Stand: 01.01.2021 07:19 Uhr Corona-News-Ticker: 340 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von Silvester können Sie im Blog vom 31.12. nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



340 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet, bundesweit knapp 23.000

Furcht vor Neujahrsansturm: Appell an Harzbesucher

Gestern wurden in Niedersachsen 2.107 neue Corona-Fälle registriert, in Schleswig-Holstein 528, in Mecklenburg-Vorpommern 158, in Hamburg 568 und im Bundesland Bremen 108

Bundesweit knapp 23.000 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.924 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Außerdem wurden 553 neue Todesfälle verzeichnet, wie das RKI bekannt gab. Eine Interpretation der Daten ist momentan schwierig, weil während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel wahrscheinlich weniger Menschen getestet wurden und möglicherweise nicht alle Ämter ihre Daten übermittelten. Laut RKI kann es dadurch noch zu Nachmeldungen kommen. Vor einer Woche waren bundesweit 25.533 Corona-Neuinfektionen und 412 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert worden.

340 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen um 340 gestiegen. Am Vortag waren es 528, in der Vorwoche 306. Die Zahl der Menschen, die mit einer Infektion starben, stieg um zwei auf 427. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden demnach aktuell 346 Covid-19-Patienten behandelt, 24 mehr als am Vortag angegeben worden war. 66 der Patienten liegen auf einer Intensivstation.

Furcht vor Neujahrsansturm: Appell an Harzbesucher

Landkreis, Gemeinden, Polizei und Harzer Tourismusverband befürchten, dass es viele Menschen zu Neujahr in den Harz ziehen könnte. Das ist aber wegen der Ansteckungsgefahr nicht erwünscht. Deshalb wird darum gebeten, von Tagesausflügen abzusehen. Vielerorts war es in den vergangenen Tagen zu "besorgniserregenden Zuständen" gekommen, weil aufgrund der vielen Gäste Abstände nicht eingehalten werden konnten.

Mit dem NDR.de-Ticker ins neue Jahr

Auch an Neujahr hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

