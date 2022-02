Ciesek im Corona-Podcast: Nur behutsam lockern

Ciesek zu Lockerungen: Nicht die Geduld verlieren! Stand: 15.02.2022 17:00 Uhr Der Ruf nach Lockerungen der Corona-Beschränkungen wird lauter. Virologin Sandra Ciesek sieht im NDR Info Podcast Coronavirus-Update zwar positive Entwicklungen. Dennoch rät sie zur Vorsicht.

von Michael Latz

Wieder mehr Freunde und Verwandte bei privaten Feiern treffen? Mehr Besucher bei Fußballspielen und Konzerten zulassen? Ohne Abstand und Maske im Club feiern? Es sind solche Lockerungen, über die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch dieser Woche diskutieren werden. Wie sollte der Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen aussehen? Manche Politikerinnen und Politiker drängen auf schnelle Lockerungen, andere mahnen zur Vorsicht. Hoffnung machen die Infektionszahlen, die in den vergangenen Tagen zum ersten Mal seit Wochen gesunken sind.

Corona-Beschränkungen überprüfen

Ist die Omikron-Welle also gebrochen und damit der nötige Spielraum erreicht, um die Corona-Beschränkungen zurückzunehmen? Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main geht davon aus, dass die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts einen echten Rückgang zeigen, und nicht etwa die Folgen von Testlücken oder einer Überlastung der Testzentren sind. Für die aktuelle Diskussion hat die Medizinerin daher Verständnis: "Das spricht schon dafür, dass man sagt, wir lockern jetzt, um die Menschen nicht weiter einzuschränken. Einige Branchen leiden ja noch immer unter den Maßnahmen. Man darf deshalb auch nicht leichtfertig Maßnahmen aufrecht erhalten, wenn sie nicht unbedingt nötig sind." Dennoch rät die Virologin im NDR Info Podcast Coronavirus Update zur Geduld.

Hohe Inzidenz weiter problematisch

Aus medizinischer Sicht gebe es gute Gründe, behutsam zu lockern und verschiedene Maßnahmen vorerst beizubehalten. Ciesek verweist in diesem Zusammenhang auf die regional sehr unterschiedlichen Entwicklungen. Während die Infektionszahlen zum Beispiel in Norddeutschland rückläufig sind, scheint die Welle in anderen Bundesländern noch nicht ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Außerdem warnt die Frankfurter Virologin davor, die weiterhin hohe Inzidenz zu unterschätzen: "Wir sind ja immer noch bei einer Inzidenz von ungefähr 1.500 pro 100.000 Einwohnern. Und wenn man jetzt von heute auf Morgen alle Maßnahmen fallen lassen würde, würde es länger dauern, bis die Inzidenzen wieder fallen. Man würde riskieren, dass ein Plateau entsteht oder sogar wieder ein Anstieg droht."

Zwar scheint das hohe Inzidenzniveau der Omikron-Welle die Klinken in den vergangenen Wochen nicht in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht zu haben, dennoch ist es für manche Bevölkerungsgruppen ausgesprochen gefährlich - zum Beispiel für Menschen, die nach einer Chemo-Therapie nur einen eingeschränkten Immunschutz haben. "Für diese Personen ist es natürlich deutlich schwerer, sich zu schützen, wenn die Infektionszahlen so hoch sind, weil einfach die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass sie mit dem Virus in Kontakt kommen", so Ciesek.

Ciesek: Übergangszeit für Eltern für Kinder nötig

Auch der Schulbetrieb würde ihrer Einschätzung nach bei niedrigeren Infektionszahlen reibungsloser laufen als in den vergangenen Wochen. Zudem sei die Impfquote bei Kindern ab fünf Jahren nach wie vor sehr niedrig. Virologin Sandra Ciesek rät deshalb dazu, die Corona-Beschränkungen für eine Übergangszeit aufrechtzuerhalten: "Aus rein medizinischer Sicht wäre es natürlich besser, wir würden noch etwas durchhalten, um die Zahlen zu reduzieren." Je nach Region seien Einschränkungen noch bis Mitte März nötig.

Dänemark - nicht Vorbild, sondern Warnung

Auch die aktuelle Entwicklung in Dänemark ist für die Medizinerin Anlass für Zurückhaltung. Das Land hatte Ende Januar alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden muss, steigt aber seit Mitte Januar stetig und auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist zuletzt wieder angestiegen. Die Inzidenz liegt inzwischen deutlich über der Marke von 5.000 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Auch wenn die Lage in Dänemark aus der Ferne zum Beispiel wegen unterschiedlicher Berechnungsmethoden bei den Kennzahlen nur schwer einzuschätzen sei, so hält Sandra Ciesek eine vergleichbare Entwicklung auch in Deutschland für möglich: "Dänemark ist für mich eine Warnung, dass man weiter vorsichtig und schrittweise öffnen sollte. Letztlich zeigt sich auch in Dänemark: Wenn die Infektionszahlen so stark ansteigen, dass dann auch die schweren Fälle und die Todesfälle ansteigen."

Pandemie endet nicht mit Omikron-Welle

Zugleich warnt die Virologin davor, sich von den zuletzt positiven Entwicklungen und den absehbaren Lockerungen in die Irre führen zu lassen. Das Corona-Virus und seine Varianten werde uns noch lange Zeit begleiten. Davon gehen auch Modelle der britischen Scientific Advisory Group for Emergencies aus, kurz SAGE. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben vier Szenarien entwickelt, wie die Pandemie in den kommenden 12 bis 18 Monaten in Großbritannien verlaufen könnte. Dabei haben sie versucht zu berücksichtigen, wie sich mögliche neue Virusvarianten, ein nachlassender Immunschutz in der Bevölkerung und eine geringe weltweite Impfquote auswirken könnten.

Die komplexen SAGE-Modelle machen für Sandra Ciesek deutlich, dass Covid 19 in naher Zukunft nicht verschwinden, sondern fester Bestandteil unseres Lebens bleiben wird. Den Impfungen komme daher aus medizinischer Sicht eine Schlüsselrolle zu: "Ich selber bin jemand, der natürlich gerne um eine Impfpflicht herumkommen würde. Ich möchte lieber die Menschen davon überzeugen, dass das Richtige für sie und die Gesellschaft ist“, erklärt die Medizinerin. Falls die Impflücken aber nicht geschlossen würden, drohe ein Kreislauf aus Virus-Varianten und immer neuen Infektionswellen. Mit Omikron sei die Pandemie nicht vorbei.

