Stand: 03.06.2022 06:35 Uhr Baerbock sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

100 Tage nach Kriegsbeginn hat Bundesaußenministerin Baerbock der Ukraine Solidarität zugesichert. Man werde der Ukraine weiter beistehen, schrieb Baerbock in einem Gastbeitrag für die "Bild". Und zwar so lange, bis es für die Menschen dort wieder selbstverständlich sei, in Freiheit zu leben. Zu der Unterstützung zählen der Außenministerin zufolge auch weitere Waffenlieferungen. Der russische Präsident Putin sei mit Worten nicht zu stoppen. Solange die Ukraine nicht sicher sei, sei auch Europa nicht sicher, so Baerbock weiter. Deutschland habe als größtes Land der EU eine Verantwortung zu handeln. Sie warnte, werde Putin in der Ukraine nicht gestoppt, drohten immer neue Aggressionen. Der russische Präsident hatte den Einmarsch in das Nachbarland Russlands am 24. Februar befohlen. Als Ziel wird immer wieder die komplette Einnahme der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk genannt. Das ist bisher nicht gelungen.

Ukraine fordert schnelle Lieferung deutscher Waffen

Der ukrainische Parlamentspräsident Stefantschuk hat eine rasche Lieferung der von Deutschland angekündigten Waffensysteme gefordert. Der "Funke Mediengruppe" sagte er, jetzt gehe es darum, dass die Entscheidungen schnell umgesetzt würden. Die Ukraine brauche vor allem schwere Waffen. Der Parlamentspräsident warnte, wenn sein Land den Krieg verliere, würden russische Truppen innerhalb eines Monats in Polen, Litauen, Estland und Lettland sein. Stefantschuk ist derzeit in Berlin zu Besuch. Heute trifft er Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier.

