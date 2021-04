Stand: 12.04.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Außengastronomie in SH darf öffnen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 12. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Außengastronomie in Schleswig-Holstein darf öffnen

Schulstart in Niedersachsen mit Pflicht-Tests

Schleswig-Holstein meldet 149 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Schleswig-Holstein: Restaurants dürfen draußen bewirten

In den meisten Kreisen und Städten Schleswig-Holsteins darf nach monatelanger Corona-Pause heute die Außengastronomie wieder öffnen. Die Landesregierung hatte die Erlaubnis zur Öffnung am vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Möglich ist Bewirtung, wo die Zahl der Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner stabil unter 100 liegt. Der Zugang zur Außengastronomie richtet sich nach den aktuellen Kontaktbeschränkungen. Demnach dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Die Gastronomen müssen eine Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Nur am Tisch dürfen die Gäste den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.

Weitere Informationen Nach langer Corona-Pause: Außengastronomie darf öffnen Ein Lichtblick - oder doch nicht? Heute öffnet die Außengastronomie im Land wieder - doch nicht alle sind optimistisch. mehr

Novelle des Infektionsschutzgesetzes: Was sind die Fallstricke?

Über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes will die Bundesregierung einheitliche und verbindliche Corona-Regeln in ganz Deutschland erreichen. Im Interview schätzt der Rechtswissenschaftler Claus Dieter Classen von der Uni Greifswald die juristischen Hürden für das Vorhaben ein.

VIDEO: Bundesregierung legt einheitliche Corona-Regeln vor (5 Min)

Schulstart in Niedersachsen mit Pflicht-Tests für alle

Mit verpflichtenden Corona-Tests geht heute der Unterricht an Niedersachsens Schulen nach den Osterferien weiter. Schülerinnen und Schüler sowie das Personal müssen sich nun zwei Mal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause auf Corona testen, wie das Kultusministerium mitteilte. Die Testkits werden von den Schulen verteilt. Wer ein positives Test-Ergebnis hat, darf die Schule nicht betreten und muss einen noch zuverlässigeren PCR-Test machen lassen.

Weitere Informationen Corona-Selbsttests: Diese Regeln gelten für Schulen Schule in Niedersachsen geht wieder los. Wer noch Präsenzunterricht hat, muss sich zweimal pro Woche zu Hause testen. mehr

Schleswig-Holstein meldet 149 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 149 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen registriert worden. Vor einer Woche - am Ostermontag - waren es 162. Wie aus behördlichen Daten hervorgeht, fällt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu gestern um 0,7 auf 71,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten stieg um einen auf 1.461. Die am stärksten betroffenen Regionen sind der Kreis Herzogtum Lauenburg (Inzidenz 123,7), die Stadt Neumünster (112,2) und der Kreis Segeberg (96,3).

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Auch am heutigen Montag, 12. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Gemeldete Neuinfektionen in Norddeutschland am Sonntag: Niedersachsen 1.600 , Schleswig-Holstein 375, Hamburg 340, Mecklenburg-Vorpommern 180, das Land Bremen 119, bundesweit 17.855.