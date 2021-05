Corona-Impfung: Wer kann sich wo und wann impfen lassen? Stand: 28.05.2021 18:16 Uhr Am 7. Juni endet die Impf-Priorisierung. Impfzentren, Hausärzte und Betriebsärzte bieten eine Corona-Impfung an. Welche Reihenfolge gilt im Norden? Wie kann man sich anmelden - und was ist mit Kindern?

Bislang steht deutschlandweit noch nicht genügend Impfstoff für alle bereit. Daher wurden von der Regierung drei Gruppen benannt, die zuerst geimpft werden sollen: höchste (1), hohe (2) und erhöhte Priorität (3). Im Mai beschlossen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Gesundheitsminister der Länder zunächst, die Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson von der Priorisierung auszunehmen. Nach Aufklärung durch den Arzt oder die Ärztin und individueller Risikoabwägung ist es damit jedem möglich, sich mit diesen Impfstoffen impfen zu lassen. Für die anderen Impfstoffe soll die Priorisierung am 7. Juni entfallen. Die Aufhebung gilt für Arztpraxen, Betriebsärzte und Impfzentren. Hamburg geht allerdings einen Sonderweg und kündigte an, die Impfpriorisierung im Impfzentrum beizubehalten.

Diese Priorisierungsgruppen gibt es derzeit noch

Wer gehört zur ersten Gruppe? Angefangen wurde bei den über 80-Jährigen, den Pflegebedürftigen in Heimen und zu Hause sowie denjenigen, die sie pflegen und betreuen. Dadurch sollten Krankenhaus-Einweisungen sowie schwerste und tödliche Verläufe vermieden werden. Dazu kamen Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit einem sehr hohen Infektionsrisiko, also das Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und bei Rettungsdiensten. Wer gehört zur zweiten Gruppe? Danach wurde im Frühjahr mit der Impfung der Menschen aus der zweiten Gruppe begonnen. Dazu zählen mit hoher Priorität Personen ab 70 Jahren, außerdem Demenzkranke, Menschen mit Trisomie 21, Menschen mit geistigen Behinderungen, Transplantationspatienten, zudem Bewohner und Personal von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften sowie je zwei enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren. Ebenfalls zur zweiten Gruppe gehören Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem oder erhöhtem Corona-Ansteckungsrisiko - besonders Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbaren Patientenkontakt. Grund-, Sonder- und Förderschullehrer sowie Kita-Erzieher wurden Ende Februar in Gruppe 2 vorgezogen. Auch Polizei- und Ordnungskräfte mit hohem Infektionsrisiko besonders bei Demonstrationen, Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in relevanten Positionen zum Aufrechterhalten des Klinikangebots zählen zu dieser Gruppe. Auch manche Menschen mit Vorerkrankungen gehören in Gruppe zwei, etwa Krebs-Patienten ohne gestopptes Tumorwachstum, Menschen mit schwerer chronischer Lungenerkrankung, mit chronischer Leber- oder Nierenerkrankung, mit Diabetes mit hohen Blutzuckerwerten, mit Fettleibigkeit mit Body-Mass-Index über 40, mit bipolarer Störung, Schizophrenie und schwerer Depression. Auch andere Risikopatienten sollen mit Arzt-Bescheinigung in dieser Gruppe geimpft werden können. Wer gehört zur dritten Gruppe? Die dritte Gruppe umfasst über 60-Jährige, Menschen mit weiteren Krankheiten wie etwa Asthma, Herzinsuffizienz, Autoimmunerkrankungen, sowie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen, Erzieher in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute, Zollbeamte, Justizbeschäftigte und Katastrophenschützer sowie etwa Beschäftigte in Supermärkten und Menschen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen. Zu dieser Gruppe gehören auch Beschäftigte der sogenannten Kritischen Infrastruktur wie etwa dem Apothekenwesen, der Pharmawirtschaft, dem Bestattungswesen, der Ernährungswirtschaft, der Wasser- und Energieversorgung, der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, dem Transport- und Verkehrswesen sowie der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen. Impfwillige müssen anhand von Dokumenten oder ärztlichen Bescheinigungen nachweisen, dass sie zu einer der Gruppen zählen. Die Gruppen werden je nach Bundesland nach und nach zum Impfen aufgerufen.

Impfangebote auch für Kinder und Jugendliche

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, jedem Bundesbürger bis Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen.

Beim sogenannten Impfgipfel am 27. Mai beschlossen Bund und Länder zudem, auch Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren ein Impfangebot bis Ende August zu machen. Voraussetzung ist, dass ein Impfstoff für diese Altersgruppe zur Verfügung steht. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) ließ am 28. Mai dem Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zu. Es ist bislang der einzige für diese Altersgruppe freigegebene Impfstoff in der EU. Die finale Entscheidung muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber als Formsache.

Nach dem Willen von Bund und Ländern können sich Kinder und Jugendliche damit ab 7. Juni um einen Impftermin insbesondere bei den niedergelassenen Ärzten bemühen. Den Ländern wird freigestellt, darüber hinaus Angebote etwa in den Impfzentren für diese Gruppe zu machen. Eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt es derzeit noch nicht.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich enttäuscht darüber, dass es für Kinder und Jugendliche keinen zusätzlichen Impfstoff geben wird. Der Bund habe die in Aussicht gestellten Extra-Lieferungen wieder zurückgenommen. Niedersachsen hatte zuvor bereits ein Konzept zum möglichen flächendeckenden Impfen aller Schüler ab zwölf Jahren vorgelegt. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte nach dem "Impf-Gipfel", es gebe derzeit kein Sonderkontingent für Kinder-Impfungen. Solange noch nicht genug Impfstoff für alle da sei, würden die deutlich weniger durch die Krankheit gefährdeten Kinder nicht vorgezogen.

Für und Wider Kinder-Impfungen

Insgesamt wird über die Impfungen für Kinder noch kontrovers diskutiert. Dabei spielt eine Rolle, dass Kinder weniger häufig schwer an Covid-19 erkranken oder sogar oftmals gar keine Symptome zeigen. Einige Experten kritisieren, dass es derzeit noch zu wenig Studien zu Nebenwirkungen der Impfung bei Kindern gibt. Die Stiko kündigte deshalb an, sich mit ihrer Empfehlung für eine Impfung dieser Altersgruppe noch Zeit zu lassen. Mitglieder der Kommission deuteten an, eine Impfung womöglich nur vorerkrankten Kindern zu empfehlen. EMA-Vertreter betonten hingegen, der Impfstoff sei ausreichend geprüft. "Wir haben Daten, die zeigen, dass die Anwendung bei Kindern sicher ist", sagte der EMA-Direktor für Impfstrategien, Marco Cavalleri. Die Hersteller hätten Studien vorgelegt, die eine sehr gute Wirksamkeit des Impfstoffs und gute Verträglichkeit bei 12- bis 15-Jährige belegten.

Klar ist: Voraussetzung für den Schulbesuch soll eine Impfung nicht werden.

So läuft die Impfkampagne in Deutschland

Die Corona-Schutzimpfung ist für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos.

Damit möglichst viele Menschen sich rasch impfen lassen können, sind in ganz Deutschland Impfzentren eingerichtet worden. Die ersten gingen Anfang des Jahres in Betrieb. Als Reaktion auf den schleppenden Beginn der Impfkampagne beschlossen Bund und Länder am 19. März, zusätzlich auch in Hausarztpraxen impfen zu lassen. Damit begannen die Bundesländer direkt nach Ostern. Am 7. Juni sollen auch Betriebsärztinnen und -ärzte in die Impfkampagne einbezogen werden.

Am 7. Mai stimmte der Bundesrat Erleichterungen für vollständig Geimpfte und Genesene zu. Vollständig Geimpfte können sich damit wieder in unbegrenzter Personenzahl treffen. Zudem entfällt die Quarantänepflicht nach Kontakt zu Infizierten und die Testpflicht als Zugangsvoraussetzung beispielsweise beim Friseur. Ausgangsbeschränkungen fallen ebenfalls weg. Allerdings müssen weiter eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und Abstandsgebote geachtet werden. Um Betrug mit Impfpässen vorzubeugen, stellte der Bundesrat mit Beschluss vom 28. Mai das Fälschen von Impfausweisen unter Strafe. Europaweit soll es zudem künftig einen digitalen Impfpass geben, mit dem die Bürger ihren Impfstatus nachweisen können.

Diese Impfstoffe stehen zur Verfügung

In Deutschland sind derzeit vier Impfstoffe für die Impfung zugelassen: Die sogenannten mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna und die Vektor-basierten Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Für eine vollständige Immunisierung gegen das Coronavirus sind bei den mRNA-Impfstoffen jeweils zwei Dosen notwendig, die nach der jüngsten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) im Abstand von sechs Wochen gespritzt werden sollen. Beim Vektor-basierten AstraZeneca-Impfstoff soll die zweite Dosis laut Stiko-Empfehlung zwölf Wochen nach der ersten verabreicht werden. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist für eine vollständige Immunisierung nur ein Piks nötig.

AstraZeneca in der Regel nur noch für über 60-Jährige

Nach Bekanntwerden schwerer Nebenwirkungen nach Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca beschlossen Bund und Länder, das Vakzin nur noch bei über 60-Jährigen einzusetzen. Jüngere sollen sich "nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung" aber weiterhin damit impfen lassen können. Unter-60-Jährigen, die eine erste Dosis des Vakzins von AstraZeneca bereits erhalten haben, wird für den zweiten Piks ein mRNA-Impfstoff empfohlen.

Niedersachsen: Impfungen in Prio-Gruppe drei laufen

Die ersten Impfungen in Niedersachsen wurden am 27. Dezember 2020 durchgeführt. Mobile Impfteams besuchten zunächst vor allem Altenheime. Die ersten Impfzentren in Niedersachsen nahmen am 1. Februar ihren Betrieb auf. Für die Impfungen in den rund 50 Corona-Impfzentren des Bundeslandes gibt es ein zentrales Terminmanagement. Das Land richtete eine Hotline ein unter (0 800) 99 88 665 und betreibt ein Online-Impfportal. Wer einen Impftermin haben möchte, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen.

Am 15. März 2021 startete die Terminvergabe für die zweite Priorisierungsgruppe. Seit dem 1. Mai ist die Anmeldung unter anderem für die Beschäftigten aller Schulformen sowie für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und den Einsatzdienst der Feuerwehr geöffnet. Seit dem 10. Mai bekommen in drei Stufen weitere Menschen der Priorisierungsgruppe 3 Termine für Impfungen mit allen zugelassenen Präparaten. Am 6. April begannen zudem Hausarztpraxen mit Impfungen.

Alle weiteren Informationen zu Impfungen in Niedersachsen werden auf der Internetseite des Landes veröffentlicht.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zur Corona-Impfung in Niedersachsen Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Schleswig-Holstein: Neue Impf-Termine schnell vergeben

Auch im nördlichsten Bundesland begannen mobile Teams Ende Dezember 2020 mit den ersten Impfungen, bevor die Impfzentren ihren Betrieb aufnahmen. Terminvereinbarungen sind über die Webseite www.impfen-sh.de oder über die bundesweite Telefon-Hotline 116 117 möglich. Zusätzlich richtete das Land eine eigene Hotline unter (0 800) 4 556 550 ein. Zudem werden Informationsschreiben mit einem persönlichen PIN-Code an über 80-Jährige versandt, die dann telefonisch einen Impftermin vereinbaren können.

Seit dem 9. März 2021 können sich Berechtigte der Prioritätsgruppe 2 für einen Termin zur Impfung gegen das Coronavirus anmelden. Dazu gehören auch die 70- bis 79-jährigen Schleswig-Holsteiner. Nach Ostern starteten zudem Hausarztpraxen mit Impfungen, allerdings sprechen diese in der Regel die Patienten von sich aus an, damit die Abläufe in den Praxen nicht gestört werden. Die Vergabe von Terminen in Impfzentren und Praxen für Impf-Berechtigte aus der Prioritätsgruppe 3 begann am 10. Mai. Die ersten Termine waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. Am 14. Mai gab das Land Impftermine mit dem Vakzin von Johnson & Johnson für weitere 10.000 Menschen der Prioritätsgruppe 2 frei. Für Schlagzeilen sorgte Schleswig-Holstein, als bekannt wurde, dass sich das Land Zehntausende AstraZeneca-Impfdosen von Dänemark ausleiht.

Alle weiteren Informationen zu Impfungen in Schleswig-Holstein werden auf der Internetseite des Landes veröffentlicht.

Weitere Informationen Corona-Impfung: Was bringt das neue Terminvergabe-System? Ab Juni gibt es einen neuen Weg, um an Termine im Impfzentrum zu kommen. Fragen, Antworten und Zahlen zur Impfkampagne in SH. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Sonder-Impfaktionen mit AstraZeneca

Die Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Mitte Januar 2021 in Betrieb. Impfberechtigte Personen können sich auf zwei Wegen um einen Termin bemühen: per Onlineregistrierung oder telefonisch unter (0385) 202 711 15. Wer sich auf mehreren Wegen für einen Impftermin angemeldet hat, wird gebeten, nicht mehr benötigte Impftermine frühestmöglich abzusagen unter (0385) 202 799 18 oder per Mail an absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de.

Auch in Hausarzt-Praxen wird seit dem 7. April geimpft, die Ärztinnen und Ärzte informieren ihre Patientinnen und Patienten. Zudem wurden im April mehrere größere Impfaktionen mit AstraZeneca organisiert. Auch Angehörige der Prio-Gruppe 3 können sich mittlerweile für Termine in den Impfzentren melden.

Alle weiteren Informationen zu Impfungen und Terminbuchungen in Mecklenburg-Vorpommern werden auf der Internetseite des Landes veröffentlicht.

Weitere Informationen Fragen und Antworten: Impfstoffe, Termine und Prioritätsgruppen Prioritätsgruppen, Vergabe von Impfterminen, Unterschiede der Impfstoffe: Fragen und Antworten finden Sie hier. mehr

Hamburg: Tausende Impfungen täglich in den Messehallen

Die offiziell erste Corona-Schutzimpfung in Hamburg fand am 27. Dezember 2020 statt. Im Impfzentrum in den Messehallen startete der Betrieb am 5. Januar 2021. Dort können maximal 7.000 Impfungen täglich durchgeführt werden. Hamburg begann Ende Februar mit den Aufrufen für die zweite Impfgruppe, allerdings zunächst nur für diejenigen, die beispielsweise in Pflegeberufen oder im medizinischen Bereich arbeiten, und für Berufsgruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko, etwa Polizeikräfte. Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sowie weitere Gruppen sind seit Anfang März impfberechtigt. Am 25. März teilte die Stadt mit, nach und nach die über 70-Jährigen (Prio-Gruppe 2) per Post darüber zu informieren, dass sie einen Impftermin vereinbaren können. In Prio-Gruppe 3 werden die Termine von der Stadt Hamburg nach und nach an die Impf-Berechtigten vergeben: Ende April wurden zunächst alle Lehrkräfte und Beschäftige in der Jugendhilfe aufgerufen, Anfang Mai ging es weiter mit den Beschäftigten der Super- und Drogeriemärkte sowie den Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr sowie Fahrern von Taxis und Moia-Bussen. Auch in relevanter Position Beschäftigte von Apotheken und medizinischen Laboren sowie Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche für Sommerfreizeiten können Impftermine vereinbaren. Seit dem 17. Mai werden in Hamburg Impftermine für Menschen mit besonderen gesundheitlichen Problemen und Vorerkrankungen vergeben.

Seit Anfang April können in der Hansestadt auch die Hausärzte mitimpfen. Die Praxen informieren von sich aus ihre Patienten über mögliche Termine.

Eine Impfung ist nur mit Terminvereinbarung möglich. Laut Gesundheitsbehörde werden Hamburgerinnen und Hamburger, die aufgrund ihres Alters impfberechtigt sind, schriftlich informiert. Impfberechtigte Personen könnten telefonisch unter der Nummer 116 117 oder online unter impfterminservice.de einen Termin im Impfzentrum vereinbaren.

Alle weiteren Informationen zu Impfungen in Hamburg werden auf der Internetseite des Landes veröffentlicht.

Stand der Impfungen in Norddeutschland

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie viel Prozent der Bevölkerung in den norddeutschen Bundesländern bereits geimpft wurden. Das Team NDR Data hat außerdem weitere Informationen zum Thema Corona-Impfen zusammengefasst.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 28.05.2021 | 14:00 Uhr