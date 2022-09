Stand: 26.09.2022 07:26 Uhr Corona-News-Ticker: BA.4/BA.5-Impfstoff in Hamburg erwartet

BA.4/BA.5-Impfstoff soll diese Woche Hamburg erreichen

RKI: Bundesweite Inzidenz beträgt 293,6; in Niedersachsen 327; in Hamburg 136,6; in Schleswig-Holstein 259,3; in Mecklenburg-Vorpommern 374,2 und in Bremen 315

BA.4/BA.5-Impfstoff soll diese Woche Hamburg erreichen

Die Arztpraxen bekommen den neuen, an die beiden aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff voraussichtlich schon heute oder morgen. Das hatte die Kassenärztliche Vereinigung in einem Rundschreiben angekündigt. Wann genau die beiden städtischen Impfzentren mit dem Vakzin versorgt werden, steht noch nicht fest - voraussichtlich aber auch diese Woche. In Schleswig-Holstein setzen die ersten Impfzentren das neue Vakzin bereits seit Ende letzter Woche ein.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen Menschen über 60 Jahren eine zweite Booster-Impfung mit den neuen Impfstoffen. Auch Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen oder Risiko-Patientinnen und -Patienten wird die erneute Booster-Impfung empfohlen - allerdings erst sechs Monate nach der letzten Impfung oder einer überstandenen Corona-Infektion.

Betreiber eines Corona-Testzentrums wegen Betrugsverdachts vor Gericht

Heute beginnt in Lübeck ein Prozess um mutmaßliche Betrugstaten im Zusammenhang mit Corona-Tests. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann und einer Frau aus Berlin vor, im März 2021 in Lübeck ein Corona-Testzentrum betrieben zu haben, in dem Proben genommen, aber nicht untersucht worden sein sollen. Dazu hätten die Angeklagten gar keine Möglichkeit gehabt, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Dennoch sollen sie den Kunden negative Test-Bescheinigungen ausgestellt haben. Das Testzentrum wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im März 2021 geschlossen. Bis dahin soll ein Schaden von mehr als 14.000 Euro entstanden sein.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden 293,6

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Norden ist laut Robert Koch-Institut (RKI) seit letzter Woche in fast allen Bundesländern gestiegen. Sie liegt bei 327 in Niedersachsen (Vorwoche: 294,9) und 315 im Bundesland Bremen (Vorwoche: 334,5). In Hamburg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 136 (Vorwoche: 135,2) und auf 259,3 in Schleswig-Holstein (Vorwoche: 219,9) sowie auf 374,2 in Mecklenburg-Vorpommern (Vorwoche: 329,8). Bundesweit liegt sie bei 293,6. Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans RKI. Daher stehen keine Zahlen für Neuinfektionen oder Todesfälle zur Verfügung. Aufgrunddessen sind auch die am Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

