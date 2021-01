Stand: 12.01.2021 14:10 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburger Frühlingsdom erneut abgesagt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 12. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Impftermine in SH innerhalb kürzester Zeit ausgebucht

Wieder Frust bei vielen Schleswig-Holsteinern, die heute einen der gefragten Corona-Impftermine ergattern wollten. Die 15.500 Termine waren offenbar schnell vergeben. Kritik kommt erneut auch von der SPD-Fraktion im Kieler Landtag. Die sozialpolitische Sprecherin, Birte Pauls, spricht bei dem Vergabeverfahren von einer "Zumutung der ganz besonderen Art". Viele Menschen würden nun aufgeben und darauf warten, bis der Hausarzt gegen Corona impfen kann.

Hamburger Frühlingsdom erneut abgesagt

Auch in diesem Jahr wird es keinen Frühlingsdom auf dem Hamburger Heiligengeistfeld geben. Das bestätigte die Wirtschaftsbehörde am Dienstag. Es sei weiterhin nicht die Zeit für Veranstaltungen mit vielen Tausend Menschen, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). "Darum sind wir gezwungen, nach dem Hafengeburtstag auch den Frühlingsdom abzusagen." Es sei nicht absehbar, dass sich die Infektionszahlen bis Anfang März so positiv entwickeln, dass ein Dom stattfinden könnte, erklärte der Politiker weiter. "Und ein Herauszögern der Entscheidung würde nur weitere Kosten und Aufwand für die beteiligten Schausteller bedeuten."

Bayern: FFP2-Masken verpflichtend für Bus und Bahn sowie Einzelhandel

In Bayern gilt vom kommenden Montag (18. Januar) an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett heute in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte.

Kostenlose Corona-Schnelltests für Grenzpendler

Grenzpendler, die beruflich nach Dänemark einreisen, können sich künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Um einen solchen Schnelltest zu erhalten, müssen sie beispielsweise anhand von Gehaltsabrechnungen oder Arbeitsverträgen nachweisen, dass sie in Dänemark arbeiten, wie die Region Syddanmark heute mitteilte. Für alle anderen kosten die Corona-Schnelltests 299 Kronen. Die Region Syddanmark hat ein Abkommen mit dem Unternehmen Falck verlängert, damit ausländische Staatsbürger, die nicht in Dänemark leben, einen schnellen Test erhalten, wenn sie in das Land reisen müssen. Das Testzentrum von Falck am Skandinavian Park in Handewitt ist von Montag bis Donnerstag von 5 Uhr bis 16 Uhr, am Freitag von 5 bis 20 Uhr sowie durchgehend von Sonnabend 7 Uhr bis Montag 7 Uhr geöffnet. Zudem soll es an kleineren Grenzübergängen zu verschiedenen Zeiten mobile Teststationen geben.

390 neue Fälle in Hamburg

In Hamburg ist die Zahl der Infektionen um 390 auf nun 41.356 gestiegen. Das sind 307 weniger als am vergangenen Dienstag, als ein neuer Tageshöchststand gemeldet wurde, und 117 mehr als am Montag. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank den Angaben zufolge auf 146,2. 571 Corona-Patientinnen und -Patienten werden den Angaben zufolge in Hamburgs Krankenhäusern behandelt, 102 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut.

Corona-Medikament aus Niedersachsen kurz vor klinischer Testphase

Das Braunschweiger Unternehmen CORAT Therapeutics hat nach Angaben des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums mit der Vorbereitung der klinischen Testphase eines direkt gegen die Coronavirus-Infektion wirkenden Medikaments begonnen. Das Biotech-Unternehmen, eine Ausgründung aus der Technischen Universität Braunschweig, habe unmittelbar nach Ausbruch des Coronavirus in Deutschland mit der Suche nach wirksamen menschlichen Antikörpern begonnen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Schon die erste Entwicklungsphase sei vom Land Niedersachsen gefördert worden. So habe CORAT Therapeutics bereits im November 2020 die ersten Dosen ihres "sehr vielversprechenden" Antikörper-Medikaments COR-101 bereitstellen können. Das Unternehmen befinde sich in enger Abstimmung mit den Zulassungsbehörden und erwarte in Kürze grünes Licht für den Start der klinischen Testung, hieß es.

Wie viel Präsenzunterricht soll es in HH und SH geben?

Hamburgs Schulsenator Rabe denkt über eine Begrenzung des Präsenzunterrichts an den Grundschulen nach. Den Hamburger Eltern ist es bis Ende Januar wegen der Corona-Pandemie freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. Doch derzeit kommt in die Grundschulen noch jedes fünfte Kind. Rabe: "Wenn die Teilnahmequoten an den Grundschulen so hoch werden, dass das in Wahrheit nicht mehr vernünftig darstellbar ist, dann müssen wir vielleicht auch hier Regeln einführen.

In Schleswig-Holstein kritisieren Lehrergewerkschaft, Elternverbände und die Opposition, dass es zu viel Präsenzunterricht für die Abschlussklassen gibt. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will daran aber festhalten.

673 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen um 673 auf nun 121.495 gestiegen. Am Vortag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 369, eine Woche zuvor waren es 697. Die meisten Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Osnabrück (+77) und Oldenburg (+65). 71 an Covid-19 Erkrankte starben binnen 24 Stunden - damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf 2.418. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 118,8.

AstraZeneca beantragt Zulassung seines Impfstoffs in der EU

Der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) beantragt. Die Bewertung des Vakzins werde "in einem beschleunigten Zeitrahmen" erfolgen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Ankündigung als gute Nachricht. Die EMA werde die Sicherheit und Wirksamkeit beurteilen. "Sobald der Impfstoff eine positive wissenschaftliche Beurteilung erhält, werden wir mit vollem Tempo daran arbeiten, die Nutzung in Europa zuzulassen", schrieb von der Leyen heute auf Twitter.

Homeschooling in Hamburg: Fehlermeldung statt Videokonferenz

In Hamburg sollen die meisten Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie jetzt zu Hause digital unterrichtet werden. Doch die zweite Homeschooling-Woche im neuen Jahr startete mit technischen Problemen.

Hamburg: Wird die zweite Impfdosis nicht mehr aufbewahrt?

Hamburg ändert nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVH) die Impfstrategie: Die zweite Dosis Impfstoff, die jeder Geimpfte nach einigen Wochen bekommen soll, wird nicht mehr aufbewahrt, sondern verimpft. Dem widerspricht die Sozialbehörde

Impfen und Soziale Medien: Desinformationen nehmen zu

Impfbereitschaft - darauf kommt es in den nächsten Monaten an. Und in Sachen Aufklärung spielen Medien eine wichtige Rolle. Doch gerade in den sozialen Medien nimmt die Zahl der Falschinformationen rasant zu.

RKI meldet 12.802 Neuinfektionen und 891 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 12.802 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 891 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Morgen bekannt gab.

Landkreis Gifhorn: Nächtliche Ausgangssperre ab heute

Nächtliche Ausgangssperre, Kontaktverbot, zusätzliche Kontrollen: Der Landkreis Gifhorn reagiert auf das Überschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Ab heute Abend, 20 Uhr, dürfen die Bürger im Landkreis Gifhorn bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr nicht mehr vor die Tür. Die nächtliche Ausgangssperre gilt zunächst bis zum 31. Januar.

Live auf NDR.de: Pressekonferenz des niedersächsischen Krisenstabs

Der Krisenstab der Landesregierung Niedersachsen informiert heute ab 13 Uhr über die aktuellen Entwicklungen. In der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs geht es um das Vorankommen beim Impfen und besonders betroffene Landkreise wie Gifhorn. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live im Videostream.

Schleswig-Holstein: Neue Termin-Vergabe für Corona-Impfung

Ab 8 Uhr werden in Schleswig-Holstein wieder neue Termine für die Impfung freigegeben. Sie können unter der neuen landeseigenen Hotline 0800 45 56 550 oder unter 116 117 gebucht werden. Zudem steht eine Online-Buchung zur Verfügung. Wöchentlich stehen laut Gesundheitsministerium 15.000 Termine zur Verfügung.

Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern nehmen Arbeit auf

Der Start der Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern ist eher symbolischer Natur. In Rostock und Schwerin sind für heute nur je etwa 50 Impfungen geplant, in Trollenhagen bei Neubrandenburg 25. Die Zentren in Waren und Grevesmühlen öffnen nach Angaben des Gesundheitsministeriums später. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, es würden für diese Woche 9.750 Impfdosen an die Impfzentren verteilt. Im Nordosten werden derzeit alle über 80-Jährigen angeschrieben. In der Vorwoche wurden die ersten 5.000 Einladungen verschickt. Anschließend kann telefonisch ein Termin vereinbart werden. Bis Montagmittag seien jeweils knapp 360 Termine für die erste und zweite Impfung vergeben worden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Hamburgs Schulsenator Rabe beantwortet Fragen

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) beantwortet heute von 7 Uhr bis 8 Uhr live bei NDR 90,3 Fragen zur aktuellen Schulsituation in der Corona-Krise. Der Senator bekommt unterdessen politischen Druck: Es geht um den Corona-Ausbruch an der Heinrich-Hertz-Schule.

216 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 216 neue Corona-Fälle registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz sank leicht auf 98. Das geht aus Daten des Gesundheitsministerium in Kiel hervor. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 569. 384 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt.

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 12. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag wurden in Niedersachsen 369 Fälle gemeldet, in Hamburg 273, in Schleswig-Holstein 144, in Mecklenburg-Vorpommern 125 und in Bremen 18. Bundesweit 12.497 neue Corona-Fälle und weitere 343 Todesfälle bestätigt.