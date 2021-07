Zwischenbilanz: Corona-Impfungen bei Betriebsärzten in Hamburg Stand: 23.07.2021 06:11 Uhr Es sollte ein großer Schub fürs Impfen sein - vor rund anderthalb Monaten haben die Betriebsärztinnen und -ärzte in Deutschland mit den Corona-Impfungen begonnen. In Hamburg sind große und kleine Unternehmen dabei.

Geimpft wird zum Beispiel im Hamburger Hafen - bei Blohm und Voss und der Norderwerft. Mehr als 200 Beschäftigte hätten dort schon ihre Erst-Impfungen bekommen, teilt der Mutterkonzern, die Lürssen Werft aus Bremen mit.

Auch Anwohner können geimpft werden

Noch mehr zu tun haben die Betriebsärztinnen und -ärzte bei Otto und bei Beiersdorf: Am Hamburger Hauptsitz von Otto seien rund 3.000 Dosen verimpft worden, bei Beiersdorf etwa 3.800. Dort können sich nicht nur die Beschäftigten und ihre Angehörigen impfen lassen. Seit dieser Woche auch die Anwohnerinnen und Anwohner.

Hamburger Handelskammer mit Impfzentrum

Geimpft wird aber nicht nur in den großen Unternehmen - für Beschäftigte von kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet die Hamburger Handelskammer ihr Impfzentrum an. Diesen Service hätten schon rund 150 Unternehmen genutzt - fast 1.000 Menschen wurden demnach geimpft, erklärte eine Sprecherin. Inzwischen würde aber sowohl bei der Handelskammer, als auch den Unternehmen das Interesse an Impfungen nachlassen.

