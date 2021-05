Stand: 10.05.2021 10:55 Uhr Corona-News-Ticker: Ab Mittwoch keine "Notbremse" mehr in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 10. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Hamburg hebt Corona-"Notbremse" ab Mittwoch auf

Lockerungen in Niedersachsen in Kraft getreten

Büsum ist jetzt Tourismus-Modellregion

In Neumünster gilt ab heute die "Bundes-Notbremse"

Priorisierung für Impfstoff von Johnson & Johnson aufgehoben

406 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt, 115 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 6.922 neue Corona-Fälle registriert

Ab Mittwoch keine Corona-"Notbremse" mehr in Hamburg

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Aufhebung der Corona-Notbremse in der Hansestadt ab Mittwoch angekündigt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen heute den fünften Werktag in Folge unter 100. "Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, dass wir in so einem stabilen Abwärtstrend sind", sagte die Senatorin. Ab Mittwoch können sich die Menschen in Hamburg nachts wieder auf der Straße frei bewegen. Zudem sind Treffen nicht mehr auf einen Haushalt plus eine Person beschränkt - und auch im Einzelhandel sind Erleichterungen vorgesehen.

Kritische Stimmen zum Schulstart in Niedersachsen

In Niedersachsen sind heute früh Tausende Schülerinnen und Schüler nach langer Zeit des Distanzlernens in ihre Schulen zurückgekehrt. Voraussetzung sind Corona-Selbsttests für die Kinder und Jugendlichen, Lehrkräfte und anderes Schulpersonal. Nicht bei allen Beteiligten scheint die Freude über die Schul-Rückkehr ungetrübt zu sein: Vonseiten der Lehrenden und Schulleitenden wird befürchtet, dass die Zahl der Corona-Infektionen wieder zunimmt und Kontakte nachverfolgt werden müssen. Dafür bräuchte es mehr Hilfe vom Land, so der Niedersächsische Schulleiterverband. Nach aktuelle Angaben des Kultusministeriums wurden bislang fast 90 Prozent der Grundschullehrkräfte mindestens einmal geimpft. Auf Basis aller Schulformen gilt das für 45 Prozent der Lehrkräfte.

Priorisierung für Impfstoff von Johnson & Johnson aufgehoben

Die Priorisierung für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson ist deutschlandweit aufgehoben. Allerdings empfehle die Ständige Impfkommission (Stiko) den Einsatz des Vakzins des US-Herstellers nur für Menschen ab 60 Jahren, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einer Konferenz mit den Gesundheitsministern der Länder. Grund seien sehr seltene, aber ernsthafte Hirnvenenthrombosen. Voraussetzung für eine Impfung mit Johnson & Johnson bei Jüngeren seien eine ärztliche Aufklärung und eine individuelle Entscheidung über den Impfstoff. "Genauso, wie wir es bei AstraZeneca machen, werden wir es auch bei Johnson & Johnson machen", sagte Spahn.

Drosten macht Hoffnung für einen "guten Sommer" in Deutschland

Morgen Nachmittag wird sich der Virologe Christian Drosten in der neuen Folge des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update" zur aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie und zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen äußern. Ein Thema könnte dabei auch die Debatte über Lockerungen und Öffnungen für Handel, Tourismus, Gastrononomie und Kultur werden. Im ZDF machte Drosten gestern Abend angesichts der sinkenden Corona-Zahlen den Bundesbürgern bereits Hoffnung für den Sommer: "Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland. Ich denke, dass wir zum Juni hin erstmalig Effekte sehen, die der Impfung zuzuschreiben sind." Sobald eine Impfquote wie in Großbritannien erreicht werde, könne gerade im Außenbereich wieder vieles zugelassen werden.

Studie: Kurzarbeit rettet 2,2 Millionen Jobs

Die Kurzarbeit hat während der Corona-Pandemie offenbar Millionen Menschen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" hat eine Studie der Universitäten Kiel und Münster sowie des Instituts für Makro-Ökonomie ergeben, dass durch die Maßnahme der Bundesregierung rund 2,2 Millionen Jobs gesichert werden konnten. Das seien sechs Mal so viele wie in der Finanzkrise 2008. Dennoch sei ein möglicher Verlust des Arbeitsplatzes für viele Menschen noch nicht vom Tisch. Während in der Finanzkrise vor allem Beschäftigte der Industrie mit Tarifverträgen in Kurzarbeit geschickt worden seien, hätten dieses Mal auch schlechter bezahlte Mitarbeiter von Dienstleistern wie Restaurants oder Geschäften profitiert. Sie hätten trotzdem erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen.

Dehoga fordert Gastronomie-Öffnung in MV

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Guido Zöllick, drängt auf einen konkreten Öffnungstermin für die Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern. 60 Prozent der dortigen Betriebe hätten akute Existenznöte, 30 Prozent seien von der Pleite bedroht, sagte Zöllick auf NDR Info. Er sprach sich für eine bundeslandweite einheitliche Regelung aus. Mit Blick auf Schleswig-Holstein, wo die Außengastronomie seit einem Monat öffnen darf, mahnte Zöllick eine bessere Abstimmung der norddeutschen Länder an. Die Landesregierung in Schwerin wird sich morgen mit dem Thema Tourismus und Gastronomie befassen.

Nationale Maritime Konferenz im Zeichen der Corona-Krise

Mit mehr als 1.000 Teilnehmern beginnt heute Mittag die 12. Nationale Maritime Konferenz. Ursprünglich war sie in Rostock geplant, wird aber wegen der Corona-Pandemie überwiegend digital abgehalten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bei der Veranstaltung sprechen. In Warnemünde und an mehreren anderen Werft-Standorten in Norddeutschland hat die IG Metall Küste Kundgebungen von Werftarbeitern angekündigt, die auf weiter drohende Arbeitsplatzverluste aufmerksam machen werden. "Allein auf den Werften sind seit Beginn der Pandemie mehr als 1.000 Arbeitsplätze verloren gegangen", sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich. Weitere 5.600 der rund 18.000 Jobs in der Branche seien derzeit akut bedroht. Bei der Maritimen Konferenz wird auch über die Suche nach einer europäischen Schiffbau-Strategie im Kampf gegen die übermächtige Konkurrenz aus China gesprochen.

Ab heute Testpflicht in Firmen und Unternehmen in Bremen und Bremerhaven

Beschäftigte in der Stadt Bremen und in Bremerhaven müssen von heute an zwei Mal pro Woche einen Corona-Selbsttest machen. Das Bundesland Bremen hatte eine Corona-Testpflicht in Unternehmen und Verwaltungen im Alleingang auf Landesebene eingeführt, nachdem es zu keiner bundeseinheitlichen Regelung gekommen war. "Eine echte Testpflicht dient dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht im Homeoffice arbeiten können", begründete Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) die Entscheidung. Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, müssen sich ebenfalls regelmäßig testen. Bundesweit sind die Arbeitgeber durch die Arbeitsschutzverordnung lediglich verpflichtet, ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, zwei Mal in der Woche einen Corona-Selbsttest anzubieten.

Niedersachsen rechnet mit hohen Steuerausfällen

Das niedersächsische Finanzministerium erwartet infolge der Corona-Pandemie für dieses Jahr Steuerausfälle von mehr als zwei Milliarden Euro. "Was wir bisher in Zusammenhang mit der Corona-Krise ausgezahlt haben, ist nur ein Teil der Kosten", sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Alleine in dem extra dafür eingerichteten Sondervermögen seien weitere 3,8 Milliarden Euro für Maßnahmen verplant, um die negativen Folgen der Pandemie abzufangen. Die Zahlen der Mai-Steuerschätzung werden in dieser Woche bekannt gegeben. Dem Bericht zufolge hat Niedersachsen zur Bewältigung der Krise bisher 2,1 Milliarden Euro ausgegeben - vor allem für den Gesundheitsschutz und die Wirtschaftshilfen. Der größte Posten - etwa 1,1 Milliarden Euro - wurde demzufolge zur Unterstützung der Kommunen bereitgestellt. Auch für die Finanzhilfen für Unternehmen sowie die Anschaffung von Schutzausrüstung wurde viel Geld ausgegeben.

Musik-Fans und Musiker sehnen sich nach Live-Erlebnissen

Der Sommer ist eigentlich immer auch die Zeit für Open-Air-Konzerte und -Festivals mit oft Zehntausenden Besuchern. Doch wie schon 2020 mussten Corona-bedingt auch in diesem Jahr viele der ganz großen Veranstaltungen abgesagt werden. Umso größer ist bei den Musik-Fans und den Musikerinnen und Musikern selbst die Vorfreude auf die kleineren Events - zum Beispiel das Stadtpark Open Air Festival in Hamburg.

Büsum startet als Tourismus-Modellregion

Der Urlaubsort Büsum (Kreis Dithmarschen) startet heute als vierte Tourismus-Modellregion in Schleswig-Holstein. Unter strengen Hygiene- und Schutzauflagen sind wieder Urlaubsreisen nach Büsum selbst sowie in die Nachbargemeinden Westerdeichstrich und Büsumer Deichhausen möglich. Büsum ist die letzte von insgesamt vier Modellregionen in Schleswig-Holstein, die an den Start geht - am Wochenende ging es an der Lübecker Bucht los. Vom kommenden Montag an plant das Bundesland Schleswig-Holstein außerdem bei einer stabilen Infektionslage weitere Öffnungsschritte in Tourismus und Gastronomie.

406 neue Fälle in Niedersachsen - Leichter Inzidenz-Anstieg

In Niedersachsen ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von gestern auf heute leicht angestiegen: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet aktuell 84,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 83,4 / Vorwoche: 99,5). Die höchsten Inzidenzwerte wurden für die Stadt Salzgitter (189,9), die Stadt Delmenhorst (177,9) und den Landkreis Vechta (158,2) gemeldet. Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Wittmund (28,1), Friesland (33,4) und Goslar (35,2). Binnen eines Tages wurden dem RKI von den niedersächsischen Gesundheitsbehörden 406 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Am vergangenen Montag waren es 374 gewesen. Zudem wurden vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert, seit Beginn der Pandemie sind es in Niedersachsen mittlerweile 5.410.

Impfungen an fünf Hamburger Kliniken starten

In fünf Hamburger Krankenhäusern werden von heute an Corona-Schutzimpfungen angeboten - zunächst aber ausschließlich für Menschen über 70 Jahre. Sobald die Priorisierung aufgehoben wird, steht diese Möglichkeit dann auch allen Hamburgerinnen und Hamburgern zur Verfügung. Die Kliniken, in denen geimpft werden kann, sind das Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel, das Albertinen Krankenhaus in Schnelsen, das Bethesda Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg. Die Kliniken beginnen mit etwa 3.000 Impfungen pro Woche.

In Neumünster gilt jetzt die "Bundes-Notbremse"

Die "Bundes-Notbremse" zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist seit heute in Neumünster in Kraft. Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner war am Freitag zwar auf den Wert 109,7 gesunken. Das reichte aber nicht, um die "Notbremse" zu verhindern. Sie gilt, wenn der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über der Marke von 100 liegt. Am Wochenende veröffentlichte die Stadt dazu eine Allgemeinverfügung. Die "Notbremse" wird erst aufgehoben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterboten wird. Dann treten die Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Aktuell beträgt der Inzidenz-Wert in Neumünster 107,2.

RKI registriert fast 7.000 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.922 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 9.160 Neuansteckungen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI heute morgen bundesweit bei 119,1 (Vortag: 118,6; Vorwoche: 146,9). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 54 neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 84, Gesamtzahl: 4.829).

Lockerungen in Niedersachsen treten in Kraft

Heute treten in Niedersachsen Lockerungen und mehr Freiheiten in den Bereichen Wirtschaft/Handel, Tourismus, Gastronomie, Sport und Kultur in Kraft. Unter anderem dürfen die Menschen aus Niedersachsen in ihrem Bundesland wieder Urlaub in Hotels und Ferienwohnungen machen. Voraussetzung für die Lockerungen sind stabile Inzidenzwerte unter 100 im jeweiligen Landkreis. In vielen Bereichen ist der Vorweis eines negativen Corona-Schnelltests, der Nachweis einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus oder einer überstandenen Infektion nötig. Außerdem beginnt für viele Schülerinnen und Schüler nach monatelangem Distanzunterricht wieder der Wechselunterricht mit der Rückkehr von halben Klassen in die Schule. Zudem wechseln die Kindertagesstätten unterhalb einer Inzidenz von 165 wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb. NDR.de gibt einen Überblick über Niedersachsens neue Corona-Regeln.

115 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 115 neue Corona-Fälle registriert worden. Gestern waren es 181, heute vor einer Woche 98. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Landesweit starben zwei weitere Infizierte, die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt nun 1.529. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht von 50,0 auf jetzt 50,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

NDR.de wünscht Ihnen allen einen guten Start in die Woche! Auch heute, am Montag, 10. Mai, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Sonntag: 932 in Niedersachsen, 181 in Schleswig-Holstein, 148 in Hamburg, 54 in Mecklenburg-Vorpommern und 45 im Bundesland Bremen.