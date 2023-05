Bahnstreik: EVG will Zugverkehr ab Sonntagabend lahmlegen Stand: 11.05.2023 10:21 Uhr Bahnreisende müssen sich auf den bislang längsten Streik im diesjährigen Tarifkonflikt einstellen: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr bundesweit den gesamten Bahnverkehr lahmlegen.

Der dritte und mit 50 Stunden längste Warnstreik in der Tarifrunde soll die Deutsche Bahn, aber auch fast alle der rund 50 weiteren Bahn-Anbieter treffen. Im Fern-, Regional- und Güterverkehr auf der Schiene soll dann nichts mehr gehen, wie die Gewerkschaft EVG ankündigte.

EVG: Keine Bewegung an Verhandlungstischen

Die Gewerkschaft begründete den Warnstreik mit den stockenden Gesprächen, die seit über zwei Monaten geführt werden. Die Gewerkschaft will bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn will sich hingegen am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde.

"Wir werden deshalb noch einmal unübersehbar signalisieren, dass die vorliegenden Angebote erheblich nachgebessert werden müssen", sagte Tarifvorstand Cosima Ingenschay. "Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt." Der Streik trifft Hamburg besonders hart, denn dort beginnen am Wochenende die einwöchigen Pfingstferien.

Bereits der dritte Warnstreik

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm. Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle vor allem im Fernverkehr.

Die Deutsche Bahn kritisierte den Streik scharf. "Dieser irrsinnige Streik ist völlig grundlos und restlos überzogen", erklärte Personalvorstand Martin Seiler. Statt Kompromisse zu suchen, wolle die EVG das Land "unglaubliche 50 Stunden lahmlegen". Das sei ein Vollstreik ohne Urabstimmung und Millionen Reisende seien davon betroffen. Betroffenen sagte die Bahn umfangreiche Kulanzregelungen zu.

Bahn zahlt Boni an Tausende Führungskräfte

Für Unruhe inmitten des Tarifkonflikts sorgt ein Medienbericht, wonach Tausende Führungskräfte der Deutschen Bahn Ende April Prämien erhielten, die sich auf mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag summieren. Die Prämien seien an 30.000 Beschäftigte ausgezahlt worden, darunter rund 3.800 Führungskräfte, berichteten NDR und "Süddeutsche Zeitung" am Mittwochabend.

