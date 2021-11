Stand: 16.11.2021 13:20 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg führt zum Teil 2G verpflichtend ein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 16. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg führt 2G in einigen Bereichen verpflichtend ein

Hamburg: Inzidenz bei Neuinfektionen erreicht Höchstwert

Jetzt live: Ministerin Behrens informiert über weiteres Impfkonzept in Niedersachsen

Fahrgastverband bezeichnet 3G-Kontrollen als nicht umsetzbar

Ärztekammer Niedersachsen fordert "2G plus" für Weihnachtsmärkte

Debatte um teilweise Impfpflicht dreht sich weiter

Podcast-Sonderfolge mit Intensivmediziner Christian Karagiannidis

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein überschreitet 100er-Marke

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 488 in Schleswig-Holstein, 985 in Niedersachsen, 349 in Hamburg - bundesweit 30.048

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg führt für einige Bereiche 2G verpflichtend ein

Hamburg weitet das 2G-Modell für Bereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko verpflichtend aus. "Das 2G-Modell ist etabliert. Wir sind überzeugt von dem Modell", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) während einer Pressekonferenz mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen. Eine 2G-Pflicht gelte ab Sonnabend für körpernahe Dienstleistungen und die Gastronomie. Auch Bars, Clubs, Schwimmbäder, Fitnessstudios, Theater, Kino, Chöre und Orchester müssen sich an 2G halten und dies kontrollieren. Ausgenommen von der Pflicht sind Behandlungen aus medizinischen Gründen und Friseure. Die 2G-Regel gilt für alle Personen ab 18 Jahren – ausgenommen werden Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Arbeitet ungeimpftes Personal in den 2G-Bereichen, muss es täglich getestet werden, so Tschentscher. Die Einrichtungen sollen bereits beim Eintritt der Gäste die Zertifikate prüfen. Ob dies geschehe, werde kontrolliert und sanktioniert, so Tschentscher. Er habe immer darauf hingewiesen, dass Ungeimpfte es schwer haben werden. Die Zahlen zeigen, dass 90 Prozent der Neuinfizierten der vergangenen Woche in Hamburg ungeimpft seien. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) wies daraufhin, dass es zwölf dezentrale Impfstellen gibt, an denen Impftermine vereinbart werden können. Tschentscher sowie die anwesenden Senatorinnen und Senatoren appellierten eindringlich an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. "Das Kernproblem ist, dass wir zu viele ungeimpfte Personen in Hamburg haben."

Jetzt live aus NDS: Behrens informiert über weiteres Impfkonzept

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) geht in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs auf das Impfkonzept ein.

Jetzt live Live: Ministerin berichtet über Pläne zu Corona-Impfungen

Hamburg: Inzidenz bei Neuinfektionen erreicht Höchstwert

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Hamburg hat einen neuen Höchstwert erreicht. Die Sozialbehörde meldet einen Wert von 180,9 (Vortag: 177,9 / Vorwoche: 149,4). Heute sind 349 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind neun Fälle weniger als gestern, aber 57 Neuinfektionen mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Ärztekammer Niedersachsen fordert "2G plus" für Weihnachtsmärkte

Die aktuellen Corona-Regelungen auf Weihnachtsmärkten gehen der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) nicht weit genug. Sie fordert "2G plus" und bei weiter steigenden Fallzahlen das Schließen der Märkte. Das sagte Präsidentin Martina Wenker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Freitag bekräftigt, dass er eine Absage der Märkte zurzeit nicht für nötig halte. Allerdings wollte er nicht ausschließen, dass sich die Lage noch ändern könne. In Oldenburg beginnt heute Nachmittag der Lamberti-Markt uner 3G-Bedingungen.

Impfzentrum Rostock erweitert Angebot

Das Rostocker Impfzentrum öffnet wieder montags bis samstags. Ab kommender Woche ist der Stützpunkt von morgens bis abends in Betrieb. Bis vergangene Woche war nur an einem Tag geimpft worden. Es kommen Ältere für die Auffrischungsimpfung, aber auch Jüngere, die bisher unsicher waren, berichtet NDR Info. Am vergangenen Freitag waren 140 Erstimpfungen verabreicht worden.

AUDIO: Impfzentrum Rostock-Laage fährt Betrieb hoch (5 Min)

Braunschweig führt 2G in öffentlichen Einrichtungen ein

Ab morgen gilt in Braunschweig in vielen öffentlichen Einrichtungen die 2G-Regel. Braunschweigs Bürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) begründete dies mit den stark steigenden Infektionszahlen in der Stadt.

Fahrgastverband bezeichnet 3G-Kontrollen als nicht umsetzbar

Die Ampel-Koalition hat sich auf eine 3G-Regel in Bus und Bahn geeinigt. Kontrollen, ob die Reisenden die 3G-Pflicht einhalten, sind nach Ansicht des Fahrgastverbands "Pro Bahn" allerdings nicht umsetzbar. "Aus unserer Sicht ist es eine Stigmatisierung des öffentlichen Personenverkehrs", sagte der Vorsitzende Detlef Neuß SWR Aktuell. Weder Schaffner und Fahrer noch die Polizei könnten die Kontrollen bewältigen. Hielten sich Fahrende im Fernverkehr nicht an die Regel, könnten sie ohnehin nicht direkt aus der Bahn verwiesen werden, sondern würden zum Teil über Stunden bis zum nächsten Halt im Waggon bleiben müssen. Sollten einem Fahrer Kontrollen in überfüllten Bussen zugemutet werden, gebe der sicherlich nach einer Stunde auf und melde sich am nächsten Tag krank, so Neuß. Er verglich das Infektionsrisiko in Bussen mit Supermärkten: "Von daher müsste man dann konsequenterweise 3G im Einzelhandel einführen, um da gerecht zu handeln." Der Fahrgastverband Pro Bahn vertritt nach eigenen Angaben die Interessen der Fahrgäste gegenüber Verkehrsunternehmen, Verwaltungen und Politikern.

Mehr Intensivbetten in MV belegt als vor einem Jahr

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern liegt höher als vor genau einem Jahr. Zu Wochenbeginn mussten nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales landesweit 51 Menschen mit Covid-19 intensivmedizinisch behandelt werden. Am 15. November 2020 waren es 47, wie aus dem Archiv des Landesamtes hervorgeht. Im vergangenen Jahr war Mecklenburg-Vorpommern Anfang November in den Teil-Lockdown geschickt worden. Zu Beginn dieser Woche war jedes elfte Intensivbett (9,1 Prozent) mit einem Covid-Patienten belegt. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten hat sich im Verlauf der letzten sieben Tage beinahe verdoppelt, von 27 zum Beginn der vergangenen Woche auf 51 zum Beginn dieser Woche. Auch die Zahl der Corona-Patienten insgesamt in den Kliniken stieg deutlich von 123 auf 202. Am 15. November 2020 waren insgesamt 365 stationär Behandelte gemeldet worden.

Besonders hohe Inzidenzen in Sachsen und Bayern

Acht Landkreise in Bayern und Sachsen weisen nach den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts eine Sieben-Tage -Inzidenz von über 1.000 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auf. Am heftigsten tobt die Pandemie laut RKI im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, aus dem eine Inzidenz von 1.362,4 gemeldet wurde. Sehr hoch ist auch die Inzidenz im sächsischen Landkreis Meißen mit 1.298. Danach folgt der bayerische Landkreis Rottal-Inn mit 1.280,8 Neuinfektionen. Im starken Kontrast dazu steht der Landkreis Wittmund in Niedersachsen mit der bundesweit geringsten Inzidenz von 48,8. Dies verdeutlicht die aktuell regional starken Unterschiede im Verlauf der Pandemie. In Sachsen liegt die Impfquote bei knapp 58 Prozent, in Bayern bei knapp 66 Prozent.

Langes Warten auf den "Booster"

Peter Schildwächter aus Neumünster hätte gerne seine dritte Impfung. Allerdings bekommt er bei seinem Arzt keinen Termin und muss bei Impf-Aktionen stundenlang anstehen. Der Ansturm sei so nicht erwartet worden, bestätigt die zuständige Kassenärztliche Vereinigung gegenüber Panorama 3. Kritik an der deutschen Impfpolitik kommt sogar aus Israel. Ronni Gamzu, der Leiter des Ichilov Krankenhauses in Tel Aviv und früherer Corona-Beauftragter der Regierung, kritisiert die Entscheidung der Regierung, die Impfzentren zu schließen. Er könne nur empfehlen, von Israel zu lernen und möglichst viele Menschen zu "boostern". In Israel können sich alle ab 12 Jahren die Auffrischungsimpfung holen.

NDS: Keine grundsätzlichen Lieferengpässe bei Selbsttests

Nach einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen" ist die Nachfrage nach Corona-Selbsttests in Niedersachsen unlängst gestiegen. Dies führe in manchen Supermärkten und Drogerien zu leeren Regalen. Sowohl Rossmann als auch Rewe erklärten, dass bald wieder genug Corona-Tests in den Regalen liegen werden. Grundsätzliche Versorgungs- und Lieferengpässe gibt es demnach nicht.

Debatte: Impfpflicht ja - aber wie?

Mehrere Politiker haben sich in die Debatte zu einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Bereiche oder Berufsgruppen eingeschaltet. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz befürwortet eine Debatte über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. SPD, Grüne und FDP hätten diese Debatte bewusst geöffnet, sagte er gestern Abend beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung". Scholz betonte, dass er auf einen breiten Konsens dafür hoffe. "Wenn der erreicht ist, fände ich das gut", sagte er. Der FDP-Fraktionsvize im Bundestag Michael Theurer zeigte sich im ZDF ebenfalls offen für eine Teil-Impfpflicht "für bestimmte Berufsgruppen". "Über diesen Punkt sprechen wir heute noch", sagt der FDP-Politiker. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, spricht für eine Regelung bezogen auf bestimmte Einrichtungen - nicht Berufsgruppen - aus. Das sagte der Politiker im Deutschlandfunk (DLF). "Wenn das möglich ist, das prüfen wir, dann bin ich auch der Auffassung, dass wir das machen könnten."

Forscher testen Impfstoff für Immungeschwächte

Michael Siebers Körper konnte wegen seiner Krebserkrankung nach der Corona-Impfung keine Antikörper bilden. Er ist weiterhin nicht geschützt und verpasste daher auch die Hochzeit seiner Tochter. Laut Schätzungen geht es einer Million Menschen bundesweit wie ihm. In Tübingen arbeiten Forscher nun an einem Impfstoff für Immungeschwächte. Sieber hat sich dort impfen lassen.

AUDIO: Corona-Impfstoff für Immungeschwächte aus Tübingen (3 Min)

Städte- und Gemeindebund: Rascher Wiederaufbau von Impfzentren "unrealistisch"

Der Städte- und Gemeindebund hält eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme von Corona-Impfzentren für unrealistisch. "Impfzentren, so wie sie waren, werden wir kurzfristig nicht wieder aufbauen können. Die sind frühestens Ende Januar/Anfang Februar wieder in Aktion", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag forderte Landsberg eine Verständigung von Bund und Ländern auf eine "schnelle Strategie zur Booster-Impfungen". Dies würden die Kommunen "gerne unterstützen". Landsberg sprach sich dafür aus, in der Corona-Kommunikation deutlicher die unterschiedliche Betroffenheit von Geimpften und Ungeimpften herauszustellen. Bei der Angabe der Sieben-Tage-Inzidenz solle das RKI die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hervorheben, forderte er. So habe vor Kurzem etwa die Inzidenz in Sachsen bei den Ungeimpften bei 1.300 gelegen, bei den Geimpften bei 56. "Das ist eine klare Botschaft, die das RKI unbedingt vermitteln müsste."

985 Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen 985 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 476; Vorwoche: 717). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt im Vergleich zu gestern unverändert 132,8 Fälle je 100.000 Einwohner. Es wurden zwei weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.183.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt weiter - 265 neue Todesfälle

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 312,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 303,0 gelegen, vor einer Woche bei 213,7 (Vormonat: 70,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 32.048 Corona-Neuinfektionen. Am vergangenem Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche lag der Wert bei 21.832 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 265 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Vor einer Woche waren es 169 Todesfälle.

Podcast-Sonderfolge mit Intensivmediziner Karagiannidis

Angesichts rasant steigender Infektionszahlen sendet NDR Info heute eine Sonderfolge des Podcasts Coronavirus-Update. Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann spricht mit Christian Karagiannidis über die Lage auf den Intensivstationen. Der Intensivmediziner leitet das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), das täglich die freien und belegten Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1.300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland erfasst.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein überschreitet 100er-Marke

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie erneut nach oben gegangen und hat die 100er-Marke überschritten. Am Montagabend betrug die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche 105,2 nach 98,4 am Vortag. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 79,5. Es wurden 488 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert (Vortag: 142; Vorwoche: 258).

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz steigt über 100er-Marke Innerhalb von 24 Stunden wurden 488 neue Corona-Fälle bestätigt. 29 Patienten befinden sich auf den Intensivstationen. mehr

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Einen schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 16. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Montag nachlesen.