Stand: 20.10.2021 07:47 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesländer gegen "Regel-Flickenteppich"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 20. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie in unserem Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesländer fordern weiterhin einheitliche Regeln

Impfstoffe für ärmere Länder: Deutschland droht Spendenziel zu verfehlen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 941 in Niedersachsen , 324 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 17.015 neue Corona-Fälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesländer fordern weiterhin einheitliche Regeln

Mehrere Landesregierungen sprechen sich dafür aus, auch nach einem Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage die Corona-Eindämmungsmaßnahmen möglichst bundesweit zu koordinieren. Rheinland-Pfalz, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen fordern auch weiterhin bundeseinheitliche Lösungen im Kampf gegen Corona. "Dass es nach Beendigung der epidemischen Lage nationaler Tragweite in Deutschland einen Flickenteppich im Umgang mit der Pandemie gibt, das will niemand", sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Am Montag hatte sich Bundesgesundheitsminister Spahn dafür ausgesprochen, die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" zur Eindämmung des Coronavirus Ende November auslaufen zu lassen. Die Corona-Notlage gilt seit März 2020 und wurde zuletzt bis zum 24. November 2021 verlängert.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil warnte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass noch "schwierige Monate" zu erwarten seien. "Was keinesfalls passieren darf mit Blick auf den Herbst und Winter, ist ein ersatzloses Streichen der Schutzregeln", betonte Weil und verwies unter anderem auf die nach wie vor hohen Inzidenzwerte bei nicht geimpften Personen.

Weitere Informationen Bundesländer sorgen sich um Einheitlichkeit Auch nach einem Auslaufen der epidemischen Lage sollen die Eindämmungsmaßnahmen möglichst bundesweit koordiniert werden. Mehr bei tagesschau.de extern

Hamburgs Sozialsenatorin Leonhard beantwortet Fragen

Hamburgs Gesundheits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) beantwortet heute von 10 bis 11 Uhr live bei NDR 90,3 Fragen zu den aktuellen Corona-Regeln. 2G oder 3G, wie ist der Hamburger Weg? Wie lange gibt es überhaupt noch Einschränkungen angesichts sinkender Inzidenzen und hoher Impfquote? Wo wird noch geimpft? Wie sieht es aus mit der Maskenpflicht - in Schulen, im Öffentlichen Personenverkehr? Worauf müssen wir uns einstellen zu Weihnachten und im neuen Jahr?

Weitere Informationen Corona-Regeln in Hamburg: Ihre Fragen an Melanie Leonhard Hamburgs Sozialsenatorin Leonhard beantwortet heute von 10 bis 11 Uhr live bei NDR 90,3 Ihre Fragen zum Thema Corona. mehr

941 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz steigt auf 50,7

Heute hat das Robert Koch-Institut für Niedersachsen 941 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 394, Vorwoche 710). Zehn weitere Infizierte starben, insgesamt sind es landesweit nun 6.041. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 50,7 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 49,0, Vorwoche 42,1).

RKI: Bundesweit 17.015 Neuinfektionen - Inzidenz bei 80,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am siebten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 80,4 an (Vortag: 75,1; Vorwoche: 65,4; Vormonat: 71,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 17.015 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 11.903). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 92 Todesfälle verzeichnet.

Impfstoffe für ärmere Länder: Deutschland droht Spendenziel zu verfehlen

Deutschland wird in diesem Jahr womöglich nicht die versprochenen 100 Millionen Corona-Impfdosen an ärmere Ländern spenden können - und macht den Herstellern der Impfstoffe deshalb Vorwürfe. In einem Brief an die neue EU-Gesundheitsbehörde Hera wird davor gewarnt, dass bürokratische Hürden, Preisfestsetzungen und wenig planbare Liefermengen dafür sorgen, dass die Spenden nicht wie gewünscht abfließen könnten.

"Während sich in vielen Mitgliedstaaten derzeit Impfstoff-Überschüsse aufbauen, zeichnet sich global eine Notfall-Situation bei den Verteilungen ab - bei der einigen Ländern droht, große Mengen an wertvollen Impfstoffen wegwerfen zu müssen, während diese in anderen Teilen der Welt dringend gebraucht werden", warnte Staatssekretär Thomas Steffen. Bislang hat Deutschland 17,1 Millionen Impfdosen an 21 Länder gespendet.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich

324 weitere laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Vor genau einer Woche waren es nur 119 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land steigt von 32,6 auf 39,1. In den Krankenhäusern werden derzeit 61 Covid-19-Erkrankte behandelt, 17 von ihnen auf einer Intensivstation. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt aktuell bei 1,13.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

In den Mittwoch mit dem Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 20. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.