen Jahr gab es einen deutlichen Einbruch, rund fünf Prozent weniger Produkte wurden geliefert. Inzwischen gibt es wieder deutlich mehr Aufträge als 2020. Zu schaffen macht den Unternehmen nun jedoch, dass Service-Mitarbeitende in vielen Ländern in Quarantäne müssen, bevor sie auf den Werften arbeiten können. Die Branche fordert deshalb einen international anerkannten digitalen Impfpass.

Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung für Kinder ab 12 Jahren

Der US-Hersteller Moderna hat bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt. Bisher darf in der EU nur das Vakzin von Biontech/Pfizer auch jungen Menschen verabreicht werden. Moderna hat eine EU-Zulassung erst ab 18 Jahren. Grundlage des Antrags sei eine Phase-2/3-Studie mit dem mRNA-1273 genannten Moderna-Impfstoff bei 2.500 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in den USA, teilte das Unternehmen heute mit. Die Wirksamkeit habe dabei bei 100 Prozent gelegen. Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil seien wie bei der Phase-3 Studie von Erwachsenen, hieß es weiter. Das Präparat werde "im Allgemeinen gut vertragen". Für Erwachsene hat der Moderna-Impfstoff bereits seit 6. Januar eine bedingte Marktzulassung in der Europäischen Union. Er wurde inzwischen millionenfach gespritzt.

Überbetriebliches Corona-Impfzentrum in Hamburg eröffnet

Die Handelskammer Hamburg hat mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ein überbetriebliches Corona-Impfzentrum eröffnet - passend zum Start der Impfungen durch Betriebsärzte. "Mit unserem Impfzentrum schaffen wir ein bundesweit einzigartiges Angebot, um gerade kleinen und mittleren Unternehmen ohne eigene Betriebsärzte das Impfen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen", sagte Handelskammer-Präses Norbert Aust. Für das Impfzentrum in der Handelskammer stellt das UKE-Ambulanzzentrum das medizinische Personal sowie einen Teil der nötigen IT-Struktur. Damit könne die Belegschaft von Mitgliedsunternehmen gegen das Coronavirus geimpft werden, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer des Ambulanzzentrums, Tillmann Halbuer. Unternehmen, die ihre Beschäftigten in der Handelskammer impfen lassen wollen, können sich per Mail auf eine Warteliste setzen lassen.

Merkel verteidigt Spahn gegen Masken-Vorwürfe

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) gegen die Kritik der SPD in der Debatte um angeblich minderwertige Masken und ihre Verteilung an Menschen mit Behinderung und Obdachlose in Schutz genommen. Die Vorwürfe gegen Spahn seien "von Fakten einfach nicht gedeckt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen", sagte Merkel im CDU-Bundesvorstand, wie die Nachrichtenagentur AFP von Teilnehmern erfuhr. Es gehe der SPD offensichtlich darum, "die Pandemie-Bekämpfung im schlechten Licht darzustellen". Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, das Gesundheitsministerium habe sehr klar dargelegt, warum Vorwürfe unbegründet seien. "Die Darlegung ist schlüssig. Und wir sollten jetzt wieder daran gehen, uns den verschiedenen Aufgaben, die die Pandemie uns stellt, zu widmen." Spahn selbst hatte die Vorwürfe aus SPD und Opposition in der Maskenaffäre zurückgewiesen. "Es war übrigens eine Idee des Arbeitsministeriums selbst, mit einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen", sagte Spahn vor Beratungen der CDU-Spitze.

MV: Erste Schulsanierungen aus Corona-Fonds in den Sommerferien

Neue Fenster, Toiletten und Heizungen: An den ersten Schulen in Mecklenburg-Vorpommern soll in den Sommerferien Geld aus dem MV-Corona-Schutzfonds verbaut werden. 31 Schulen erhalten 5,3 Millionen Euro, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte. Es gehe vor allem darum, die nötigen Hygienestandards herzustellen oder zu sichern. So werden an der Astrid-Lindgren-Schule in Schwerin für 500.000 Euro Fenster und Außentüren ausgetauscht und die Fassade saniert. Die Regionale Schule "Heinrich Schliemann" in Neubukow (Landkreis Rostock) bekommt ein zusätzliches Treppenhaus und einen Lift. In der Grundschule "Schwalbennest" in Krien bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sollen für rund 186.000 Euro die Sanitäranlagen und die Heizung erneuert werden.

Zu viele Absagen: Kein MV-Tag in diesem Jahr

Die Landesregierung in Schwerin hat den Mecklenburg-Vorpommern-Tag für dieses Jahr gestrichen. Das teilte der Chef des Landesmarketings, Peter Kranz, mit. Eigentlich sollte der MV-Tag im Juli in Greifswald gefeiert werden. Doch die Liste der Absagen wurde immer länger. Nach NDR Informationen hatten alle sechs Landkreise eine Teilnahme an dem zentralen Landesfest im Juli in Greifswald abgelehnt. Ein großer MV-Tag - organisiert von der Staatskanzlei - passt nach Ansicht der Landräte nicht in die Pandemie-Zeit, zumal viele andere Großveranstaltungen und Kultur-Events bereits abgesagt worden seien. Der nächste Mecklenburg-Vorpommern-Tag soll stattdessen nun im Mai 2022 an mehreren Orten entlang der Ostseeküste stattfinden.

Impfungen in Niedersachsen: Kassenärzte mahnen zu Geduld

Die niedergelassenen Mediziner in Niedersachsen mahnen nach dem Wegfall der Impf-Priorisierung zur Geduld bei der Vereinbarung von Corona-Impfterminen. "Wenn die Telefonleitungen zu den Arztpraxen ständig belegt sind und die E-Mail-Postfächer überlaufen, kommen andere Patienten, zum Beispiel solche mit einer chronischen Erkrankung, nicht mehr durch", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, der Deutschen Presse-Agentur. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht direkt alle in dieser Woche an die Praxen wenden, sondern es im Laufe des Monats versuchen. Belastet sehen sich die niedergelassenen Ärzte laut Haffke nicht vom Impfaufwand selbst, sondern vor allem wegen der Vereinbarung der Termine. Die Kommunikation mancher Bürgerinnen und Bürger mit den Praxispersonal habe in den vergangenen Wochen absurde Züge angenommen. Haffke rief dazu auf, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Praxen "nicht so hart ins Gericht zu gehen". Ohnehin stehe den Praxen bislang nur eine relativ geringe Menge an Impfstoff zur Verfügung. Pro Praxis könnten in Niedersachsen in einer Woche derzeit rund 50 Menschen erstgeimpft werden.

26 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz leicht gestiegen

In Hamburg haben die Behörden innerhalb eines Tages 26 neue Coronavirus-Fälle registriert. Das sind etwas mehr als gestern und auch als am vergangenen Montag (jeweils 21 neue Fälle). Die Inzidenz liegt jetzt bei 20,7, nach 20,4 am Sonntag und 21,5 am Montag vergangener Woche. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 76.624 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 1.572 Menschen starben an oder mit Covid-19.

Reisinger: Das Virus wird nicht verschwinden

Trotz der niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern rät der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger, im Alltag weiter vorsichtig zu sein und sich an die sogenannten AHA-Regeln zu halten. "Wir haben das Virus im Griff, aber es ist noch nicht besiegt. Die Infektionsgeschwindigkeit hat sich verlangsamt. Und das Virus wird nicht verschwinden", sagte Reisinger der Deutschen Presse-Agentur. Es sei sehr erfreulich, dass die Inzidenzen wegen des Lockdowns zurückgegangen sind. "Jetzt übernehmen zunehmend die Impfungen diese Funktion des Lockdowns." Derzeit sei rund die Hälfte der Menschen in Meckenburg-Vorpommern erstgeimpft. "Das bedeutet aber auch, dass etwa 800.000 Menschen noch keinen Schutz haben." Es dürfe außerdem nicht vergessen werden, dass sich weltweit noch täglich mehrere Hunderttausend Menschen ansteckten. Das bedeute auch, dass sich immer wieder neue Varianten bilden könnten.

Spanien öffnet sich für Geimpfte und Kreuzfahrtschiffe

Nach monatelangen Corona-Beschränkungen hat Spanien seine Grenzen für Geimpfte aus aller Welt geöffnet. Als weitere Erleichterung müssen nicht-geimpfte Urlauber aus Europa bei ihrer Einreise keinen PCR-Test mehr vorlegen - ein Antigen-Test reicht aus. Mit diesen Lockerungen will das Land den Tourismussektor wiederbeleben. Auch Kreuzfahrtschiffe dürfen wieder an Spaniens Küsten anlegen. Das Auswärtige Amt in Berlin warnt allerdings weiter vor nicht notwendigen touristischen Reisen in einige spanische Regionen, darunter Madrid, Andalusien mit Ferienzielen wie Granada, Sevilla und der Costa del Sol, Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona und das Baskenland mit Küstenstädten wie San Sebastián. Diese Regionen werden weiterhin als Risikogebiete eingestuft. Von Reisen in mehrere andere spanische Regionen, darunter Mallorca und die übrigen Balearen-Inseln sowie die Kanaren und Valencia, rät das Auswärtige Amt ab.

Podcast Coronavirus-Update: Urania-Medaille für Drosten und Ciesek

Der Virologe Christian Drosten und die Virologin Sandra Ciesek werden 2021 mit der traditionsreichen Urania-Medaille ausgezeichnet. Der Festakt zur Preisverleihung findet am 3. September statt, die Laudatio werde der Journalist und Moderator Jan Böhmermann halten, teilte die Urania Berlin mit. Die Auszeichnung wird seit 1988 vom Wissenszentrum und Bürgerforum Urania Berlin für international herausragende Leistung bei der Vermittlung von Bildung und Aufklärung verliehen. Mit der Ehrung von Drosten und Ciesek soll im zweiten Jahr der Corona-Pandemie "ein starkes Zeichen für gelungene Wissenschaftskommunikation" gesetzt werden, wie Urania-Direktor Ulrich Weigand sagte. Berlins Regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) sagte, beide Forscher leisteten mit der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und dem Erklären von Prozessen "einen unschätzbaren Wert und helfen uns, Faktenverdrehungen und Verschwörungserzählungen den Boden zu entziehen". Mit dem NDR Info Podcast Coronavirus-Update informieren Ciesek und Drosten jede Woche ein Millionenpublikum über den neuesten Stand der Forschung zur Covid-19-Pandemie. Ciesek leitet das Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Drosten ist an der Berliner Charité als Leiter des Instituts für Virologie tätig.

"Schönn, dat Se wedder dor sünd!": Ohnsorg-Theater zurück aus Corona-Pause

"Dat geiht wedder los": Mit diesem Ausruf von Intendant Michael Lang ist auch das Ohnsorg-Theater wieder in die Nach-Lockdown-Zeit gestartet. Auch im Programmheft lag ein handschriftlicher Gruß des Theaterchefs: "Schöön, dat Se wedder dor sünd!". Das Ensemble der Hamburger Traditionsbühne meldete sich mit der vergnüglichen Liebeskomödie "Laat uns Frünnen blieven!" aus der Corona-Pause zurück. In der Zwei-Personen-Komödie spielen Caroline Kiesewetter und Sebastian Herrmann.

Erste Corona-Testzentren in Nordost-Niedersachsen schließen wieder

Die Inzidenzzahlen sinken, vielerorts treten Lockerungen der strengen Corona-Regeln in Kraft. In der Region Nordost-Niedersachsen schließen deshalb die ersten Corona-Testzentren, wie eine Umfrage des NDR in Niedersachsen ergab. In den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg haben bereits drei Stellen nicht länger geöffnet. Der Landkreis Verden zieht vermutlich in der kommenden Woche mit einigen Zentren nach, wie ein Sprecher sagte. Ein Grund für die geringere Auslastung sei auch, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen durchgeimpft seien und für sie die Testpflicht entfällt - auch wenn die Inzidenzen wieder steigen sollten.

Paar-Tanzen: In Hamburg verboten, in Schleswig-Holstein erlaubt

Paar-Tanzen ist in Hamburg weiterhin verboten, denn es fällt unter Dauer-Kontaktsport im Innenraum. Daher weichen einige Tänzerinnen und Tänzer fürs Training nach Schleswig-Holstein aus. Im nördlichsten Bundesland sind sowohl Einzel- als auch Gruppenstunden wieder erlaubt.

Corona und Homeoffice verschieben tägliche Wassernutzung

Wasser wird zunehmend zu einem knappen Gut, deshalb widmet der NDR ihm heute einen Schwerpunkt. Während des Corona-Lockdowns wurde zwar nicht wesentlich mehr Wasser verbraucht - jedoch verschob sich die Nutzung des Wassers zeitlich nach hinten, wie von Hamburg Wasser bereitgestellte Daten zeigen. Demnach fand der Spitzenverbrauch in der Hansestadt im Schnitt etwa eine Stunde später statt. Dies könnte unter anderem an dem zunehmenden Alltag aus dem Homeoffice liegen, in dem Menschen später aufstehen können, da sie sich den Arbeitsweg sparen. Zum Vergleich zeigt die Grafik die Nutzungskurve von einem Mittwoch im März und einem Mittwoch im April vergangenen Jahres. Der erste Lockdown in Deutschland startete am 16. März 2020.

Nur wenig Impfstoff für Betriebsärztinnen und -ärzte

Heute steigen auch rund 6.000 Betriebsärztinnen und -ärzte in die Impfkampagne ein: Für die erste Woche stehen ihnen insgesamt 700.000 Impfdosen zur Verfügung. Das ist deutlich weniger, als ursprünglich bestellt, und sorgt für Frust, wie NDR Info berichtet. Wenn das Impfen in Betrieben und bei niedergelassenen Ärzten Fahrt aufnehmen solle, müsse schlicht mehr Impfstoff her.

Corona-Krise belastet Studierende

Im Sommersemester macht vielen Studierenden in Niedersachsen der teils noch immer eingeschränkte Zugang zu Arbeitsplätzen in den Bibliotheken zu schaffen. "Es gibt aktuell ganz oft noch nicht genügend verfügbare Arbeitsplätze und das macht das Studienleben schwer, gerade wenn man an Abschlussarbeiten sitzt", sagte Lone Grotheer von der Landes-Asten-Konferenz Niedersachsen (LAK). Viele Studierende berichteten im Homeoffice von Problemen mit Computer-Abstürzen. Problematisch sehe sie auch, dass bei Online-Prüfungen teilweise Webcams angeschaltet und der Zugriff auf Computer freigegeben werden müsse. Dabei stellten sich auch Fragen der Privatsphäre, sagte Grotheer. Hinzu komme die psychologische Belastung, denen Studierende im dritten Corona-Semester noch immer ausgesetzt seien. "Wir bekommen mit, dass die psychologischen Beratungsstellen teilweise überlastet sind", sagte Grotheer. Vielen Studierenden fehle der Austausch, auch finanzielle Sorgen belasteten viele.

Nach Lockdown: Wieder eine Uraufführung am Schauspielhaus

Das kulturelle Leben kommt langsam wieder in Gang. Am Wochenende wurde am Hamburger Schauspielhaus das neue Stück der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek uraufgeführt: "Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!", inszeniert von Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier. Es handelt von der Corona-Pandemie und wirft einen herausfordernden Blick auf die heutige Gesellschaft. Das Theater erfüllt damit nach dem langen Lockdown wieder seine Funktion - es wirft Fragen auf.

Hamburg: Gesundheitssenatorin Leonhard bittet Impfwillige um Geduld

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Bürgerinnen und Bürger angesichts der aufgehobenen Impfpriorisierung um Geduld gebeten und den Kurs der Bundesregierung kritisiert. "Wir kommen nun in einige Wochen, in denen wir keine Priorisierung haben und keinen Impfstoff", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. In Hamburg sei "kurzfristig fast jede einzelne Dose vergeben" - im Impfzentrum wie in den Arztpraxen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die nach der Gefährdung gestaffelte Priorisierung der Impfberechtigten zum heutigen Datum aufgehoben. "Es ist zwar schön, eine solche Ankündigung zu machen", sagte Leonhard, damit werde aber auch der Eindruck erweckt, dass nun alle Interessierten eine Impfung erhalten könnten. "Aber es können noch nicht alle - schlicht, weil Impfstoff fehlt." Da noch immer viele Impfberechtigte aus den Priorisierungsgruppen 1 bis 3 keine Impfung erhalten haben, behält Hamburg die Reihenfolge im zentralen Impfzentrum vorerst weiter bei. Die Arztpraxen müssen sich hingegen nicht mehr an die Priorisierung halten.

Patientenschützer kritisieren Wegfall der Priorisierung

Die Aufhebung der Impfpriorisierung sorgt auch für Kritik - vor allem, weil noch nicht genügend Impfstoff verfügbar ist. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte der "Rheinischen Post", die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten 80 Millionen Impfdosen des zweiten Quartals blieben reine Illusion. Die Politik stehle sich aus der Verantwortung. Impfneid und Streit würden so in die Gesellschaft getragen. Auch die Kommunen erwarten Enttäuschung in der Bevölkerung. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, hält aber den Wegfall der Priorisierung für richtig - wegen des bürokratischen Aufwands bei der Vergabe von Impfterminen.

Auch Betriebsärzte sind nun bei der Impfkampagne dabei

Zusätzliche Impf-Möglichkeiten bieten ab heute in Deutschland auch mehr als 6.000 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, die die Wirkstoffe nun ebenfalls verabreichen können. Auch hier kommt aber gleich die Einschränkung hinterher: Wie in den Impfzentren und den Haus- und Facharztpraxen ist der zur Verfügung stehende Impfstoff begrenzt. Deshalb können nicht alle Impfwilligen sofort einen Termin bekommen.

54 Neuinfektionen für Niedersachsen bestätigt - Inzidenz bei 17,1

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche - in Niedersachsen leicht auf 17,1 gesunken. Gestern war der Wert mit 17,6 angegeben worden, vor einer Woche mit 23,3. Von den Behörden wurden binnen 24 Stunden 54 laborbestätigte neue Corona-Fälle gemeldet - das sind deutlich weniger als gestern (128) und vor einer Woche (116). Seit Beginn der Pandemie sind in Niedersachsen 5.663 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert worden.

Impfreihenfolge wird aufgehoben

Heute fällt bundesweit die Priorisierung von einzelnen Bevölkerungsgruppen für eine Corona-Impfung weg. Dann können sich alle hier lebenden Menschen ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen. Da der Impfstoff aber weiterhin knapp ist, mahnten Ärztevertreter und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Vorfeld zur Geduld. Es könne nicht jede und jeder kurzfristig einen Impftermin bekommen. In Schleswig-Holstein und Hamburg wird - anders als in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern - in den Impfzentren aber vorerst an der Impfpriorisierung festgehalten, hier gilt die neue Regelung nur bei den Haus-, Fach- und Betriebsärzten. Etwas weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat bereits mindestens eine Impfdosis erhalten. Etwa ein Fünftel ist vollständig geimpft. Ziel der Bundesregierung ist es, allen Menschen ab zwölf Jahren bis Ende August Gelegenheit für mindestens eine Impfung zu geben.

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit jetzt bei 24,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.117 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte die Zahl der neu bestätigten Fälle bei 1.978 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI heute früh bundesweit mit 24,3 an (Vortag: 24,7 / Vorwoche: 35,1). Den Angaben nach wurden in Deutschland binnen 24 Stunden 22 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.244 angegeben.

Hamburgs Kitas wechseln in den Regelbetrieb

Die Kitas in Hamburg haben von heute an wieder für alle Kinder und ohne zeitliche Begrenzungen geöffnet. Wegen der inzwischen relativ niedrigen Inzidenz wechseln die Einrichtungen in den normalen Regelbetrieb. Nach Angaben der Sozialbehörde müssen die Hygieneregelungen und Infektionsschutzvorkehrungen aber weiter eingehalten werden. Die Kitas waren wegen der Pandemie seit Mitte März im eingeschränkten Regelbetrieb mit teils verkürzten Betreuungszeiten. Während der Einschränkungen hat die Sozialbehörde nach eigenen Angaben die Familieneigenanteile übernommen und Familien mit rund 59 Millionen Euro unterstützt. Zudem sei die Finanzierung der Kitas selbst gesichert worden, sodass diese nun im selben Umfang wie zuvor zur Verfügung stünden.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 11,9

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen auf 11,9 gesunken. Das geht aus den aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 12,5 gelegen, vor einer Woche bei 18,1. Es kamen 22 neu gemeldete Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 39 gewesen. Ein weiterer Mensch starb in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Die Zahl der Menschen, die mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus lagen, blieb den Angaben zufolge mit 52 unverändert zum Vortag. Nach wie vor werden 21 Corona-Patientinnen und -Patienten noch auf Intensivstationen behandelt, 20 von ihnen werden beatmet. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind die Kreise Pinneberg (21,5) und Nordfriesland (21,1). Am niedrigsten sind die Zahlen in Steinburg und Plön (beide 3,1).

NDR.de Corona-Live-Ticker am Montag startet

